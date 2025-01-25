Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом - 25.01.2025 Украина.ру
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Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом
Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом - 25.01.2025 Украина.ру
Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом
Президент США Дональд Трамп выучился на своих ошибках, которые совершил во время прошлого срока у власти. Если ранее у него было множество конфликтов с прошлой администрацией, то теперь он набрал людей, которые “одобряют его мышление”
2025-01-25T06:50
2025-01-25T06:50
новости
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украина
дональд трамп
владимир путин
администрация президента
америка
переговоры
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Он отметил, что, вероятнее всего, нынешняя команда Трампа проработает с ним все четыре года его президентства.Ранее в новостях: Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington PostПолный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
https://ukraina.ru/20250122/1060458304.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, администрация президента, америка, переговоры, детали
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Администрация президента, Америка, переговоры, детали

Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом

06:50 25.01.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп выучился на своих ошибках, которые совершил во время прошлого срока у власти. Если ранее у него было множество конфликтов с прошлой администрацией, то теперь он набрал людей, которые “одобряют его мышление”
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
Дело в том, что на первом его сроке в его администрации были люди, которые выступали с альтернативными точками зрениями и оппонировали ему, а сейчас вокруг Трампа подпевалы, которые с ним во всем согласно. Для Трампа это более комфортно, потому что ему нужно одобрение его мышления”, — заявил американский журналист.
Он отметил, что, вероятнее всего, нынешняя команда Трампа проработает с ним все четыре года его президентства.
Ранее в новостях: Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington Post
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 12:02
Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ Все сотрудники Пентагона, которые были ответственны за поставки оружия для Вооруженных сил Украины, попали под увольнение. Об этом рассказал украинский военный корреспондент Роман Бочкала
Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинАдминистрация президентаАмерикапереговорыдетали
 
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