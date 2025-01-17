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"Полёты во сне и наяву", или Кризис переходного возраста Романа Балаяна

"Полёты во сне и наяву", или Кризис переходного возраста Романа Балаяна - 17.01.2025 Украина.ру

"Полёты во сне и наяву", или Кризис переходного возраста Романа Балаяна

К 1981 году у режиссёра Киностудии им. Довженко Романа Балаяна кризис переходного возраста 40-летних совпал с творческим кризисом. После снятого в 1977 году по мотивам тургеневских "Записок охотника" фильма "Бирюк" он снимать перестал. Студия предлагала ему производственные драмы, но он их делать не хотел. А что он хотел, он сам не знал

2025-01-17T16:00

2025-01-17T16:00

2025-01-17T16:00

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Как потом признавался Роман Гургенович, он вёл себя эгоистично – семья сидела без денег. Балаян поделился своей проблемой с Никитой Михалковым. Он рассказал, что хотел бы прервать свой "цикл классики", чтобы, как он выражался, "выплеснуть всю накопившуюся желчь". Михалков предложил обратиться к сценаристу Виктору Мережко, по сценарию которого сам как раз снимал трагикомический фильм "Родня" с Ноной Мордюковой. В то время Виктор Иванович был уже широко известен в кинематографических кругах благодаря таким знаковым драмам, как "Здравствуй и прощай" (1972) или "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978).В апреле 1981 года Балаян пригласил Мережко в Киев – ему как раз, как и его герою, исполнялось 40 лет, и поделился со сценаристом своей проблемой. Мережко сначала отказался – он не знал о чём писать. Тогда Балаян ему сказал:"Напиши про меня. Все время мне снится, как будто я стою на горе высокой и потом лечу вниз. Просыпаюсь, я опять на земле: один со всеми проблемами, жена ругается, что денег нет, дети орут – кушать хотят…"Мережко сразу придумал название "Полеты во сне и наяву". Потом он вспомнил о своем брате, сотруднике конструкторского бюро, который в 40 лет тоже долго никак не мог найти себя, и сел за работу.Получившийся сценарий Балаяну одновременно и понравился, и нет. История его устраивала, ему не совсем нравилась комедийная подача проблемы главного героя – фирменный приём Виктора Мережко. Режиссёр раздумывал, брать сценарий в работу или не брать, и все же согласился, когда Мережко сказал, что отдаст его на "Ленфильм". Сценарий Роман Гургенович всё же немного переиначил, и переделывал потом ещё несколько раз, в том числе и во время съёмок.Изначально планировалось, что главную роль инженера Сергея Макарова будет исполнять Никита Михалков. Но затем в марте на экраны вышел замечательный фильм Татьяны Лиозновой "Мы, нижеподписавшиеся" (1980). В нем циничного, компанейского и неоднозначного героя, как раз тот типаж, который требовался Балаяну, талантливо исполнила звезда отечественного кино и московского "Ленкома" Олег Янковский. Он был ближе к характеру главного героя будущего фильма Балаяна, все-таки кандидатуру Михалкова портила излишняя деловитость и жизнерадостность.Мережко как раз немного повздорил с Никитой Сергеевичем на съемках "Родни", поэтому с заменой типажа главного героя согласился легко, и подкорректировал сценарий. Михалков на Мережко обиделся – он знал, что роль пишется под него, опять же – это он свёл этот творческий тандем, и тут вдруг такой поворот. Но Никита Сергеевич повел себя профессионально, не стал раздувать обиду, а Балаян, чтобы хоть как-то сгладить неловкость, придумал для своего фильма эпизод, где властный и категоричный режиссер (фактически Михалков сыграл камео), спроваживает главного героя со съемочной площадки. В этом же эпизоде в качестве камео снялся киевский актер Сергей Иванов из "В бой идут одни старики" (1973). Герой Янковского так его и спрашивает: "Кузнечик, да?"