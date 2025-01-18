Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорваться
После полного освобождения Часова Яра "наша мина замедленного действия в виде Лиманского направления может взорваться". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
По его словам, после освобождения населенного пункта Терны на Лиманском направлении российские войска продолжают продвигаться на запад в сторону самого Красного Лимана. Для ВС РФ движение становится все труднее, так как им приходится пробираться через сплошные многовековые леса, добавил полковник.
Киселев отметил, что на этом направлении одна из важнейших точек — это Часов Яр.
"Часов Яр – это господствующая высота. Когда мы возьмем город, мы будем видеть Краматорск как на ладони. А до Константиновки оттуда уже рукой подать. Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска)", — заявил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что противник будет пытаться контратаковать, так как не может просто так сдать эту территорию.
"Но Лиманское направление тоже посыплется как здание, которое не стоит на твердой земле. Украина не сможет помешать нам реализовать эти планы", — заключил Киселев.
В среду, 15 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР.
"Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты", — заявил он.
15 января, 10:27"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФРоссийская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), идет зачистка прилегающей территории шахты. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Во вторник, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР. На следующий день в Минобороны РФ подтвердили, что армия России также освободила населенный пункт Украинка в ДНР.