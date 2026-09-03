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ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области

ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области - 03.09.2026 Украина.ру

ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области

ВСУ нанесли массированный удар с применением беспилотников по зданию общеобразовательной школы и детского сада "Калинка" в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил 3 сентября губернатор региона Евгений Балицкий

2026-09-03T19:12

2026-09-03T19:12

2026-09-03T20:13

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В селе Скельки Васильевского муниципального округа массированной атаке БпЛА подверглось здание общеобразовательной школы и детского сада "Калинка", написал Балицкий в своем теленрам-канале.По словам главы региона, в результате удара повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие учебных заведений. Пострадавших нет, подчеркнул Балицкий, добавив, что на месте работают оперативные службы.Накануне, 2 сентября, противник нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара, сообщил он. Под прицелом оказались образовательные учреждения — повреждения получили четыре детских сада и общеобразовательная школа."К счастью, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ведётся фиксация разрушений и оценка ущерба", — заявил Балицкий.Глава региона подчеркнул, что враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября — первый учебный день. "Это вопиющий акт террора, демонстрирующий, что для киевского режима не существует никаких границ", — отметил Балицкий.В связи с сохраняющейся угрозой учебный процесс в Энергодаре, а также в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах организован в дистанционном формате. Балицкий также заверил, что учебный год в Запорожской области начался и будет продолжаться. "Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить нашим ребятам не только безопасность, но и высокое качество обучения, несмотря на любые провокации со стороны врага", — заключил глава региона.Ранее в новостях: "Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР" на сайте Украина.ру.

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