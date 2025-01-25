https://ukraina.ru/20250125/1060520175.html

Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом

Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом - 25.01.2025 Украина.ру

Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом

Президент США Дональд Трамп выучился на своих ошибках, которые совершил во время прошлого срока у власти. Если ранее у него было множество конфликтов с прошлой администрацией, то теперь он набрал людей, которые “одобряют его мышление”

2025-01-25T06:50

2025-01-25T06:50

2025-01-25T06:50

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Он отметил, что, вероятнее всего, нынешняя команда Трампа проработает с ним все четыре года его президентства.Ранее в новостях: Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington PostПолный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине

https://ukraina.ru/20250122/1060458304.html

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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, администрация президента, америка, переговоры, детали