Трамп снова высказался о переговорах с Путиным - 26.01.2025 Украина.ру
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Трамп снова высказался о переговорах с Путиным
Трамп снова высказался о переговорах с Путиным - 26.01.2025 Украина.ру
Трамп снова высказался о переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вскоре провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.
2025-01-26T13:30
2025-01-26T13:30
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"Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — сказано в публикации.Ранее российский президент и другие официальные лица России подтвердили условия, на которых Москва будет вести переговоры с Вашингтоном. В частности, Владимир Путин напомнил о запрете Владимира Зеленского на переговоры с Россией.Также на эту тему: Мирные переговоры провалятся: Бом объяснил, почему Трамп будет вынужден поддерживать Украину
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новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, международные отношения, Международная политика, переговоры

Трамп снова высказался о переговорах с Путиным

13:30 26.01.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вскоре провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.
"Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — сказано в публикации.
Ранее российский президент и другие официальные лица России подтвердили условия, на которых Москва будет вести переговоры с Вашингтоном. В частности, Владимир Путин напомнил о запрете Владимира Зеленского на переговоры с Россией.
Также на эту тему: Мирные переговоры провалятся: Бом объяснил, почему Трамп будет вынужден поддерживать Украину
 
НовостиРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленскиймеждународные отношенияМеждународная политикапереговоры
 
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