Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/borba-khvosta-i-sobaki-voyna-na-blizhnem-vostoke-razvivaetsya-po-ukrainskomu-stsenariyu-1077711563.html
Борьба хвоста и собаки. Война на Ближнем Востоке развивается по украинскому сценарию
Переговоры между спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и американской делегацией во главе с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом, которые должны пройти в субботу в пакистанском Исламабаде, находятся под угрозой срыва
эксклюзив
украина
биньямин нетаньяху
дональд трамп
израиль
такер карлсон
сша
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077712183_0:153:2921:1796_1920x0_80_0_0_7e20206ed6a78922a5b9b5c9c98d7329.jpg
https://ukraina.ru/20260408/v-izraile-nazvali-peremirie-s-iranom-politicheskoy-katastrofoy---1077662449.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077712183_162:0:2758:1947_1920x0_80_0_0_c6c4425996a54bc6e1633d0ba717e93e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
14:52 09.04.2026
 
© REUTERS / Mohamed Azakir
- РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Котвицкий
Все материалы
Переговоры между спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и американской делегацией во главе с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом, которые должны пройти в субботу в пакистанском Исламабаде, находятся под угрозой срыва
Сразу после объявления решения о прекращении огня Израиль нанес массированные ракетно-бомбовые удары по территории Ливана. В результате атаки по жилым кварталам Бейрута и другим населенным пунктам этой средиземноморской страны погибли 254 человека, а еще 1165 человек были доставлены в больницы с ранениями. Израильская армия не стала предупреждать об ударе заранее, что увеличило потери среди мирного населения – особенно в районе бейрутской набережной Манара, где традиционно собираются множество горожан.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил 9 апреля днем национального траура – "в память о мучениках и раненых в результате израильских атак, направленных против сотен мирных жителей". Уже известно, что в числе погибших снова оказались известные ливанские журналисты – радиоведущая Гада Дайех и журналистка канала Al-Manar Сузан Халил. Причем, израильские военные практически одновременно совершили покушение не корреспондента канала Al Jazeera Мохаммеда Вишаха, убив его ударом беспилотника в Секторе Газа.
Жертвой израильской атаки едва не стал министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, который приехал в ливанскую столицу на переговоры с президентом Жозефом Ауном, в сопровождении команды бельгийских дипломатов. Хотя в Тель-Авиве знали об этом визите, заранее согласованном с израильской стороной.
"Сегодня я прибыл в Бейрут, чтобы выразить нашу полную поддержку ливанским властям, а также глубокую солидарность с семьями, пострадавшими в результате ожесточенного конфликта. Буквально за мгновение до того, как я выразил признательность президенту Ауну за его предложение начать официальные переговоры с Израилем с целью достижения прекращения огня, Израиль – без какого-либо предварительного предупреждения – нанес один из самых массированных ударов с начала боевых действий, который, по имеющимся данным, повлек за собой сотни жертв среди мирного населения. Мы находились в посольстве вместе с моей делегацией – всего в нескольких сотнях метров от места, куда попали ракеты. Это должно прекратиться. Соглашение о прекращении огня между США, Израилем и Ираном должно распространяться и на Ливан", – написал по итогам этих событий европейский министр, который явно находился в шоковом состоянии.
Никто не сомневается, что очередные военные преступления на Ближнем Востоке направлены на срыв мирных переговоров между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой.
Прекращение войны будет означать политическое поражение для правительства Беньямина Нетаньяху – потому что развязанная США и Израилем война против Ирана не достигла своих задекларированных целей. Напротив, агрессия парадоксальным образом усилила иранский контроль над Ормузским проливом, имеющим особое стратегическое значение для мировой экономики. Политические противники израильского премьер-министра намерены использовать эту ситуацию для смены режима в своей стране, и эта угроза вынуждает Нетаньяху идти ва-банк, срывая встречу в Исламабаде.
Тегеран ответил на атаки Израиля возобновлением блокады Ормузского пролива. За минувшие сутки через него прошли всего четыре судна, что стало минимальным показателем с начала апреля. А иранское руководство еще раз напомнило – дипломатические переговоры с американцами возможны лишь после полного прекращения боевых действий, которое должно распространяться и на Ливан.
