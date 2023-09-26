https://ukraina.ru/20230926/1049696908.html

Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста

Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста - 26.09.2023 Украина.ру

Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста

Американский миллиардер, глава компании SpaceX и соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск отреагировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о чествовании им нациста российской пропагандой. Свой пост Маск опубликовал 26 сентября в Х

2023-09-26T12:45

2023-09-26T12:45

2023-09-26T12:45

новости

илон маск

канада

дивизия сс "галичина"

россия

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""Есть небольшая вероятность"... Маск тот еще тролль, конечно, но на Западе такой троллинг не понимают, а все воспринимают буквально, к сожалению", "Да, вероятность всегда есть, но не для Запада, у них на 200% во всем виновата Россия. И тут так, Трюдо позвал и радовался нацисту, а теперь говорит, что Москва ему нациста подкинула..." - отреагировали пользователи сети.На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.Илон Маск позволяет себе высказывать мнение, отличающееся от общепринятой западной повестки. В частности, предприниматель не соглашается с огульными обвинениями России во всех смертных грехах и не транслирует беспрекословную поддержку Киеву.В ответ американские и европейские власти пытаются предпринять против него определенные санкции. Например, угрожают закрыть сеть Х, которая якобы "неправильно" транслирует западную повестку."В Европе птичка будет летать по нашим правилам", - сказал об Х комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.Отдельным камнем преткновения между Маском и коллективным Западом стала работа сети Starlink компании SpaceX.Дело в том что доступ к этой сети связи Украина получила почти сразу после начала СВО. А в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".Позже предприниматель опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.Миллиардер подчеркнул, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, а нарушение этого запрета может привести к Третьей мировой войне.Такое поведение крайне возмутило сенаторов США и они задумались, как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском.

https://ukraina.ru/20230919/1049519795.html

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новости, илон маск, канада, дивизия сс "галичина", россия