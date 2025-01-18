https://ukraina.ru/20250118/1060322562.html

Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорваться

Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорваться - 18.01.2025 Украина.ру

Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорваться

После полного освобождения Часова Яра "наша мина замедленного действия в виде Лиманского направления может взорваться". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)

2025-01-18T05:10

2025-01-18T05:10

2025-01-18T05:10

новости

россия

дзержинск (торецк)

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детали

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По его словам, после освобождения населенного пункта Терны на Лиманском направлении российские войска продолжают продвигаться на запад в сторону самого Красного Лимана. Для ВС РФ движение становится все труднее, так как им приходится пробираться через сплошные многовековые леса, добавил полковник.Киселев отметил, что на этом направлении одна из важнейших точек — это Часов Яр.Он также подчеркнул, что противник будет пытаться контратаковать, так как не может просто так сдать эту территорию."Но Лиманское направление тоже посыплется как здание, которое не стоит на твердой земле. Украина не сможет помешать нам реализовать эти планы", — заключил Киселев.В среду, 15 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР."Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты", — заявил он.Во вторник, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР. На следующий день в Минобороны РФ подтвердили, что армия России также освободила населенный пункт Украинка в ДНР.Полный текст интервью Полковника Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику

https://ukraina.ru/20250115/1060271459.html

россия

дзержинск (торецк)

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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, детали