https://ukraina.ru/20250114/1060226549.html

Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области

Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру

Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области

Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Украинские командиры сами направляли туда резервы, которые были нужны на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-14T03:15

2025-01-14T03:15

2025-01-14T03:15

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В начале января ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин в Курской области. По мнению эксперта, на самом деле эта атака не была "странной", она просто не получилась.При этом судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, сейчас встречных боев на Курском направлении происходит значительно меньше, чем в сентябре, указал он.Эксперт предположил, что в районе Бердина тоже станет тише, чем было в начале года. Это значит, что противник не способен вынудить командование ВС РФ менять планы и перебрасывать в Курскую область силы с других направлений, добавил Полетаев.Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Они сами перебрасывали туда резервы, которые были нужны на Донбассе. И в итоге там ускорилось истощение ВСУ и продвижение армии России, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060223679.html

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новости, россия, донбасс, курская область, вс рф, наступление, сергей полетаев , контрнаступление, всу, сво, детали, спецоперация