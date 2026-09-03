Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам - 03.09.2026 Украина.ру
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Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам
Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам - 03.09.2026 Украина.ру
Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам
Группа из одиннадцати стран Евросоюза призвала рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики союза, и предложила перейти к голосования квалифицированным большинством. Об этом 3 сентября сообщил канал Euronews
2026-09-03T18:18
2026-09-03T18:28
эксклюзив
ес
украина
россия
трухачев
виктор орбан
мадьяр
euronews
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Главным инициатором предложения выступила Германия. Кроме неё документ подписали Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция.Главный недостаток действующего порядка принятия решений, по мнению авторов письма, в том, что одна страна может "связать руки" остальным 26 государствам-членам, используя право вето. Страны-подписанты сформулировали пять принципов, направленных на совершенствование внешней политики блока:Авторы инициативы признают, что культура консенсуса в ЕС служит важным источником его легитимности, но при этом подчёркивают, что она должна способствовать совместным действиям, а не препятствовать им. "В противном случае у нас будет легитимность, но не будет силы", — говорится в письме.Способность Евросоюза защищать свои ценности и интересы, отмечают они, зависит от того, сможет ли он быстро и эффективно мобилизовать свой коллективный политический, экономический и дипломатический вес.Изменения этих правил могут в первую очередь сказаться на важных для Украины решениях. Право вето для блокировки решений по выдаче европейского кредита в 90 млрд Украине в начале 2026 года использовал уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он увязал снятие вето с проведением европейской инспекцией состояния нефтепровода "Дружба".В середине февраля Киев прекратил поставки нефти по этому трубопроводу, утверждая, что он серьезно повреждён, и необходимо время для ремонта. Венгрия и Словакия заявили, что украинское руководство намеренно остановило поставки, руководствуясь политическими мотивами.Будапешт также регулярно блокирует продвижение Украины по пути евроинтеграции. Основная причина — несоблюдение прав этнических венгров в Закарпатье. Уход Виктора Орбана с должности премьер-министра и приход проевропейского кандидата Петера Мадьяра не изменил позицию Будапешта по этому вопросу.В ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Кошта в Будапеште 2 сентября Мадьяр в очередной раз повторил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС. Время от времени решения о выделении очередного транша Украине блокируют и другие страны Евросоюза. Так в марте 2025 года Франция и Италия заблокировали помощь Украине на 5 млрд евро на военные нужды. Рим потребовал предоставить больше технических и финансовых деталей, а французские дипломаты заявили, что для них приоритетом является реализация части кредита G7 для Киева в размере 18 млрд евро. Остальные страны ЕС поддержали инициативу по выделению средств на военную помощь Украине.Если правила принятия внешнеполитических решений в рамках Евросоюза поменяются, брюссельские бюрократы смогут оперативнее принимать нужные им решения по Украине. Однако соответствующая инициатива Германии в первую очередь связана не с Украиной, а с Россией, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв.По его словам, логика военного времени требует быстрого принятия решений, а ЕС, пусть и опосредованно, находится в состоянии войны с РФ. "Если какой-нибудь политик – Фицо, Радев или де Вевер, который тормозит конфискацию российских активов в Бельгии, мешает принятию решений, значит – формулу нужно изменить", – объяснил политолог.Трухачёв напомнил, что в решениях, касающихся внутренней жизни ЕС, работает формула двойного большинства. "За" должно проголосовать 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС, при этом не более четырех стран может выступить "против", уточнил он. Эту формулу теперь хотят распространить и на голосование по внешней политике.С учётом того, что среди стран, подписавших данную инициативу, находятся основные доноры Евросоюза, нет сомнений, что решение в итоге будет принято, полагает Трухачёв.