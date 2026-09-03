https://ukraina.ru/20260903/chto-izmenitsya-dlya-kieva-esli-v-es-otkazhutsya-ot-prava-veto-po-vneshnepoliticheskim-voprosam-1082992650.html

Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам

Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам - 03.09.2026 Украина.ру

Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам

Группа из одиннадцати стран Евросоюза призвала рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики союза, и предложила перейти к голосования квалифицированным большинством. Об этом 3 сентября сообщил канал Euronews

2026-09-03T18:18

2026-09-03T18:18

2026-09-03T18:28

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Главным инициатором предложения выступила Германия. Кроме неё документ подписали Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция.Главный недостаток действующего порядка принятия решений, по мнению авторов письма, в том, что одна страна может "связать руки" остальным 26 государствам-членам, используя право вето. Страны-подписанты сформулировали пять принципов, направленных на совершенствование внешней политики блока:Авторы инициативы признают, что культура консенсуса в ЕС служит важным источником его легитимности, но при этом подчёркивают, что она должна способствовать совместным действиям, а не препятствовать им. "В противном случае у нас будет легитимность, но не будет силы", — говорится в письме.Способность Евросоюза защищать свои ценности и интересы, отмечают они, зависит от того, сможет ли он быстро и эффективно мобилизовать свой коллективный политический, экономический и дипломатический вес.Изменения этих правил могут в первую очередь сказаться на важных для Украины решениях. Право вето для блокировки решений по выдаче европейского кредита в 90 млрд Украине в начале 2026 года использовал уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он увязал снятие вето с проведением европейской инспекцией состояния нефтепровода "Дружба".В середине февраля Киев прекратил поставки нефти по этому трубопроводу, утверждая, что он серьезно повреждён, и необходимо время для ремонта. Венгрия и Словакия заявили, что украинское руководство намеренно остановило поставки, руководствуясь политическими мотивами.Будапешт также регулярно блокирует продвижение Украины по пути евроинтеграции. Основная причина — несоблюдение прав этнических венгров в Закарпатье. Уход Виктора Орбана с должности премьер-министра и приход проевропейского кандидата Петера Мадьяра не изменил позицию Будапешта по этому вопросу.В ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Кошта в Будапеште 2 сентября Мадьяр в очередной раз повторил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС. Время от времени решения о выделении очередного транша Украине блокируют и другие страны Евросоюза. Так в марте 2025 года Франция и Италия заблокировали помощь Украине на 5 млрд евро на военные нужды. Рим потребовал предоставить больше технических и финансовых деталей, а французские дипломаты заявили, что для них приоритетом является реализация части кредита G7 для Киева в размере 18 млрд евро. Остальные страны ЕС поддержали инициативу по выделению средств на военную помощь Украине.Если правила принятия внешнеполитических решений в рамках Евросоюза поменяются, брюссельские бюрократы смогут оперативнее принимать нужные им решения по Украине. Однако соответствующая инициатива Германии в первую очередь связана не с Украиной, а с Россией, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв.По его словам, логика военного времени требует быстрого принятия решений, а ЕС, пусть и опосредованно, находится в состоянии войны с РФ. "Если какой-нибудь политик – Фицо, Радев или де Вевер, который тормозит конфискацию российских активов в Бельгии, мешает принятию решений, значит – формулу нужно изменить", – объяснил политолог.Трухачёв напомнил, что в решениях, касающихся внутренней жизни ЕС, работает формула двойного большинства. "За" должно проголосовать 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС, при этом не более четырех стран может выступить "против", уточнил он. Эту формулу теперь хотят распространить и на голосование по внешней политике.С учётом того, что среди стран, подписавших данную инициативу, находятся основные доноры Евросоюза, нет сомнений, что решение в итоге будет принято, полагает Трухачёв.По его словам, изменение системы голосования действительно может отразиться на вопросах военной и финансовой помощи Украине или принятии новых пакетов санкций по отношению к России."Никакой Фицо или Радев ничего в одиночку не смогут заблокировать. Таких понадобится пять", – сказал политолог.Но едва ли это ускорит саму евроинтерграцию Украины, добавил он, приведя в пример Хорватию: страна ждала вступления в Евросоюз 18 лет после окончания войны."Хорватия значительно меньше Украины, там жизненный уровень падал не так сильно. К тому же, хорваты – католики, исторически они часть европейской империи, имеют какую-то историю своей государственности. На очереди у ЕС Черногория, Северная Македония, Молдавия как часть исторических Балкан, но не Украина", – резюмировал политолог.Также нужно иметь в виду, что отмена принципа единогласия упирается в Лиссабонский договор, в котором заложены основы функционирования Евросоюза. Чтобы отменить необходимость достижения консенсуса по вопросам внешней политики и безопасности, понадобиться согласие членов ЕС, а затем процедура ратификации на национальном уровне. Этот процесс сам по себе не может быть быстрым. К тому же, среди 27 стран объединения скорее всего найдутся те, которые будут против.В этом смысле Евросоюзу, по словам собеседника издания, значительно сложнее, чем, например, США. Там президент может подписать указ, и решение будет принято. В ЕС ни председатель Еврокомиссии, ни глава европейской дипломатии не могут действовать без согласия государств-членов."Внешняя политика — очень чувствительная сфера, где иногда требуется реагировать чрезвычайно быстро. А когда часть стран выступает за одно решение, а другие возражают, начинаются длительные консультации, переговоры, поиск уступок. Иногда добиться общей позиции вообще не удается", — отмечает Трухачёв.

https://ukraina.ru/20260903/1082966648.html

https://ukraina.ru/20260901/voyna-za-chernovtsy-protiv-avstro-vengrii-110-let-so-vstupleniya-rumynii-v-pervuyu-mirovuyu-voynu-1082921179.html

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