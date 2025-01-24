США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона - 24.01.2025 Украина.ру
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США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона
США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона - 24.01.2025 Украина.ру
США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона
К США пришло понимание, что им больше нечего дать Украине. На это указал экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X
2025-01-24T07:34
2025-01-24T07:41
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"Думаю, теперь есть понимание, что нам особо больше нечего дать Украине. Считаю, что, увы, именно поэтому Украина намерена попытаться мобилизовать 18-летних", - написал Макгрегор.По его словам, на Украине настало время заключить мир.На прошлой неделе бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.Президент США Дональд Трамп ранее указывал, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Портал War Zone, в свою очередь, сообщал со ссылкой на документ Пентагона, что США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, вашингтон, джейк салливан, дуглас макгрегор, дональд трамп, пентагон, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Вашингтон, Джейк Салливан, Дуглас Макгрегор, Дональд Трамп, Пентагон, Вооруженные силы Украины

США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона

07:34 24.01.2025 (обновлено: 07:41 24.01.2025)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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К США пришло понимание, что им больше нечего дать Украине. На это указал экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X
"Думаю, теперь есть понимание, что нам особо больше нечего дать Украине. Считаю, что, увы, именно поэтому Украина намерена попытаться мобилизовать 18-летних", - написал Макгрегор.
По его словам, на Украине настало время заключить мир.
На прошлой неделе бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Президент США Дональд Трамп ранее указывал, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Портал War Zone, в свою очередь, сообщал со ссылкой на документ Пентагона, что США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ.
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонДжейк СалливанДуглас МакгрегорДональд ТрампПентагонВооруженные силы Украины
 
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