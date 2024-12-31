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Власти Одессы снесли памятник Высоцкому у киностудии
Власти Одессы снесли памятник Высоцкому у киностудии - 31.12.2024 Украина.ру
Власти Одессы снесли памятник Высоцкому у киностудии
Украинские власти демонтировали памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, установленный возле киностудии в Одессе. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
2024-12-31T12:17
2024-12-31T12:17
2024-12-31T12:17
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зоя космодемьянская
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владимир высоцкий
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"В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому возле киностудии", - говорится в материале.Осенью горсовет Одессы сообщал, что одесский исполком собирается демонтировать 19 монументов в городе, в том числе памятники русскому поэту Александру Пушкину, русскому и советскому писателю Максиму Горькому, сценаристу Исааку Бабелю, Высоцкому и Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Подробнее о сносе памятников - в материале Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, зоя космодемьянская, одесса, памятник, владимир высоцкий
Новости, Украина, Киев, Зоя Космодемьянская, Одесса, памятник, Владимир Высоцкий
Власти Одессы снесли памятник Высоцкому у киностудии
Украинские власти демонтировали памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, установленный возле киностудии в Одессе. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"