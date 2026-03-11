https://ukraina.ru/20260311/v-roli-predatelya---obyazatelno-ukrainets-zachem-bezbozhno-vret-prispeshnik-zelenskogo-pritula-1076658670.html

В роли предателя - обязательно украинец. Зачем безбожно врет приспешник Зеленского Притула

В роли предателя - обязательно украинец. Зачем безбожно врет приспешник Зеленского Притула

Сергей Притула – известный украинский шоумен, волонтер и немного политик. На днях он дал интервью изданию "Украинская правда", в котором наговорил много примечательного

Почему об этом нужно знатьУ тех, кто не столь сильно погружен в украинскую повестку может возникнуть вопрос, зачем вообще заниматься пиаром этого персонажа и пересказывать его тезисы. Для ответа нужно сказать два слова про самого Притулу.Если буквально, то этими двумя словами будут "волонтерство" и "коррупция" - два явления, которые на Украине неизбежно рано или поздно пересекаются в одной точке.О талантах Притулы в стиле великого комбинатора из книг Ильфа и Петрова ходят легенды – начиная от сотен миллионов гривен, собранных на мифические спутники, которые так никто и не увидел, заканчивая закупкой втридорога устарелых и мало на что пригодных дронов. Все это, разумеется, было сделано за счет рядовых украинцев, которые продолжают нести деньги в его "благотворительный фонд".Недавно афериста принимал у себя лично Владимир Зеленский, который провел серию встреч с видными активистами, волонтерами и прочей шушерой, до этого дрейфовавшей к оппозиционному проамериканскому флангу.Поговаривают, что таким образом лидер киевского режима стелил себе соломку на фоне разборок с Национальным антикоррупционным бюро, которое курируется из посольства США и что шоумен рассматривается как гипотетический спойлер для партии власти на будущих выборах.Притула – типичный продукт нынешней украинской политической среды. Молодой, раскрученный через индустрию шоу-бизнеса, насквозь прозападный, люто антироссийский, вороватый без удержу, но всегда готовый подставить плечо по зову своих кураторов с Банковой или из-за океана.На примере его интервью наглядно видна та степень русофобии, которой заражены украинские элиты и украинское общество, а также то, с каким цинизмом и запредельным уровнем вранья работает местная пропаганда.Опасный рисунокГород Збараж в Тернопольской области, где в 1981 году появился на свет Притула, шоумен называет "одним из лучших мест" в СССР, где можно было родиться.Но таким местом этот населенный пункт являлся не потому, что отец Притулы был там пусть и мелким, но все же чиновником, а мать – учительницей, не потому что все дороги для будущего телеведущего в советском детстве были открыты, а лишь из-за того, что "там не была искоренена до конца украинская культура".Вот оно, оказывается, в чем дело: "была колядка, была щедровка, была рощица, там еще клокотала Украина, которой часто в больших индустриальных городах уже не хватало". Особенно по всему этому горевал юный октябренок Притула. В перерывах, разумеется, между демонстрацией фиги в кармане по адресу коммунистических воспитателей.Чья бы корова мычала. Вот уж кто даст фору любому зомбированию, так это современные украинские радетели бандеровской идеи, ярким представителем которых и является Притула.Один из самых памятных эпизодов из детства будущего волонтера – рисунок, на котором он неумелой рукой в благородном порыве изобразил тогдашнего генсека Михаила Горбачева."Я помню, как меня отругала мама, как она рвала, жгла тот рисунок и объясняла, что "больше ты так не поступай, если не хочешь, чтобы твой папа лишился работы". Сейчас можешь написать в Facebook* о президенте, премьере, депутатах что угодно и тебе никто ничего за это не сделает. Люди иногда не осознают, где мы были и к чему мы наконец дошли", - заявил Притула на голубом глазу.