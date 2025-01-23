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"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину

"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину - 23.01.2025 Украина.ру

"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину

Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg призвал к оккупации Украины войсками западных стран

2025-01-23T07:53

2025-01-23T07:53

2025-01-23T08:05

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"Будет здорово, если у нас будут войска (для поддержания мира после конфликта - ред.)", - сказал он.При этом Зеленский указал, что эти военные не будут находиться в Киеве, как того хотят некоторые западные партнеры.Также Зеленский заявил, что Украине нужна миллионная армия, которую нужно содержать."Если мы будем говорить, что нет возможности держать такую армию, и Европа, и Америка скажут: давайте уменьшать, если мы уменьшим ее на 200 тысяч, на 300 тысяч, на 500 тысяч, это будет говорить, что вместо этого (количества - ред.) нужны другие войска, в том количестве, каком мы уменьшились. Вот про что я говорил. И тут мы готовы, что контингент будет, он точно может нам помочь. Если будет добрая воля других стран", - сказал Зеленский.На прошлой неделе агентство Reuters написало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для РФ. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.Подробнее - в материале Есть одна проблема — нет войск: Ищенко раскрыл, какой контингент может отправить Европа на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, россия