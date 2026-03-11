https://ukraina.ru/20260311/chto-bylo-by-esli-by-rossiya-provodila-svo-po-stsenariyu-ssha-v-irane-ischenko-ob-alternativnom-variante-1076659687.html

Что было бы, если бы Россия проводила СВО по сценарию США в Иране? Ищенко об альтернативном варианте

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:10 — Вариант развития СВО по иранскому сценарию; Украина.ру, 11.03.2026

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:10 — Вариант развития СВО по иранскому сценарию;11:18 — Вероятность наступления ВС России на Одессу;14:20 — Расчёт потерь сторон, воюющих в СВО;18:42 — Как считывать сигналы перемен в государстве?25:16 — О перспективах космических войн;27:16 — Повышение ставок в конфликте между Западом и Россией;33:33 — Об Анатолии Чубайсе;34:50 — О поддержке Ирана со стороны России;41:59 – Почему Россия не может дать ракеты Ирану?53:57 — Препятствия в получении ядерного оружия странами, недружественными России;1:00:07 — Украина как запасной вариант для евреев;1:04:01 — Почему Россия не наступает на Украину из Брянской области?1:06:32 — Отношение Ростислава Ищенко к экуменизму;1:10:50 — Почему Франция входит в число победителей во Второй Мировой войне?1:16:27 — Воспоминания Ростислава Ищенко об обучении в Киевском национальном университете.

