ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора" - 19.01.2025 Украина.ру
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ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора"
ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора" - 19.01.2025 Украина.ру
ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора"
Государственные бюро расследований Украины передало в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя – участника схемы поборов с экспортёров "зернового коридора". Об этом 19 января сообщило ГБР.
2025-01-19T17:02
2025-01-19T17:02
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Сотрудники госбюро задержали предпринимателя и двух должностных лиц Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях в начале апреля 2024. По мнению ГБР, именно задержанные которые организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов и других документов для экспорта кукурузы и ячменя в Китай.Дело в отношении должностных лиц Госпродпотребслужбы было направлено в суд ранее. Их подельник — предприниматель обвиняется в получении законной выгоды и подлоге официального документа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов
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новости, украина, китай, запорожская область, гбр, зерно, зерновой конфликт, зерновая сделка, зерновозы, коррупция, криминал
Новости, Украина, Китай, Запорожская область, ГБР, зерно, зерновой конфликт, зерновая сделка, зерновозы, коррупция, криминал

ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора"

17:02 19.01.2025
 
схема поборов с экспортёров "зернового коридора" ГБР
схема поборов с экспортёров зернового коридора ГБР
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Государственные бюро расследований Украины передало в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя – участника схемы поборов с экспортёров "зернового коридора". Об этом 19 января сообщило ГБР.
Сотрудники госбюро задержали предпринимателя и двух должностных лиц Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях в начале апреля 2024. По мнению ГБР, именно задержанные которые организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов и других документов для экспорта кукурузы и ячменя в Китай.
"Услуга" дельцов по выдаче необходимых документов для предприятий, планировавших экспорт ячменя в КНР, за каждые 15 тысяч тонн стоила в 2023 году 22,5 тыс. долларов США, а в 2024 году – 30 тыс. долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Дело в отношении должностных лиц Госпродпотребслужбы было направлено в суд ранее. Их подельник — предприниматель обвиняется в получении законной выгоды и подлоге официального документа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов
 
НовостиУкраинаКитайЗапорожская областьГБРзернозерновой конфликтзерновая сделказерновозыкоррупциякриминал
 
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Заголовок открываемого материала
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