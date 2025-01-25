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Катастрофа в Великой Новоселке и кризис управления. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте

Катастрофа в Великой Новоселке и кризис управления. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте - 25.01.2025 Украина.ру

Катастрофа в Великой Новоселке и кризис управления. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали катастрофу для ВСУ в Великой Новоселке, где украинские военнослужащие попали в окружение, но так и не получили приказа об отходе.

2025-01-25T06:13

2025-01-25T06:13

2025-01-25T06:13

эксклюзив

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военный эксперт

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юрий бутусов

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борислав береза

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Фактически повторилась ситуация с гарнизонами в Бахмуте, Угледаре и Авдеевке, которым тоже не позволяли отступать при угрозе окружения. Даже швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, комментируя ситуацию в Великой Новоселке, отмечает неспособность ВСУ учиться на собственных ошибках."Среди некоторых украинцев существует большое возмущение тем, что Киев, похоже, ничему не научился", – говорится в материале.Тревогу по поводу Великой Новоселки бьет журналист и националист Юрий Бутусов, главред издания "Цензор". По его словам, зайти в населенный пункт или выйти из него теперь можно только пешком по бездорожью, бросая технику и под прицелом дронов. Эвакуировать раненых, произвести ротацию или подвезти боекомплект там уже невозможно, говорит Бутусов, не понимая смысла удерживать эти позиции."Там невозможно ни развернуть связь, ни организовать обеспечение или быструю эвакуацию. Каким образом это дальше удерживать? Мне интересно, чего стоит военное образование руководства, которое допускает такую критическую ситуацию для наших войск. Почему не дают команду на отход?", - задается вопросом Бутусов.Его слова о положении оставшихся в Великой Новоселке военнослужащих подтверждает украинский военкор Богдан Мирошников. "В Великой Новоселке назревает беда. То, что враг захватит пгт в ближайшее время – сомнений нет. Меня беспокоит, с какими потерями оттуда придется уйти", - пишет Мирошников.Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" рассказывал 22 января, что оставшийся гарнизон населенного пункта измучен, а военные понимают, что выйдут оттуда не все, так как кому-то надо прикрывать отход.Бывший депутат Верховной рады и экс-спикер "Правого сектора"* Борислав Береза тоже стенает по поводу ситуации в Великой Новоселке и потерях в 110 омбр ВСУ на этом направлении."Колоссальные потери во 2-м и 3-м стрелковом батальоне. Даже в бригаде уже не владеют информацией о пропавших без вести. Когда мне это сообщают офицеры и солдаты, то я понимаю, что это уже стало системой. Да, там нет людей, из-за этого всех – от разведки до поваров, от РХБЗ до водителей бросают в пехоту, потому что нужно кем-то закрывать дыры", - печалится Береза. Также, по его словам, пополнение недавно туда смогли все-таки отправить, но все оказались непригодными – не могут быть пехотинцами и стрелками.Украинский телеграм-канал "Картель" пишет, что Зеленскому важно держать Великую Новоселку как можно дольше, чтобы не портить информационное поле, пока идут кулуарные торги между США и РФ.Радикальный националист и бывший нардеп Игорь Мосийчук** считает, что вскоре падет и Покровск из-за хаоса, который царит в обороне города. "Хаос. Хаос в обороне Покровска. Все военные в один голос говорят – вопрос дней, возможно, недель, когда Покровск падёт, или из него придётся отходить, чтобы не попасть в котёл", - вещает Мосийчук. Однако, скорее всего, как и в случае с другими городами, которые брала российская армия, гарнизону Покровска тоже будет приказано держаться даже в полном окружении, чтобы выиграть несколько дней для пиара команды Зеленского.Украинский политолог Андрей Золотарев рассказывает о глубоком кризисе управления ВСУ, в результате чего в армии назревает моральный надлом, что может привести к осыпанию фронта. По его словам, все те, кто на фронте, стонут, говорят, что качество пополнения не выдерживает никакой критики. "Из полусотни пополнения можно поставить в строй лишь 3−5 человек, но это уже никого не волнует. Ну и плюс то, что зачастую командование имеет весьма отдаленное представление о реальном положении дел на местах, а это чревато том, что пока управляемость сохраняется, но все может измениться в один прекрасный момент", - говорит политолог, подчеркивая, что у него тревогу взывает не потеря квадратных километров, а системный кризис управления в ВСУ.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** предсказывает, что темпы продвижения российской армии будут нарастать, поскольку мобилизация в ВСУ не покрывает потерь, что признает даже главком Александр Сырский."Они [россияне] каждую неделю захватывают больше квадратных километров, чем захватывали до этого. Да, они будут нести потери, они будут двигаться очень медленно, криво-косо, но будут двигаться, темпы будут возрастать. В кратчайшие сроки война будет в районе Запорожья и Днепра. Где, когда, как обвалится фронт - неизвестно. Он обвалится не там, где войска струсят или даже плохо управляются, а там, где просто не хватит людей", - предсказывает Арестович.О нехватке людей украинские военные и эксперты плачутся не первый год, фактически оправдывая принудительную мобилизацию. В четверг 23 января заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса сообщил AssociatedPress, что Украина находится на завершающей стадии разработки плана для призыва в армию 18-летних. Каким бы ни был кризис в ВСУ, но подневольных украинцев еще хватит, чтобы месяцами тормозить продвижение российской армии.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года

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