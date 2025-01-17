Раздал "всем сестрам по серьгам": Маск высмеял Минобороны ФРГ и главу Минфина США - 17.01.2025 Украина.ру
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Раздал "всем сестрам по серьгам": Маск высмеял Минобороны ФРГ и главу Минфина США
Раздал "всем сестрам по серьгам": Маск высмеял Минобороны ФРГ и главу Минфина США - 17.01.2025 Украина.ру
Раздал "всем сестрам по серьгам": Маск высмеял Минобороны ФРГ и главу Минфина США
Уход министерства обороны ФРГ из соцсети Х - сигнал о том, что Берлин не готов к тому, что информация, подаваемая им, будет подвергаться сомнению, а ложь - оспариваться
2025-01-17T12:57
2025-01-17T12:57
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Такое заявление сделал американский предприниматель, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск, которому новый президент США Дональд Трамп пообещал должность главы Департамента эффективности правительства (DOGE)В среду, 15 января, министерство обороны ФРГ сообщило, что перестанет размещать публикации в соцсети X, принадлежащей Илону Маску, в качестве причины такого решения были названы "трудности" при предметном обмене аргументами. В министерстве отметили, что их канал "переедет" в мессенджеры WhatsApp и Instagram*.Илон Маск ранее открыто критиковал в своей социальной сети канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также поддержал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и даже призвал немцев голосовать за сопредседателя этой политсилы Алису Вайдель.Также Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США Джанет Йеллен, заявив, что она вряд ли умеет перезагружать Wi-Fi роутер, а ее компьютер смог бы взломать даже подросток.Илон Маск не первый раз позволяет себе высказывать мнение, отличающееся от общепринятой западной повестки. В том числе не поддерживает огульные обвинения политиков США и ЕС в адрес России.В ответ американские и европейские власти пытаются предпринять против него определенные санкции. Например, угрожают закрыть сеть Х, которая якобы "неправильно" транслирует западную повестку."В Европе птичка будет летать по нашим правилам", - сказал об Х комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.Большинство экспертов склоняются к тому, что личность Маска не так проста и однослойна и миллиардер еще многократно удивит не только своих оппонентов, но и нового президента США. Об этом - материал Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа.* Принадлежат компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская.
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новости, сша, германия, россия, илон маск, дональд трамп, олаф шольц, минфин, ес, минобороны
Новости, США, Германия, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Минфин, ЕС, Минобороны

Раздал "всем сестрам по серьгам": Маск высмеял Минобороны ФРГ и главу Минфина США

12:57 17.01.2025
 
© Marc Piasecki/Getty ImagesФото: Илон Маск
Фото: Илон Маск
© Marc Piasecki/Getty Images
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Уход министерства обороны ФРГ из соцсети Х - сигнал о том, что Берлин не готов к тому, что информация, подаваемая им, будет подвергаться сомнению, а ложь - оспариваться
Такое заявление сделал американский предприниматель, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск, которому новый президент США Дональд Трамп пообещал должность главы Департамента эффективности правительства (DOGE)
"Оно (минобороны ФРГ. - Ред.) уходит туда, где ложь не оспаривают", - написал Маск в комментарии к соответствующей новости.
В среду, 15 января, министерство обороны ФРГ сообщило, что перестанет размещать публикации в соцсети X, принадлежащей Илону Маску, в качестве причины такого решения были названы "трудности" при предметном обмене аргументами. В министерстве отметили, что их канал "переедет" в мессенджеры WhatsApp и Instagram*.
Илон Маск ранее открыто критиковал в своей социальной сети канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также поддержал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и даже призвал немцев голосовать за сопредседателя этой политсилы Алису Вайдель.
© SEBASTIAN KAHNERT / dpa Picture-Alliance via AFP Фото: Кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель обещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" /
Фото: Кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель обещала возобновить поставки газа по Северному потоку /
© SEBASTIAN KAHNERT / dpa Picture-Alliance via AFP
Фото: Кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель обещала возобновить поставки газа по "Северному потоку" /
Также Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США Джанет Йеллен, заявив, что она вряд ли умеет перезагружать Wi-Fi роутер, а ее компьютер смог бы взломать даже подросток.

"Любой ребенок 12 лет, пользующийся скриптами других, мог бы взломать компьютер Йеллен. Я сомневаюсь, что она вообще знает, как перезагружать Wi-Fi роутер", - отреагировал Маск на новость о том, что якобы хакеры из Китая получили доступ к более трем тысячам документам высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов Джанет Йеллен.

Илон Маск не первый раз позволяет себе высказывать мнение, отличающееся от общепринятой западной повестки. В том числе не поддерживает огульные обвинения политиков США и ЕС в адрес России.
В ответ американские и европейские власти пытаются предпринять против него определенные санкции. Например, угрожают закрыть сеть Х, которая якобы "неправильно" транслирует западную повестку.
Европе птичка будет летать по нашим правилам", - сказал об Х комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Большинство экспертов склоняются к тому, что личность Маска не так проста и однослойна и миллиардер еще многократно удивит не только своих оппонентов, но и нового президента США. Об этом - материал Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа.
* Принадлежат компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская.
 
НовостиСШАГерманияРоссияИлон МаскДональд ТрампОлаф ШольцМинфинЕСМинобороны
 
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