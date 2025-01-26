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Трамп снова высказался о переговорах с Путиным
Трамп снова высказался о переговорах с Путиным - 26.01.2025 Украина.ру
Трамп снова высказался о переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вскоре провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.
2025-01-26T13:30
2025-01-26T13:30
2025-01-26T13:30
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"Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — сказано в публикации.Ранее российский президент и другие официальные лица России подтвердили условия, на которых Москва будет вести переговоры с Вашингтоном. В частности, Владимир Путин напомнил о запрете Владимира Зеленского на переговоры с Россией.Также на эту тему: Мирные переговоры провалятся: Бом объяснил, почему Трамп будет вынужден поддерживать Украину
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новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, международные отношения, Международная политика, переговоры
Трамп снова высказался о переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вскоре провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.
"Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — сказано в публикации
.
Ранее российский президент и другие официальные лица России подтвердили условия, на которых Москва
будет вести переговоры с Вашингтоном
. В частности, Владимир Путин напомнил о запрете Владимира Зеленского
на переговоры с Россией.