С Олегом Янковским Балаяна познакомил Мережко – актёр как раз начал сниматься в другом фильме по его сценарию "Влюблён по собственному желанию" (1982), киностудии "Ленфильм". По этой причине Янковский сначала у малоизвестного киевского режиссера и не хотел сниматься, его пришлось уговаривать. Уговорил его Михалков.Весной 1981 года, отправляясь с Никитой Сергеевичем в Таллинн на съёмки "Собаки Баскервилей" (1982), Янковский в купе поезда прочитал сценарий. Михалков всячески расхвалил ему Балаяна, тактично умолчав о том, что первым кандидатом на эту роль был он сам. Актёр, в конце концов, согласился, но выдвинул условие – его экранную жену сыграет жена реальная – актриса Людмила Зорина. Балаян был не против. В дальнейшем эта роль осталась её единственной заметной работой в киноВ результате Янковскому пришлось разрываться между двумя съемочными площадками и театром – роли в спектаклях никто не отменял. Сложностей добавляло то, что к началу съёмок театр был на гастролях в Ташкенте и второй фильм снимали там же. Актер вечно спешил и очень сильно уставал, спал урывками по 3-4 часа. Он ещё шутил в то время, что живёт в "Бермудском треугольнике". Впоследствии Янковский сдружился с Балаяном, и тот его снял ещё в четырёх своих фильмах, в том числе и в ещё одном знаковом и очень атмосферном фильме 80-х "Храни меня, мой талисман" (1986).Снялся в "Полётах…" и другой любимый актер "Балаяна" Олег Табаков. До этого он приглашал его в две другие свои картины – экранизацию "Каштанки" (1975) и в "Бирюка" (1977). Олег Павлович на съемках "Полетов…" также разрывался между спектаклями в московском "Современнике" и съёмочной площадкой (а "Полеты…" снимали во Владимире), и каждую свободную минуту дремал.Ещё одной снявшейся в "Полетах" кинозвездой стала Людмила Гурченко, сыгравшая бывшую любовницу главного героя. Привлечь её к съемкам Балаяну также порекомендовал Никита Михалков, и фильм от этого только выиграл. Однако изначально не все было так уж безоблачно – на пробах Людмила Марковна изобразила экспрессивную властную женщину. Но типаж требовался другой, и тогда Балаян, в качестве примера, упомянул игру актрисы Анук Эме. Гурченко ответила: "Хорошо, я буду просто молчать в кадре", и "попала" в нужный образ.Олега Меньшикова Балаян заметил ещё в его дебютной картине "Жду и надеюсь" (1980), которую делали на киевской киностудии. Изначально он должен был сыграть только в одном эпизоде. Но затем, увидев игру актера, Роман Балаян переделал сценарий, и персонаж Меньшикова стал полноценным героем второго плана. Его герой, молодой человек, уводит у инженера Сергея Макарова его юную любовницу и подталкивает своими подначиваниями к глупой и довольно жесткой выходке с "тарзанкой" и липовым утоплением.Друг Никиты Сергеевича – актёр и режиссёр Александр Адабашьян (Берримор из "Собаки Баскервилей") сыграл у Балаяна скульптора. Герой Янковского по скульптуре своей любовницы Алисы понимает, что она позировала скульптору обнаженной и, скорее всего, спала с ним. Озвучивал героя Адабашьяна не он сам (он не мог прилететь на запись – был занят в съёмках) другой друг Михалкова – актер Юрий Богатырёв.Кстати, любовницу главного героя Алису также озвучивала другая актриса – Елена Коренева, хорошо известная зрителю по ролям в фильмах "Ярославна, королева Франции" (1978), "Экипаж" (1979), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Сватовство гусара" (1979). Вскоре после "Полетов…" они вместе с Олегом Меньшиковым снимутся в "Покровских воротах" (1982) – знаковом для обоих актёров и отечественного кинематографа фильме.Исполнительнице же роли Алисы – актрисе Елене Костиной – со знаковыми ролями повезло меньше. У Балаяна она снималась, когда ещё училась в школе в 10-м классе. У девушки это была ее первая роль, какой-либо опыт съёмок у нее отсутствовал. Так что иногда ей приходилось выслушивать со стороны маститых актёров в адрес своей игры нелестные замечания. Но она всё стоически выносила.