ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области - 03.09.2026 Украина.ру
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ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области
ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области - 03.09.2026 Украина.ру
ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области
ВСУ нанесли массированный удар с применением беспилотников по зданию общеобразовательной школы и детского сада "Калинка" в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил 3 сентября губернатор региона Евгений Балицкий
2026-09-03T19:12
2026-09-03T20:13
новости
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
обстрелы
бпла
запорожская аэс
атака бпла
беспилотники
новости россии
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В селе Скельки Васильевского муниципального округа массированной атаке БпЛА подверглось здание общеобразовательной школы и детского сада "Калинка", написал Балицкий в своем теленрам-канале.По словам главы региона, в результате удара повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие учебных заведений. Пострадавших нет, подчеркнул Балицкий, добавив, что на месте работают оперативные службы.Накануне, 2 сентября, противник нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, сообщил он. Под прицелом оказались образовательные учреждения — повреждения получили четыре детских сада и общеобразовательная школа."К счастью, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ведётся фиксация разрушений и оценка ущерба", — заявил Балицкий.Глава региона подчеркнул, что враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный день. "Это вопиющий акт террора, демонстрирующий, что для киевского режима не существует никаких границ", — отметил Балицкий.В связи с сохраняющейся угрозой учебный процесс в Энергодаре, а также в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате. Балицкий также заверил, что учебный год в Запорожской области начался и будет продолжаться. "Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить нашим ребятам не только безопасность, но и высокое качество обучения, несмотря на любые провокации со стороны врага", — заключил глава региона.Ранее в новостях: "Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР" на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, обстрелы, бпла, запорожская аэс, атака бпла, беспилотники, новости россии, обстрелы россии сегодня, главное
Новости, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, обстрелы, БПЛА, Запорожская АЭС, атака БПЛА, беспилотники, новости России, обстрелы России сегодня, главное

ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области

19:12 03.09.2026 (обновлено: 20:13 03.09.2026)
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : CC0, Freepik
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ВСУ нанесли массированный удар с применением беспилотников по зданию общеобразовательной школы и детского сада "Калинка" в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил 3 сентября губернатор региона Евгений Балицкий
В селе Скельки Васильевского муниципального округа массированной атаке БпЛА подверглось здание общеобразовательной школы и детского сада "Калинка", написал Балицкий в своем теленрам-канале.
По словам главы региона, в результате удара повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие учебных заведений. Пострадавших нет, подчеркнул Балицкий, добавив, что на месте работают оперативные службы.
Накануне, 2 сентября, противник нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, сообщил он. Под прицелом оказались образовательные учреждения — повреждения получили четыре детских сада и общеобразовательная школа.
"К счастью, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ведётся фиксация разрушений и оценка ущерба", — заявил Балицкий.
Глава региона подчеркнул, что враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный день.
"Это вопиющий акт террора, демонстрирующий, что для киевского режима не существует никаких границ", — отметил Балицкий.
В связи с сохраняющейся угрозой учебный процесс в Энергодаре, а также в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате.
Балицкий также заверил, что учебный год в Запорожской области начался и будет продолжаться.
"Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить нашим ребятам не только безопасность, но и высокое качество обучения, несмотря на любые провокации со стороны врага", — заключил глава региона.
Ранее в новостях: "Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР" на сайте Украина.ру.
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