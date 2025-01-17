"А на Зеленского всегда находит время": Санду отказалась от встречи с главой замерзающего Приднестровья - 17.01.2025 Украина.ру
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"А на Зеленского всегда находит время": Санду отказалась от встречи с главой замерзающего Приднестровья
"А на Зеленского всегда находит время": Санду отказалась от встречи с главой замерзающего Приднестровья - 17.01.2025 Украина.ру
"А на Зеленского всегда находит время": Санду отказалась от встречи с главой замерзающего Приднестровья
В администрации президента Молдавии Майи Санду отвергли возможность ее встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, мотивировав это решение тем, что коммуникацией должны заниматься ответственные переговорщики. Такое заявление сделал глава пресс-службы главы государства Игорь Захаров
2025-01-17T10:04
2025-01-17T10:04
новости
молдавия
приднестровье
кишинёв
владимир зеленский
вадим красносельский
газпром
украина.ру
газ
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"Интересно, а почему с Зеленским Санду всегда сама встречается? На него всегда есть время?" - отреагировал на новость один из пользователей сети.И если сама Санду молчит относительно происходящего в Приднестровье, регионе, который ее администрация называет своим регионом, то премьер-министр Молдавии Дорин Речан накануне вполне неоднозначно прокомментировал линию Кишинева."Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии", — заявил он, назвав происходящее "планом Кремля" по дестабилизации всей Молдавии.В среду, 15 января, объявляя о том, что ПМР договорилась с Россией о поставках "гуманитарного газа", Красносельский также озвучил желание возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" и провести встречу глав Приднестровья и Молдавии. Он также добавил, что ранее Молдавия сорвала встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя.Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.Комментируя ситуацию, Красносельский акцентировал внимание на том, что основная причина сложившейся кризисной ситуации в регионе - отсутствие полноценного политического диалога между Кишиневом и Тирасполем. Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду "в недостаточной мере проинформирована о существующем положении дел, а потому заблуждается по многим аспектам".Также глава ПМР напомнил, что Тирасполь многократно обращался к Кишиневу с просьбами, например, не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР, в том числе ведущим в регион медикаменты. Однако услышаны эти призывы не были.60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Они добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому послужили опасения людей, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, ПМР фактически стала независимой от него территорией.Ранее в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин отметил, что коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - продолжат попытки расправиться с "российским анклавом на берегу Днепра".Каких шагов против Приднестровья можно ожидать от Запада - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?.Еще по теме: Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ.
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новости, молдавия, приднестровье, кишинёв, владимир зеленский, вадим красносельский, газпром, украина.ру, газ
Новости, Молдавия, Приднестровье, Кишинёв, Владимир Зеленский, Вадим Красносельский, Газпром, Украина.ру, газ

"А на Зеленского всегда находит время": Санду отказалась от встречи с главой замерзающего Приднестровья

10:04 17.01.2025
 
© РИА Новости . Родион Прока / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Молдавии
Второй тур президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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В администрации президента Молдавии Майи Санду отвергли возможность ее встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, мотивировав это решение тем, что коммуникацией должны заниматься ответственные переговорщики. Такое заявление сделал глава пресс-службы главы государства Игорь Захаров
"Все коммуникации между Кишиневом и Тирасполем осуществляются исключительно на существующих и согласованных платформах, а именно между главными переговорщиками с обоих берегов Днестра. На правом берегу за это отвечает Бюро по реинтеграции", - сказал Захаров журналистам.
"Интересно, а почему с Зеленским Санду всегда сама встречается? На него всегда есть время?" - отреагировал на новость один из пользователей сети.
И если сама Санду молчит относительно происходящего в Приднестровье, регионе, который ее администрация называет своим регионом, то премьер-министр Молдавии Дорин Речан накануне вполне неоднозначно прокомментировал линию Кишинева.
"Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии", — заявил он, назвав происходящее "планом Кремля" по дестабилизации всей Молдавии.
В среду, 15 января, объявляя о том, что ПМР договорилась с Россией о поставках "гуманитарного газа", Красносельский также озвучил желание возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" и провести встречу глав Приднестровья и Молдавии. Он также добавил, что ранее Молдавия сорвала встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя.
Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.
Комментируя ситуацию, Красносельский акцентировал внимание на том, что основная причина сложившейся кризисной ситуации в регионе - отсутствие полноценного политического диалога между Кишиневом и Тирасполем. Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду "в недостаточной мере проинформирована о существующем положении дел, а потому заблуждается по многим аспектам".
Также глава ПМР напомнил, что Тирасполь многократно обращался к Кишиневу с просьбами, например, не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР, в том числе ведущим в регион медикаменты. Однако услышаны эти призывы не были.
60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Они добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому послужили опасения людей, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, ПМР фактически стала независимой от него территорией.
Ранее в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин отметил, что коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - продолжат попытки расправиться с "российским анклавом на берегу Днепра".
Каких шагов против Приднестровья можно ожидать от Запада - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?.
Еще по теме: Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеКишинёвВладимир ЗеленскийВадим КрасносельскийГазпромУкраина.ругаз
 
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