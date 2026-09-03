https://ukraina.ru/20260903/zakharova-rossiya-dovedet-do-mirovoy-obschestvennosti-informatsiyu-o-prestupleniyakh-kieva-1082993261.html

Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева

Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева - 03.09.2026 Украина.ру

Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева

Россия намерена довести до международной общественности информацию о преступлениях киевского режима, несмотря на бездействие Организации Объединенных Наций, об этом 3 сентября заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-03T17:18

2026-09-03T17:18

2026-09-03T17:15

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Москва будет добиваться реакции и информирования мирового сообщества о трагедиях, чтобы впоследствии мир не мог сказать, что он не знал.Она отметила, что из брифингов представителей ООН о реальном положении дел узнать ничего невозможно, однако Россия сделает так, чтобы информация действительно дошла до всех. "Многие знают, многие выражают сочувствие, многие ставят вопрос о том, что это недопустимо, что это уже расчеловечивание в прямом эфире", — подчеркнула дипломат, пообещав "работать дальше".Захарова напомнила, что 26 августа был нанесен удар по рейсовому автобусу в ЛНР, погибли девять человек. 24 августа обломки беспилотников попали в детский реабилитационный центр в Краснодаре, погибли четверо детей. "Как можно было это не увидеть?" — задалась вопросом дипломат, отметив, что ЮНИСЕФ, организация системы ООН, занимающаяся детьми, "просто вообще ничего не сказала".Она также напомнила о трагедии в Старобельске, где был атакован образовательный центр, в котором находились дети: "Целенаправленно, зная, что там дети, зная, что они находятся в абсолютно уязвимом состоянии, потому что это ночь, это общежитие, они спят".По словам Захаровой, эти бесчеловечные террористические акты отозвались болью в сердцах миллионов людей по всей планете. Она заявила, что бездействие международных организаций граничит с участием в пропаганде и легитимизации терроризма. "Ведь я напомню, что терроризм — это еще одна тема, с которой та же самая Организация Объединенных Наций обязана бороться на системной основе", — подчеркнула дипломат.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что шансы на мирное урегулирование конфликта с Украиной сохраняются."Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а остальные должны это поддержать", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что другие страны могут оказывать содействие в поиске решения, и поблагодарил всех, кто пытается внести вклад в урегулирование.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.

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