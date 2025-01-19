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ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора"

ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора" - 19.01.2025 Украина.ру

ГБР Украины расследовало дело о поборах с экспортеров "зернового коридора"

Государственные бюро расследований Украины передало в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя – участника схемы поборов с экспортёров "зернового коридора". Об этом 19 января сообщило ГБР.

2025-01-19T17:02

2025-01-19T17:02

2025-01-19T17:02

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Сотрудники госбюро задержали предпринимателя и двух должностных лиц Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях в начале апреля 2024. По мнению ГБР, именно задержанные которые организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов и других документов для экспорта кукурузы и ячменя в Китай.Дело в отношении должностных лиц Госпродпотребслужбы было направлено в суд ранее. Их подельник — предприниматель обвиняется в получении законной выгоды и подлоге официального документа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов

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новости, украина, китай, запорожская область, гбр, зерно, зерновой конфликт, зерновая сделка, зерновозы, коррупция, криминал