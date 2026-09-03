Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева - 03.09.2026 Украина.ру
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Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева
Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева - 03.09.2026 Украина.ру
Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева
Россия намерена довести до международной общественности информацию о преступлениях киевского режима, несмотря на бездействие Организации Объединенных Наций, об этом 3 сентября заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-03T17:18
2026-09-03T17:15
новости
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Москва будет добиваться реакции и информирования мирового сообщества о трагедиях, чтобы впоследствии мир не мог сказать, что он не знал.Она отметила, что из брифингов представителей ООН о реальном положении дел узнать ничего невозможно, однако Россия сделает так, чтобы информация действительно дошла до всех. "Многие знают, многие выражают сочувствие, многие ставят вопрос о том, что это недопустимо, что это уже расчеловечивание в прямом эфире", — подчеркнула дипломат, пообещав "работать дальше".Захарова напомнила, что 26 августа был нанесен удар по рейсовому автобусу в ЛНР, погибли девять человек. 24 августа обломки беспилотников попали в детский реабилитационный центр в Краснодаре, погибли четверо детей. "Как можно было это не увидеть?" — задалась вопросом дипломат, отметив, что ЮНИСЕФ, организация системы ООН, занимающаяся детьми, "просто вообще ничего не сказала".Она также напомнила о трагедии в Старобельске, где был атакован образовательный центр, в котором находились дети: "Целенаправленно, зная, что там дети, зная, что они находятся в абсолютно уязвимом состоянии, потому что это ночь, это общежитие, они спят".По словам Захаровой, эти бесчеловечные террористические акты отозвались болью в сердцах миллионов людей по всей планете. Она заявила, что бездействие международных организаций граничит с участием в пропаганде и легитимизации терроризма. "Ведь я напомню, что терроризм — это еще одна тема, с которой та же самая Организация Объединенных Наций обязана бороться на системной основе", — подчеркнула дипломат.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что шансы на мирное урегулирование конфликта с Украиной сохраняются."Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а остальные должны это поддержать", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что другие страны могут оказывать содействие в поиске решения, и поблагодарил всех, кто пытается внести вклад в урегулирование.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
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новости, россия, украина, москва, мария захарова, оон, юнисеф, владимир путин, вэф, преступления, терроризм, война, война на украине, мид рф, лнр, старобельск
Новости, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, ООН, ЮНИСЕФ, Владимир Путин, ВЭФ, преступления, терроризм, война, война на Украине, МИД РФ, ЛНР, Старобельск

Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева

17:18 03.09.2026
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Россия намерена довести до международной общественности информацию о преступлениях киевского режима, несмотря на бездействие Организации Объединенных Наций, об этом 3 сентября заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Москва будет добиваться реакции и информирования мирового сообщества о трагедиях, чтобы впоследствии мир не мог сказать, что он не знал.
"Мы будем добиваться и реакции, и мы будем добиваться информирования международного сообщества об этих трагедиях, чтобы потом мир не сказал, что они не знали", — сказала Захарова на полях Восточного экономического форума.
Она отметила, что из брифингов представителей ООН о реальном положении дел узнать ничего невозможно, однако Россия сделает так, чтобы информация действительно дошла до всех. "Многие знают, многие выражают сочувствие, многие ставят вопрос о том, что это недопустимо, что это уже расчеловечивание в прямом эфире", — подчеркнула дипломат, пообещав "работать дальше".
Захарова напомнила, что 26 августа был нанесен удар по рейсовому автобусу в ЛНР, погибли девять человек. 24 августа обломки беспилотников попали в детский реабилитационный центр в Краснодаре, погибли четверо детей. "Как можно было это не увидеть?" — задалась вопросом дипломат, отметив, что ЮНИСЕФ, организация системы ООН, занимающаяся детьми, "просто вообще ничего не сказала".
Она также напомнила о трагедии в Старобельске, где был атакован образовательный центр, в котором находились дети: "Целенаправленно, зная, что там дети, зная, что они находятся в абсолютно уязвимом состоянии, потому что это ночь, это общежитие, они спят".
По словам Захаровой, эти бесчеловечные террористические акты отозвались болью в сердцах миллионов людей по всей планете. Она заявила, что бездействие международных организаций граничит с участием в пропаганде и легитимизации терроризма.
"Ведь я напомню, что терроризм — это еще одна тема, с которой та же самая Организация Объединенных Наций обязана бороться на системной основе", — подчеркнула дипломат.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что шансы на мирное урегулирование конфликта с Украиной сохраняются.
"Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а остальные должны это поддержать", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что другие страны могут оказывать содействие в поиске решения, и поблагодарил всех, кто пытается внести вклад в урегулирование.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
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