По его словам, изменение системы голосования действительно может отразиться на вопросах военной и финансовой помощи Украине или принятии новых пакетов санкций по отношению к России."Никакой Фицо или Радев ничего в одиночку не смогут заблокировать. Таких понадобится пять", – сказал политолог.Но едва ли это ускорит саму евроинтерграцию Украины, добавил он, приведя в пример Хорватию: страна ждала вступления в Евросоюз 18 лет после окончания войны."Хорватия значительно меньше Украины, там жизненный уровень падал не так сильно. К тому же, хорваты – католики, исторически они часть европейской империи, имеют какую-то историю своей государственности. На очереди у ЕС Черногория, Северная Македония, Молдавия как часть исторических Балкан, но не Украина", – резюмировал политолог.Также нужно иметь в виду, что отмена принципа единогласия упирается в Лиссабонский договор, в котором заложены основы функционирования Евросоюза. Чтобы отменить необходимость достижения консенсуса по вопросам внешней политики и безопасности, понадобиться согласие членов ЕС, а затем процедура ратификации на национальном уровне. Этот процесс сам по себе не может быть быстрым. К тому же, среди 27 стран объединения скорее всего найдутся те, которые будут против.В этом смысле Евросоюзу, по словам собеседника издания, значительно сложнее, чем, например, США. Там президент может подписать указ, и решение будет принято. В ЕС ни председатель Еврокомиссии, ни глава европейской дипломатии не могут действовать без согласия государств-членов."Внешняя политика — очень чувствительная сфера, где иногда требуется реагировать чрезвычайно быстро. А когда часть стран выступает за одно решение, а другие возражают, начинаются длительные консультации, переговоры, поиск уступок. Иногда добиться общей позиции вообще не удается", — отмечает Трухачёв.
https://ukraina.ru/20260903/1082966648.html
https://ukraina.ru/20260901/voyna-za-chernovtsy-protiv-avstro-vengrii-110-let-so-vstupleniya-rumynii-v-pervuyu-mirovuyu-voynu-1082921179.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ес, украина, россия, трухачев, виктор орбан, мадьяр, euronews
Эксклюзив, ЕС, Украина, Россия, Трухачев, Виктор Орбан, Мадьяр, Euronews

Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам

18:18 03.09.2026 (обновлено: 18:28 03.09.2026)
 
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Группа из одиннадцати стран Евросоюза призвала рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики союза, и предложила перейти к голосования квалифицированным большинством. Об этом 3 сентября сообщил канал Euronews
Главным инициатором предложения выступила Германия. Кроме неё документ подписали Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция.
Главный недостаток действующего порядка принятия решений, по мнению авторов письма, в том, что одна страна может "связать руки" остальным 26 государствам-членам, используя право вето. Страны-подписанты сформулировали пять принципов, направленных на совершенствование внешней политики блока:
  • Поддержка принципов искреннего сотрудничества и взаимной солидарности;
  • активное использование конструктивного воздержания при голосовании вместо вето;
  • отказ от увязки внешнеполитических решений с "по существу не связанными" вопросами;
  • рассмотрение варианта перехода от единогласия к квалифицированному большинству в рамках договоров ЕС;
  • необходимость предоставления "обоснованных существенных причин" для блокирования решения.
Авторы инициативы признают, что культура консенсуса в ЕС служит важным источником его легитимности, но при этом подчёркивают, что она должна способствовать совместным действиям, а не препятствовать им.
"В противном случае у нас будет легитимность, но не будет силы", — говорится в письме.
Способность Евросоюза защищать свои ценности и интересы, отмечают они, зависит от того, сможет ли он быстро и эффективно мобилизовать свой коллективный политический, экономический и дипломатический вес.
Изменения этих правил могут в первую очередь сказаться на важных для Украины решениях.
Право вето для блокировки решений по выдаче европейского кредита в 90 млрд Украине в начале 2026 года использовал уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он увязал снятие вето с проведением европейской инспекцией состояния нефтепровода "Дружба".
