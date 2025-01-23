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Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington Post
Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington Post - 23.01.2025 Украина.ру
Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington Post
Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы. Об этом сообщает Washington Post
2025-01-23T10:13
2025-01-23T10:13
2025-01-23T10:26
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"Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть "на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники", - говорится в материале. По данным источников издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.Таким образом администрация президента США Дональда Трампа хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке республиканца, а также "эффективное использование" бюджетных средств.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
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Украина.ру
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новости, сша, дональд трамп, иран, украина
Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников Совета нацбезопасности - Washington Post
10:13 23.01.2025 (обновлено: 10:26 23.01.2025)
Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы. Об этом сообщает Washington Post
"Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть "на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники", - говорится в материале.
По данным источников издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.
"Советник по национальной безопасности Майкл Уолц распорядился провести "полную проверку" десятков карьерных чиновников, которые являются персоналом Белого дома по ряду вопросов, начиная от ядерного распространения Ирана и Северной Кореи и заканчивая кибершпионажем и военными действиями России на Украине", - говорится в публикации.
Таким образом администрация президента США Дональда Трампа
хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке республиканца, а также "эффективное использование" бюджетных средств.