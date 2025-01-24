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США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона

США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона - 24.01.2025 Украина.ру

США поняли, что им больше нечего дать Украине — бывший советник Пентагона

К США пришло понимание, что им больше нечего дать Украине. На это указал экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X

2025-01-24T07:34

2025-01-24T07:34

2025-01-24T07:41

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"Думаю, теперь есть понимание, что нам особо больше нечего дать Украине. Считаю, что, увы, именно поэтому Украина намерена попытаться мобилизовать 18-летних", - написал Макгрегор.По его словам, на Украине настало время заключить мир.На прошлой неделе бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.Президент США Дональд Трамп ранее указывал, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Портал War Zone, в свою очередь, сообщал со ссылкой на документ Пентагона, что США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, вашингтон, джейк салливан, дуглас макгрегор, дональд трамп, пентагон, вооруженные силы украины