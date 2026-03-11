Что было бы, если бы Россия проводила СВО по сценарию США в Иране? Ищенко об альтернативном варианте - 11.03.2026 Украина.ру
Что было бы, если бы Россия проводила СВО по сценарию США в Иране? Ищенко об альтернативном варианте
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:10 — Вариант развития СВО по иранскому сценарию; Украина.ру, 11.03.2026
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:10 — Вариант развития СВО по иранскому сценарию;11:18 — Вероятность наступления ВС России на Одессу;14:20 — Расчёт потерь сторон, воюющих в СВО;18:42 — Как считывать сигналы перемен в государстве?25:16 — О перспективах космических войн;27:16 — Повышение ставок в конфликте между Западом и Россией;33:33 — Об Анатолии Чубайсе;34:50 — О поддержке Ирана со стороны России;41:59 – Почему Россия не может дать ракеты Ирану?53:57 — Препятствия в получении ядерного оружия странами, недружественными России;1:00:07 — Украина как запасной вариант для евреев;1:04:01 — Почему Россия не наступает на Украину из Брянской области?1:06:32 — Отношение Ростислава Ищенко к экуменизму;1:10:50 — Почему Франция входит в число победителей во Второй Мировой войне?1:16:27 — Воспоминания Ростислава Ищенко об обучении в Киевском национальном университете.
Что было бы, если бы Россия проводила СВО по сценарию США в Иране? Ищенко об альтернативном варианте

17:10 11.03.2026 (обновлено: 17:11 11.03.2026)
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

00:10 — Вариант развития СВО по иранскому сценарию;
11:18 — Вероятность наступления ВС России на Одессу;
14:20 — Расчёт потерь сторон, воюющих в СВО;
18:42 — Как считывать сигналы перемен в государстве?
25:16 — О перспективах космических войн;
27:16 — Повышение ставок в конфликте между Западом и Россией;
33:33 — Об Анатолии Чубайсе;
34:50 — О поддержке Ирана со стороны России;
41:59 – Почему Россия не может дать ракеты Ирану?
53:57 — Препятствия в получении ядерного оружия странами, недружественными России;
1:00:07 — Украина как запасной вариант для евреев;
1:04:01 — Почему Россия не наступает на Украину из Брянской области?
1:06:32 — Отношение Ростислава Ищенко к экуменизму;
1:10:50 — Почему Франция входит в число победителей во Второй Мировой войне?
1:16:27 — Воспоминания Ростислава Ищенко об обучении в Киевском национальном университете.
