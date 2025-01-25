https://ukraina.ru/20250125/1060520175.html
Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом
Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом - 25.01.2025 Украина.ру
Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом
Президент США Дональд Трамп выучился на своих ошибках, которые совершил во время прошлого срока у власти. Если ранее у него было множество конфликтов с прошлой администрацией, то теперь он набрал людей, которые “одобряют его мышление”
2025-01-25T06:50
2025-01-25T06:50
2025-01-25T06:50
новости
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украина
дональд трамп
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Он отметил, что, вероятнее всего, нынешняя команда Трампа проработает с ним все четыре года его президентства.Ранее в новостях: Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington PostПолный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
https://ukraina.ru/20250122/1060458304.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, администрация президента, америка, переговоры, детали
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Администрация президента, Америка, переговоры, детали
Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом
Президент США Дональд Трамп выучился на своих ошибках, которые совершил во время прошлого срока у власти. Если ранее у него было множество конфликтов с прошлой администрацией, то теперь он набрал людей, которые “одобряют его мышление”