Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе - 14.01.2025 Украина.ру
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Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе
Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе - 14.01.2025 Украина.ру
Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе
На Украине начинают понимать, что даже коррупция бывает во спасение, когда политический режим настроен на полное уничтожение страны и её граждан.
2025-01-14T06:45
2025-01-14T06:45
украина
россия
курская область
владимир зеленский
александр семченко
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада
эксклюзив
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А уничтожение идёт полным ходом. Потери ВСУ за все время конфликта оценивают по-разному. В частности, Дональд Трамп заявил недавно о потерях украинских войск в 400 тысяч человек — тогда как Россия, по его словам, потеряла 600 тысяч. Но эти цифры, похоже, взяты с потолка. По оценкам МО РФ, общие потери ВСУ к концу 2024 года достигли одного миллиона убитыми и ранеными.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в декабре 2024 года назвал цифру безвозвратных потерь (убитые и те, кто был комиссован по ранению — Ред.) ВСУ за все время конфликта — более 365 тысячУкраинские солдаты это видят и не хотят пополнять мортиролог во славу Зеленского. Количество дезертиров, самовольно оставивших свою часть, по данным депутата Рады Анны Скороход, еще в прошлом году превысило сто тысяч — это два десятка бригад. Бегство солдат ВСУ продолжается. Не потому ли киевский режим создал заградотряды в той же Курской области?А внутри страны творят беспредел "загрядотряды" ТЦК (аналог военкоматов — Ред.). Но, несмотря на все их усилия, количество уклонистов с каждым днём растёт. Режим ищет новые методы борьбы с этим опасным для него явлением.И Верховная Рада - то есть, "народные" депутаты, которые сами находятся отнюдь не в окопах — они приняли в первом чтении законопроект 12093, упрощающий привлечение к ответственности украинцев, пытающихся спасти свои жизни. Теперь ТЦКашники смогут выписывать "заочные штрафы" без составления протокола. Достаточными основаниями для привлечения к ответственности будут считаться данные из реестра "Оберiг".Согласно законопроекту, дела будут рассматриваться по месту пребывания нарушителей (речь об уклонистах — Ред.) на воинском учёте либо по месту их выявления. При этом, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, исполнительная служба может арестовать счета уклониста и списать средства в принудительном порядке.Местные СМИ с одобрением пишут, что всё это делается с целью усиления ответственности за уклонение от воинской обязанности. Те, кто это пишет (а мы ведь знаем многих из них — Ред.), делают это с таким энтузиазмом, словно сами они находятся в эпицентре каких-то победоносных боевых действий.Но на деле эти ура-патриотичные писаки или сумели откупиться от мобилизации, или же их считают достаточно полезными для киевского режима, чтобы использовать только на медийном фронте — а утилизировать их можно будет позднее.А пока Киев пытается утилизировать всех, до кого только может дотянуться. Ранее в украинском парламенте был проголосован закон, согласно которому все мужчины 18-25 лет должны пройти базовую военную подготовку (для женщин это дело пока добровольное). По мнению покинувшего страну украинского политолога и публициста Александра Семченко, этим самым Верховная Рада открыла возможность для мобилизации 18-летних украинцев."Год прохождения службы до достижения 24-летнего возраста можно выбрать самостоятельно. Подвох в том, что мобилизации в ВСУ подлежат лица в возрасте с 25 до 60 лет, а также лица в возрасте от 18 лет, которые прошли базовую военную подготовку", - написал Семченко в своём телеграм-канале.При этом демобилизации отслуживших уже несколько лет украинских военных пока не предвидится. Об этом заявил депутат Рады, член оборонного комитета Фёдор Вениславский. По его словам, которые приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале, "механизмов увольнения после 2-3 лет службы в ближайшее время не будет".Но время идёт, всё стремительно изменяется в мире. И изменяется так, что если бы ТЦКашники (сотрудники украинских военкоматов — Ред.) и те, кто им сейчас "от души" помогает, хоть иногда всерьёз задумывались бы о своём будущем, то, возможно, они вели бы себя по-другому.Но они ведут себя так, как ведут — просто похищают людей на улицах, избивают их и тех, кто пытается заступиться — достаётся даже адвокатам. И когда-то они за это непременно расплатятся. По крайней мере, такую расплату обещает им находящийся более года в Лукьяновском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Особенно пристальное внимание обещано тем, кто помогает ТЦК."Моя принципиальная позиция - журналисты и блогеры, причастные к отлову людей на улицах ТЦК, содействовавшие мобилизации, атакующие адвокатов, защищавших права тех, кто не пожелал сдохнуть во имя Бубочки - должны быть приравнены к людоловам из ТЦК.После войны мы внимательно изучим, как изменилось материальное положение этих гнид, сколько они заработали на отправке людей на смерть", - заявил нардеп.По его словам, международные гранты в будущем будут разрешены (на Украине — Ред.) только на подобные исследования."Украине не избежать собственного Нюрнбергского процесса, на котором должны быть осуждены все пособники кровавого режима Зеленского. В том числе, упивающиеся кровью и жертвами СМИ", - уверен Дубинский.Нардеп также отметил, что "на фоне кадров ото дня в день все более жесткой незаконной мобилизации, как-то по другому начинаешь смотреть на военкомов и МСЭК-овцев, продававших людям избавление от армии по сходной цене".Он продолжил: "Если Зеленский продаёт безусловную смерть, то это продавали право на жизнь. Согласны? Меньшее зло. Список Шиндлера".Подробнее на тему мобилизации на Украине - "Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, россия, курская область, владимир зеленский, александр семченко, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив
Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Александр Семченко, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Эксклюзив

Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе

06:45 14.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине начинают понимать, что даже коррупция бывает во спасение, когда политический режим настроен на полное уничтожение страны и её граждан.
А уничтожение идёт полным ходом. Потери ВСУ за все время конфликта оценивают по-разному. В частности, Дональд Трамп заявил недавно о потерях украинских войск в 400 тысяч человек — тогда как Россия, по его словам, потеряла 600 тысяч. Но эти цифры, похоже, взяты с потолка. По оценкам МО РФ, общие потери ВСУ к концу 2024 года достигли одного миллиона убитыми и ранеными.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в декабре 2024 года назвал цифру безвозвратных потерь (убитые и те, кто был комиссован по ранению — Ред.) ВСУ за все время конфликта — более 365 тысяч
Украинские солдаты это видят и не хотят пополнять мортиролог во славу Зеленского. Количество дезертиров, самовольно оставивших свою часть, по данным депутата Рады Анны Скороход, еще в прошлом году превысило сто тысяч — это два десятка бригад. Бегство солдат ВСУ продолжается. Не потому ли киевский режим создал заградотряды в той же Курской области?
А внутри страны творят беспредел "загрядотряды" ТЦК (аналог военкоматов — Ред.). Но, несмотря на все их усилия, количество уклонистов с каждым днём растёт. Режим ищет новые методы борьбы с этим опасным для него явлением.
И Верховная Рада - то есть, "народные" депутаты, которые сами находятся отнюдь не в окопах — они приняли в первом чтении законопроект 12093, упрощающий привлечение к ответственности украинцев, пытающихся спасти свои жизни. Теперь ТЦКашники смогут выписывать "заочные штрафы" без составления протокола. Достаточными основаниями для привлечения к ответственности будут считаться данные из реестра "Оберiг".
Согласно законопроекту, дела будут рассматриваться по месту пребывания нарушителей (речь об уклонистах — Ред.) на воинском учёте либо по месту их выявления. При этом, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, исполнительная служба может арестовать счета уклониста и списать средства в принудительном порядке.
Местные СМИ с одобрением пишут, что всё это делается с целью усиления ответственности за уклонение от воинской обязанности. Те, кто это пишет (а мы ведь знаем многих из них — Ред.), делают это с таким энтузиазмом, словно сами они находятся в эпицентре каких-то победоносных боевых действий.
Но на деле эти ура-патриотичные писаки или сумели откупиться от мобилизации, или же их считают достаточно полезными для киевского режима, чтобы использовать только на медийном фронте — а утилизировать их можно будет позднее.
А пока Киев пытается утилизировать всех, до кого только может дотянуться. Ранее в украинском парламенте был проголосован закон, согласно которому все мужчины 18-25 лет должны пройти базовую военную подготовку (для женщин это дело пока добровольное). По мнению покинувшего страну украинского политолога и публициста Александра Семченко, этим самым Верховная Рада открыла возможность для мобилизации 18-летних украинцев.
"Год прохождения службы до достижения 24-летнего возраста можно выбрать самостоятельно. Подвох в том, что мобилизации в ВСУ подлежат лица в возрасте с 25 до 60 лет, а также лица в возрасте от 18 лет, которые прошли базовую военную подготовку", - написал Семченко в своём телеграм-канале.
При этом демобилизации отслуживших уже несколько лет украинских военных пока не предвидится. Об этом заявил депутат Рады, член оборонного комитета Фёдор Вениславский. По его словам, которые приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале, "механизмов увольнения после 2-3 лет службы в ближайшее время не будет".
Но время идёт, всё стремительно изменяется в мире. И изменяется так, что если бы ТЦКашники (сотрудники украинских военкоматов — Ред.) и те, кто им сейчас "от души" помогает, хоть иногда всерьёз задумывались бы о своём будущем, то, возможно, они вели бы себя по-другому.
Но они ведут себя так, как ведут — просто похищают людей на улицах, избивают их и тех, кто пытается заступиться — достаётся даже адвокатам. И когда-то они за это непременно расплатятся. По крайней мере, такую расплату обещает им находящийся более года в Лукьяновском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Особенно пристальное внимание обещано тем, кто помогает ТЦК.
"Моя принципиальная позиция - журналисты и блогеры, причастные к отлову людей на улицах ТЦК, содействовавшие мобилизации, атакующие адвокатов, защищавших права тех, кто не пожелал сдохнуть во имя Бубочки - должны быть приравнены к людоловам из ТЦК.

После войны мы внимательно изучим, как изменилось материальное положение этих гнид, сколько они заработали на отправке людей на смерть", - заявил нардеп.

По его словам, международные гранты в будущем будут разрешены (на Украине — Ред.) только на подобные исследования.

"Украине не избежать собственного Нюрнбергского процесса, на котором должны быть осуждены все пособники кровавого режима Зеленского. В том числе, упивающиеся кровью и жертвами СМИ", - уверен Дубинский.
Нардеп также отметил, что "на фоне кадров ото дня в день все более жесткой незаконной мобилизации, как-то по другому начинаешь смотреть на военкомов и МСЭК-овцев, продававших людям избавление от армии по сходной цене".
Он продолжил: "Если Зеленский продаёт безусловную смерть, то это продавали право на жизнь. Согласны? Меньшее зло. Список Шиндлера".
Подробнее на тему мобилизации на Украине - "Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов
 
УкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийАлександр СемченкоАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЭксклюзив
 
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06:45Зеленский продаёт смерть, но гниды-людоловы за всё ответят. Украинские эксперты о Нюрнбергском процессе
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