"Условия прекращения огня между Ираном и США ясны и недвусмысленны: США должны выбрать – прекращение огня или продолжение войны через Израиль. Они не могут получить и то, и другое. Мир видит массовые убийства в Ливане. Мяч на стороне США, и мир наблюдает, выполнят ли они свои обязательства", – отметил по этому поводу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
- РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вчера, 11:36
В Израиле назвали перемирие с Ираном политической катастрофой Израильская оппозиция резко раскритиковала перемирие с Ираном и обвинила премьер-министра Биньямина Нетаньяху в политическом и стратегическом провале. Об этом 8 апреля написал украинский телеграм-канал "Политика Страны"
Американские журналисты прямо заявляют о том, что бомбардировки ливанской территории являются целенаправленным террором против мирного населения, направленным на торпедирование мирного процесса на Ближнем Востоке. Они обращают внимание на то, что хвост виляет собакой – отмечая, что Нетаньяху превращает президента Дональда Трампа в соучастника уничтожения мирного населения, используя Америку в собственных политических целях.
"Знаете, как называется эта военная операция? "Вечная тьма". Израиль называет так операцию, в ходе которой были убиты сотни мирных жителей в Ливане. "Вечная тьма" – это выражение, часто встречающееся в Новом Завете. Это эвфемизм для ада. И именно это Израиль принес христианам Ливана. Это начинает напоминать Газу. Речь идет о мирных жителях, убитых израильскими военными с использованием американского оружия и средств налогоплательщиков США – ради того, чтобы сорвать перемирие", – заявил сегодня популярный телеведущий Такер Карлсон.
Американские общественные деятели прямо говорят о том, что влияние израильского лобби представляет для американцев непосредственную угрозу. Они отмечают, что Тель-Авив относится к американскому руководству с явным пренебрежением. Сегодня стало известно, что кабинет министров Израиля тайно одобрил строительство 34 новых поселений на оккупированных палестинских территориях, не поставив в известность своих союзников в Вашингтоне – потому что это в очередной раз нарушало договоренности между двумя странами.
Политики требуют от Белого дома проявить характер и добиться реального перемирия в масштабах всего Ближнего Востока – чтобы не ставить под угрозу мирные переговоры с Ираном, и не действовать в угоду интересам ультраправых радикалов, которые руководят сегодня Израилем.
"Беспрестанные удары Нетаньяху по Ливану, жертвами которых на протяжении долгого времени становятся ни в чем не повинные люди, ведут Ближний Восток к катастрофе и сводят к нулю шансы на мир. Трамп обязан поставить Нетаньяху на место. Президент США обязан спасти сделку, которую заключил. В его распоряжении есть все необходимые инструменты давления. Настало время использовать их", – заявил конгрессмен Джеймс Макговерн.
Это требование звучит сегодня все громче, отражая общественное раздражение, связанное с унизительной зависимостью Америки от ее средиземноморского сателлита.
"Почему Соединенные Штаты Америки не могут взять под контроль своего прокси, своё государство-клиент? Почему этот президент или любой другой президент не может сказать Израилю "нет"? Мы имеем право знать, почему. Люди при власти видят, куда это ведет: к возможному ядерному удару Израиля по Ирану", – задается вопросом все тот же журналист Такер Карлсон.
Однако, есть основания полагать, что Трамп не имеет сейчас эффективных рычагов влияния на Нетаньяху, и не может заставить его согласиться на реальное перемирие, которое ждут сегодня во всем мире. Потому что израильское руководство копирует действия почувствовавшего вседозволенность Зеленского – соглашаясь с президентом США на словах, но не собираясь следовать договоренностям, заключенным с американской администрацией.
"Нетаньяху бомбит вопреки обещаниям Трампа. А почему он должен действовать иначе? Пример Зеленского показал, что с президентом США так можно. Обещать и не делать. Так что вопрос с Зеленским Трампу все равно придется решать. И тут в него уперлось", – пишет об этом из Америки журналист-международник Валентин Богданов.
Читайте подробности в публикации: Иран не будет вести диалог с США, если не прекратятся атаки на Ливан.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаБиньямин НетаньяхуДональд ТрампИзраильТакер КарлсонСШАЛиван
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
