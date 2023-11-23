https://ukraina.ru/20231123/1051294457.html

Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях

Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях - 23.11.2023 Украина.ру

Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа, которые расширяют список санкций против юридических и физических лиц, преимущественно из РФ. Документы опубликованы на официальном сайте руководителя страны

2023-11-23T20:05

2023-11-23T20:05

2023-11-23T20:05

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украина

антироссийские санкции

сво

владимир зеленский

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Согласно указу, под рестрикции попали командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, уполномоченные по правам человека в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) Дарья Морозова и Виктория Сердюкова соответственно и другие. Всего список пополнили 147 физических лиц, преимущественно, из России. Среди юридических лиц, попавших в санкционные списки, числятся авиакомпании, строительные и технологические фирмы, зарегистрированные на территориях РФ, Кипра, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других государствах – всего 303 компании. Указ президента вступил в силу со дня опубликования. Уточняется также, что санкции введены сроком на пять или десять лет.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, антироссийские санкции, сво, владимир зеленский