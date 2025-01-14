Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250114/1060226549.html
Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области
Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области
Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Украинские командиры сами направляли туда резервы, которые были нужны на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-14T03:15
2025-01-14T03:15
новости
россия
донбасс
курская область
вс рф
наступление
сергей полетаев
контрнаступление
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_f2e152e67bfb3a6af114c8e7ab81b1ba.jpg
В начале января ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин в Курской области. По мнению эксперта, на самом деле эта атака не была "странной", она просто не получилась.При этом судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, сейчас встречных боев на Курском направлении происходит значительно меньше, чем в сентябре, указал он.Эксперт предположил, что в районе Бердина тоже станет тише, чем было в начале года. Это значит, что противник не способен вынудить командование ВС РФ менять планы и перебрасывать в Курскую область силы с других направлений, добавил Полетаев.Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Они сами перебрасывали туда резервы, которые были нужны на Донбассе. И в итоге там ускорилось истощение ВСУ и продвижение армии России, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250113/1060223679.html
россия
донбасс
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_165:0:1426:946_1920x0_80_0_0_d2053350f7daab27b728fd30611cf0be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, курская область, вс рф, наступление, сергей полетаев , контрнаступление, всу, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Курская область, ВС РФ, наступление, Сергей Полетаев , контрнаступление, ВСУ, СВО, детали, Спецоперация

Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области

03:15 14.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Украинские командиры сами направляли туда резервы, которые были нужны на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
В начале января ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин в Курской области. По мнению эксперта, на самом деле эта атака не была "странной", она просто не получилась.
"Здесь теперь такая же линия фронта, как везде. Если мы продвинемся к границе, нам придется ее переходить, чтобы сохранять эту линию фронта. Когда это произойдет? По мере истощения противника", — уточнил Полетаев.
При этом судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, сейчас встречных боев на Курском направлении происходит значительно меньше, чем в сентябре, указал он.
Эксперт предположил, что в районе Бердина тоже станет тише, чем было в начале года. Это значит, что противник не способен вынудить командование ВС РФ менять планы и перебрасывать в Курскую область силы с других направлений, добавил Полетаев.
Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Они сами перебрасывали туда резервы, которые были нужны на Донбассе. И в итоге там ускорилось истощение ВСУ и продвижение армии России, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
Коллаж: погибшие российские журналисты - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 12:56
Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печатиВ понедельник, 13 января, отмечается День российской печати. Работа журналистов в зоне спецоперации на Украине в очередной раз доказывает, что их профессия – по-прежнему одна из самых опасных в мире
 
НовостиРоссияДонбассКурская областьВС РФнаступлениеСергей ПолетаевконтрнаступлениеВСУСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области
04:00"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей
03:45Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией
03:30По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области
03:15Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области
03:00В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту
19:30Андрей Суздальцев: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир
19:00Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины
18:53Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой
18:16"Полукотёл" ВСУ под Курахово, ЕС прирастает укроскептиками. Итоги 13 января
18:07Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
17:39Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы
17:21Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
16:01Бахчисарайский мир. Как османская экспансия остановилась в Среднем Поднепровье
15:53Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя
15:13Алексей Арестович*: оппозиция его милости гетмана
15:01В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
14:38Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной
14:35В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
14:02Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах
Лента новостейМолния