В середине февраля Киев прекратил поставки нефти по этому трубопроводу, утверждая, что он серьезно повреждён, и необходимо время для ремонта. Венгрия и Словакия заявили, что украинское руководство намеренно остановило поставки, руководствуясь политическими мотивами.
Будапешт также регулярно блокирует продвижение Украины по пути евроинтеграции. Основная причина — несоблюдение прав этнических венгров в Закарпатье. Уход Виктора Орбана с должности премьер-министра и приход проевропейского кандидата Петера Мадьяра не изменил позицию Будапешта по этому вопросу.
В ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Кошта в Будапеште 2 сентября Мадьяр в очередной раз повторил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС.
Время от времени решения о выделении очередного транша Украине блокируют и другие страны Евросоюза. Так в марте 2025 года Франция и Италия заблокировали помощь Украине на 5 млрд евро на военные нужды. Рим потребовал предоставить больше технических и финансовых деталей, а французские дипломаты заявили, что для них приоритетом является реализация части кредита G7 для Киева в размере 18 млрд евро. Остальные страны ЕС поддержали инициативу по выделению средств на военную помощь Украине.
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Если правила принятия внешнеполитических решений в рамках Евросоюза поменяются, брюссельские бюрократы смогут оперативнее принимать нужные им решения по Украине. Однако соответствующая инициатива Германии в первую очередь связана не с Украиной, а с Россией, рассказал в интервью Украина.ру политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв.
По его словам, логика военного времени требует быстрого принятия решений, а ЕС, пусть и опосредованно, находится в состоянии войны с РФ.
"Если какой-нибудь политик – Фицо, Радев или де Вевер, который тормозит конфискацию российских активов в Бельгии, мешает принятию решений, значит – формулу нужно изменить", – объяснил политолог.
Трухачёв напомнил, что в решениях, касающихся внутренней жизни ЕС, работает формула двойного большинства. "За" должно проголосовать 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС, при этом не более четырех стран может выступить "против", уточнил он. Эту формулу теперь хотят распространить и на голосование по внешней политике.
С учётом того, что среди стран, подписавших данную инициативу, находятся основные доноры Евросоюза, нет сомнений, что решение в итоге будет принято, полагает Трухачёв.
По его словам, изменение системы голосования действительно может отразиться на вопросах военной и финансовой помощи Украине или принятии новых пакетов санкций по отношению к России.
"Никакой Фицо или Радев ничего в одиночку не смогут заблокировать. Таких понадобится пять", – сказал политолог.
Но едва ли это ускорит саму евроинтерграцию Украины, добавил он, приведя в пример Хорватию: страна ждала вступления в Евросоюз 18 лет после окончания войны.
"Хорватия значительно меньше Украины, там жизненный уровень падал не так сильно. К тому же, хорваты – католики, исторически они часть европейской империи, имеют какую-то историю своей государственности. На очереди у ЕС Черногория, Северная Македония, Молдавия как часть исторических Балкан, но не Украина", – резюмировал политолог.
Также нужно иметь в виду, что отмена принципа единогласия упирается в Лиссабонский договор, в котором заложены основы функционирования Евросоюза. Чтобы отменить необходимость достижения консенсуса по вопросам внешней политики и безопасности, понадобиться согласие членов ЕС, а затем процедура ратификации на национальном уровне. Этот процесс сам по себе не может быть быстрым. К тому же, среди 27 стран объединения скорее всего найдутся те, которые будут против.
В этом смысле Евросоюзу, по словам собеседника издания, значительно сложнее, чем, например, США. Там президент может подписать указ, и решение будет принято. В ЕС ни председатель Еврокомиссии, ни глава европейской дипломатии не могут действовать без согласия государств-членов.
"Внешняя политика — очень чувствительная сфера, где иногда требуется реагировать чрезвычайно быстро. А когда часть стран выступает за одно решение, а другие возражают, начинаются длительные консультации, переговоры, поиск уступок. Иногда добиться общей позиции вообще не удается", — отмечает Трухачёв.
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