Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях - 23.11.2023 Украина.ру
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Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях
Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях - 23.11.2023 Украина.ру
Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа, которые расширяют список санкций против юридических и физических лиц, преимущественно из РФ. Документы опубликованы на официальном сайте руководителя страны
2023-11-23T20:05
2023-11-23T20:05
новости
украина
антироссийские санкции
сво
владимир зеленский
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Согласно указу, под&nbsp;рестрикции попали командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант&nbsp;Андрей Мордвичев, руководитель&nbsp;Главного оперативного управления Генштаба&nbsp;Вооруженных сил&nbsp;РФ&nbsp;Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России&nbsp;Евгений Бурдинский, гендиректор ТАСС&nbsp;Андрей Кондрашов, уполномоченные по&nbsp;правам человека в&nbsp;Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР)&nbsp;Дарья Морозова&nbsp;и Виктория Сердюкова соответственно и другие. Всего список пополнили 147 физических лиц, преимущественно, из России. Среди юридических лиц, попавших в&nbsp;санкционные списки, числятся авиакомпании, строительные и технологические фирмы, зарегистрированные на&nbsp;территориях РФ,&nbsp;Кипра,&nbsp;Китая,&nbsp;Объединенных Арабских Эмиратов&nbsp;и других государствах – всего 303 компании. Указ президента вступил в силу со дня опубликования. Уточняется также, что санкции введены сроком на пять или десять лет.
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новости, украина, антироссийские санкции, сво, владимир зеленский
Новости, Украина, антироссийские санкции, СВО, Владимир Зеленский

Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях

20:05 23.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа, которые расширяют список санкций против юридических и физических лиц, преимущественно из РФ. Документы опубликованы на официальном сайте руководителя страны
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", – говорится в тексте.
Согласно указу, под рестрикции попали командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, уполномоченные по правам человека в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) Дарья Морозова и Виктория Сердюкова соответственно и другие. Всего список пополнили 147 физических лиц, преимущественно, из России.
Среди юридических лиц, попавших в санкционные списки, числятся авиакомпании, строительные и технологические фирмы, зарегистрированные на территориях РФ, Кипра, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других государствах – всего 303 компании.
Указ президента вступил в силу со дня опубликования. Уточняется также, что санкции введены сроком на пять или десять лет.
 
НовостиУкраинаантироссийские санкцииСВОВладимир Зеленский
 
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