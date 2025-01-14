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Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе

Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе - 14.01.2025 Украина.ру

Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе

На Украине начинают понимать, что даже коррупция бывает во спасение, когда политический режим настроен на полное уничтожение страны и её граждан.

2025-01-14T06:45

2025-01-14T06:45

2025-01-14T06:45

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владимир зеленский

александр семченко

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада

эксклюзив

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А уничтожение идёт полным ходом. Потери ВСУ за все время конфликта оценивают по-разному. В частности, Дональд Трамп заявил недавно о потерях украинских войск в 400 тысяч человек — тогда как Россия, по его словам, потеряла 600 тысяч. Но эти цифры, похоже, взяты с потолка. По оценкам МО РФ, общие потери ВСУ к концу 2024 года достигли одного миллиона убитыми и ранеными.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в декабре 2024 года назвал цифру безвозвратных потерь (убитые и те, кто был комиссован по ранению — Ред.) ВСУ за все время конфликта — более 365 тысячУкраинские солдаты это видят и не хотят пополнять мортиролог во славу Зеленского. Количество дезертиров, самовольно оставивших свою часть, по данным депутата Рады Анны Скороход, еще в прошлом году превысило сто тысяч — это два десятка бригад. Бегство солдат ВСУ продолжается. Не потому ли киевский режим создал заградотряды в той же Курской области?А внутри страны творят беспредел "загрядотряды" ТЦК (аналог военкоматов — Ред.). Но, несмотря на все их усилия, количество уклонистов с каждым днём растёт. Режим ищет новые методы борьбы с этим опасным для него явлением.И Верховная Рада - то есть, "народные" депутаты, которые сами находятся отнюдь не в окопах — они приняли в первом чтении законопроект 12093, упрощающий привлечение к ответственности украинцев, пытающихся спасти свои жизни. Теперь ТЦКашники смогут выписывать "заочные штрафы" без составления протокола. Достаточными основаниями для привлечения к ответственности будут считаться данные из реестра "Оберiг".Согласно законопроекту, дела будут рассматриваться по месту пребывания нарушителей (речь об уклонистах — Ред.) на воинском учёте либо по месту их выявления. При этом, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, исполнительная служба может арестовать счета уклониста и списать средства в принудительном порядке.Местные СМИ с одобрением пишут, что всё это делается с целью усиления ответственности за уклонение от воинской обязанности. Те, кто это пишет (а мы ведь знаем многих из них — Ред.), делают это с таким энтузиазмом, словно сами они находятся в эпицентре каких-то победоносных боевых действий.Но на деле эти ура-патриотичные писаки или сумели откупиться от мобилизации, или же их считают достаточно полезными для киевского режима, чтобы использовать только на медийном фронте — а утилизировать их можно будет позднее.А пока Киев пытается утилизировать всех, до кого только может дотянуться. Ранее в украинском парламенте был проголосован закон, согласно которому все мужчины 18-25 лет должны пройти базовую военную подготовку (для женщин это дело пока добровольное). По мнению покинувшего страну украинского политолога и публициста Александра Семченко, этим самым Верховная Рада открыла возможность для мобилизации 18-летних украинцев."Год прохождения службы до достижения 24-летнего возраста можно выбрать самостоятельно. Подвох в том, что мобилизации в ВСУ подлежат лица в возрасте с 25 до 60 лет, а также лица в возрасте от 18 лет, которые прошли базовую военную подготовку", - написал Семченко в своём телеграм-канале.При этом демобилизации отслуживших уже несколько лет украинских военных пока не предвидится. Об этом заявил депутат Рады, член оборонного комитета Фёдор Вениславский. По его словам, которые приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале, "механизмов увольнения после 2-3 лет службы в ближайшее время не будет".Но время идёт, всё стремительно изменяется в мире. И изменяется так, что если бы ТЦКашники (сотрудники украинских военкоматов — Ред.) и те, кто им сейчас "от души" помогает, хоть иногда всерьёз задумывались бы о своём будущем, то, возможно, они вели бы себя по-другому.Но они ведут себя так, как ведут — просто похищают людей на улицах, избивают их и тех, кто пытается заступиться — достаётся даже адвокатам. И когда-то они за это непременно расплатятся. По крайней мере, такую расплату обещает им находящийся более года в Лукьяновском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Особенно пристальное внимание обещано тем, кто помогает ТЦК."Моя принципиальная позиция - журналисты и блогеры, причастные к отлову людей на улицах ТЦК, содействовавшие мобилизации, атакующие адвокатов, защищавших права тех, кто не пожелал сдохнуть во имя Бубочки - должны быть приравнены к людоловам из ТЦК.После войны мы внимательно изучим, как изменилось материальное положение этих гнид, сколько они заработали на отправке людей на смерть", - заявил нардеп.По его словам, международные гранты в будущем будут разрешены (на Украине — Ред.) только на подобные исследования."Украине не избежать собственного Нюрнбергского процесса, на котором должны быть осуждены все пособники кровавого режима Зеленского. В том числе, упивающиеся кровью и жертвами СМИ", - уверен Дубинский.Нардеп также отметил, что "на фоне кадров ото дня в день все более жесткой незаконной мобилизации, как-то по другому начинаешь смотреть на военкомов и МСЭК-овцев, продававших людям избавление от армии по сходной цене".Он продолжил: "Если Зеленский продаёт безусловную смерть, то это продавали право на жизнь. Согласны? Меньшее зло. Список Шиндлера".Подробнее на тему мобилизации на Украине - "Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов

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Сергей Зуев

украина, россия, курская область, владимир зеленский, александр семченко, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив