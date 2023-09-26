Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста - 26.09.2023 Украина.ру
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Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста
Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста - 26.09.2023 Украина.ру
Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста
Американский миллиардер, глава компании SpaceX и соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск отреагировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о чествовании им нациста российской пропагандой. Свой пост Маск опубликовал 26 сентября в Х
2023-09-26T12:45
2023-09-26T12:45
новости
илон маск
канада
дивизия сс "галичина"
россия
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""Есть небольшая вероятность"... Маск тот еще тролль, конечно, но на Западе такой троллинг не понимают, а все воспринимают буквально, к сожалению", "Да, вероятность всегда есть, но не для Запада, у них на 200% во всем виновата Россия. И тут так, Трюдо позвал и радовался нацисту, а теперь говорит, что Москва ему нациста подкинула..." - отреагировали пользователи сети.На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.Илон Маск позволяет себе высказывать мнение, отличающееся от общепринятой западной повестки. В частности, предприниматель не соглашается с огульными обвинениями России во всех смертных грехах и не транслирует беспрекословную поддержку Киеву.В ответ американские и европейские власти пытаются предпринять против него определенные санкции. Например, угрожают закрыть сеть Х, которая якобы "неправильно" транслирует западную повестку."В Европе птичка будет летать по нашим правилам", - сказал об Х комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.Отдельным камнем преткновения между Маском и коллективным Западом стала работа сети Starlink компании SpaceX.Дело в том что доступ к этой сети связи Украина получила почти сразу после начала СВО. А в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".Позже предприниматель опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.Миллиардер подчеркнул, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, а нарушение этого запрета может привести к Третьей мировой войне.Такое поведение крайне возмутило сенаторов США и они задумались, как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском.
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новости, илон маск, канада, дивизия сс "галичина", россия
Новости, Илон Маск, Канада, Дивизия СС "Галичина", Россия

Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нациста

12:45 26.09.2023
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© YouTube
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Американский миллиардер, глава компании SpaceX и соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск отреагировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о чествовании им нациста российской пропагандой. Свой пост Маск опубликовал 26 сентября в Х
"Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией", - написал Маск.
""Есть небольшая вероятность"... Маск тот еще тролль, конечно, но на Западе такой троллинг не понимают, а все воспринимают буквально, к сожалению", "Да, вероятность всегда есть, но не для Запада, у них на 200% во всем виновата Россия. И тут так, Трюдо позвал и радовался нацисту, а теперь говорит, что Москва ему нациста подкинула..." - отреагировали пользователи сети.
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Илон Маск позволяет себе высказывать мнение, отличающееся от общепринятой западной повестки. В частности, предприниматель не соглашается с огульными обвинениями России во всех смертных грехах и не транслирует беспрекословную поддержку Киеву.
В ответ американские и европейские власти пытаются предпринять против него определенные санкции. Например, угрожают закрыть сеть Х, которая якобы "неправильно" транслирует западную повестку.
"В Европе птичка будет летать по нашим правилам", - сказал об Х комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Отдельным камнем преткновения между Маском и коллективным Западом стала работа сети Starlink компании SpaceX.
Дело в том что доступ к этой сети связи Украина получила почти сразу после начала СВО. А в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".
Позже предприниматель опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.
Миллиардер подчеркнул, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, а нарушение этого запрета может привести к Третьей мировой войне.
Такое поведение крайне возмутило сенаторов США и они задумались, как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 10:42
El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает какКиев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink Илона Маска, однако пока очевидно, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Об этом 19 сентября написала испанская газета Pais
 
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