Неизвестно, чему тут стоит умиляться больше, то ли истории с портретом вождя в духе 1937 года, то ли проникновенному признанию о нынешней украинской свободе имени Зеленского. И это в стране, где сегодня госизмену и ярлык "коллаборанта" пришьют за что угодно – от лайка в соцсетях, до неосторожной реплики на русском языке.Комплекс меншовартостіПритула врет настолько внаглую, что опровергать эту несусветную чушь приходится даже его коллегам по украинскому "патриотизму"."Тогда не было интернета, не было столь огромного количества периодических изданий. Вместо этого было советское кино и два канала центрального телевидения. И вот когда ты смотрел какие-то советские фильмы, то чувствовал свою неполноценность, потому что ею было пропитано все. В фильмах о войне нам показывали, что предатель обязательно украинец. Такова была имперская политика по отношению к покоренным народам, это было крайне неприятно видеть", - сказал Притула."Имперская политика", "покоренные народы" - все, как в методичке написано. Только вот уж слишком в лоб, уж слишком не вяжется.Не удержался и сыронизировал над этой репликой депутат Верховной Рады Максим Бужанский."Все так, помню любой фильм включи, все было меншовартістю (неполноценностью – ред.) пропитано, и украинец обязательно в роли предателя. Вот, капитан Титаренко, например, сыгранный [Леонидом] Быковым. Помните, как стыдно было, когда смотрели, а?" - написал он у себя в телеграм-канале.Но Притулу не остановить."Помню такой юмористический дуэт как Штепсель и Тарапунька. Это была типичная история взаимодействия на сцене двух людей: украиноязычного и русскоязычного. Первый – тупой, второй – умный и интеллигентный. Украинскость позволяли как шароварщину в исполнении "потешных [украинцев]", вот и все. И какой бы ты ни был, осознавал, какой для тебя приготовлен путь", - сказал он.Советская школа глазами ПритулыСоветскую школу Притула ненавидит особенно пылко: иначе как "узаконенный законом буллинг" он ее не называет."Что я имею в виду? Это когда мальчика могут опозорить и не пустить в школу, потому что у него слишком длинные волосы. Советский школьник такого не носит: "Что это за мещанская отрыжка загнивающего Запада?" А истории, когда девушек по школам с линейкой встречает завуч перед входом в школу, чтобы померить, на приличной ли высоте твоя юбка от колена?"Шоумен-пропагандист использует типичный прием, когда из общей картины выдергиваются пусть не самые приглядные, но частные явления и возводятся в абсолют. Даже если где-то когда-то и было так, то разве в этом главное?Разумеется, сегодня на Украине не так. А как? Количество школ в стране сокращается с каждым годом, особенно в сельской местности, а 42% украинских подростков не достигли базового уровня по математике и не могут подсчитать свои расходы в магазине. Последний факт – из международного исследования, авторов которого уж точно не заподозришь в антиукраинских настроениях.Продолжать можно еще долго, только зачем? Дискуссии и установление истины не входят в список целей Притулы и ему подобных.Не удивительно, что 10-летний антисоветчик Притула всячески приветствовал развал СССР. Он вспоминает, как "с оцепенением" следил за событиями в Москве, где тогда громыхал танками путч ГКЧП."И в конце концов 24 августа 1991 года я очень хорошо помню подъем. Потому что, давайте откровенно, советскую власть никто особо не любил, она не воспринималась украинцами как свое. В Збараже прямо подъем был. Это святая Галичина, это бандеровский край. Бандеровский край святой Галичины – вот она, сегодняшняя Украины Притулы, Зеленского и всех иных прочих. Именно в этой парадигме выстраивается нынешнее украинское государство, именно бандеровский взгляд на прошлое, современность и будущее навязывается целой стране. Будущего только вот с таким фундаментом из ненависти и вранья вряд ли построишь.*Соцсеть принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой запрещена в РФС кем еще, помимо Притулы, налаживает контакты лидер киевского режима - в материале издания Украина.ру Сергей Стерненко: как убийца и вор вместо тюрьмы попал в кабинет Зеленского.

2026

Павел Котов

Павел Котов

Павел Котов

