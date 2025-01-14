Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Украинские командиры сами направляли туда резервы, которые были нужны на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
В начале января ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин в Курской области. По мнению эксперта, на самом деле эта атака не была "странной", она просто не получилась.
"Здесь теперь такая же линия фронта, как везде. Если мы продвинемся к границе, нам придется ее переходить, чтобы сохранять эту линию фронта. Когда это произойдет? По мере истощения противника", — уточнил Полетаев.
При этом судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, сейчас встречных боев на Курском направлении происходит значительно меньше, чем в сентябре, указал он.
Эксперт предположил, что в районе Бердина тоже станет тише, чем было в начале года. Это значит, что противник не способен вынудить командование ВС РФ менять планы и перебрасывать в Курскую область силы с других направлений, добавил Полетаев.
Киев официально заявлял, что целью Курской операции было заставить ВС РФ снять свои силы с Донбасса. Но получилось наоборот. Они сами перебрасывали туда резервы, которые были нужны на Донбассе. И в итоге там ускорилось истощение ВСУ и продвижение армии России, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.