Впоследствии Костина стала профессиональной актрисой, но расцвет её творчества пришелся на "святые 90-е", когда с кино на просторах бывшего СССР было не очень хорошо. Тем не менее на сегодня в её "копилке" почти полсотни ролей. Кстати, статую для "Полетов…" действительно лепили с неё, только не с обнажённой, а одетой в обтягивающую водолазку.Сценарист Виктор Мережко тоже снялся в фильме в эпизодической роли, но в титрах он не указан.Снимать Роман Балаян решил во Владимире – он считал, что провинциальная застройка этого периферийного города как нельзя лучше соответствует стилистике фильма. Съемки начались 14 сентября 1981 года – в первую очередь по ноябрь включительно снимали натуру. Первую сцену делали всего два часа – это была сцена с участием камео – Никиты Михалкова и Сергея Иванова.Балаян на съёмочной площадке отличался демократичным и очень мягким отношением к актёрам. Он не нервничал, по крайней мере внешне, когда они опаздывали, когда забывали текст, прислушивался к их предложениям и иногда реализовывал.В качестве проектной конторы, в которой работает главный герой, снималась… проектная контора, которая располагалась в пристройке к церкви Никиты Мученика во Владимире. Она занималась проектированием восстановления памятников архитектуры.В одном из эпизодов фильма герой Янковского бросает взгляд в окно и видит там мальчика, который кружит на роликовых коньках на одном месте – его помрежи привезли из Владимирской спортивной школы. Балаян придумал эту сцену, чтобы художественными средствами показать, как главный герой не может вырваться из монотонного круга ежедневных забот.Эпизод с дыней" и сымитированным героем Янковского сердечным приступом сняли у входа в одно из зданий Богородице-Рождественского монастыря на Большой Московской улице. По сюжету любовница героя выбегает из его дверей. Всё бы ничего, да вот только в те времена там располагалось областное КГБ, так что для владимирцев личность этой героини после данного эпизода заиграла новыми красками.Первоначально в соответствии со сценарием Мережко полёты во сне играли в фильме центральную роль. Герой мистическим образом мог посещаться во сне в места, в которых ранее никогда не бывал. Полёты для него становились навязчивой идеей – он даже мастерил крылья и в финале, в день своего 40-летия, разбивался насмерть на глазах у собравшихся на пикник сотрудников конторы и близких. Балаян от трагичного финала Мережко отказался, а свой придумал, когда во время поисков натуры увидел на поле стога сена, между которыми на велосипедах гоняли какие-то сельские пацаны. Тогда-то и появилась идея с глупой шуткой главного героя с липовым утоплением, после которой обиженные гости разъезжаются, а он, насквозь промокший, под моросящим дождем гоняется за пацанами на велосипедах с веником в руках и затем, рухнув в стог, плачет.Съёмки не стали откладывать, и сняли сцену сразу же, несмотря на то, что под рукой не было всего нужного оборудования – съёмочную тележку заменила люлька случайного мотоцикла.Фильм на киностудии принимали со скрипом, заставили даже что-то переделывать. В результате производство затянулось больше, чем на год. Фильм чиновники критиковали за безыдейность, за подражательство Феллини (Балаян, действительно, даже крутил на съёмочной площадке музыку Нино Рота из "8 ½", чтобы создать атмосферу в стиле Феллини). И композитора Вадима Храпачева он попросил написать музыку в этой стилистике. Но все-таки фильм допустили к прокату, хоть и по второй категории – с показом в периферийных кинотеатрах. В том числе и поэтому в прокате картину посмотрели всего 6,4 млн зрителей.Но фильм охотно покупали иностранные прокатчики, и с началом перестройки "Полеты…" пустили в прокат второй раз, уже по первой категории. Государственные премии СССР за него получили Роман Балаян, Вилен Калюта (оператор), Виктор Мережко, Олег Янковский. Картина стала одним из символов Перестройки и сильно повлияла на стилистику советского кинематографа перестроечной и первых лет постперестроечной эпох.

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Алексей Стаценко

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