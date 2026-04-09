Третья мировая началась в Киеве. Украина в международном контексте

Третья мировая началась в Киеве. Украина в международном контексте - 09.04.2026 Украина.ру

Третья мировая началась в Киеве. Украина в международном контексте

Третья мировая война все еще не объявлена, но на самом деле она уже идет, утверждают иностранные СМИ. Все началось в 2022 году на Украине, когда в борьбу вступили два доминирующих в мире военных потенциала: Россия с ядерным оружием и Украина при поддержке НАТО и США, отмечают они

2026-04-09T06:20

2026-04-09T06:20

2026-04-09T06:20

Конфликт с глобальными последствиями еще впередиНачав спецоперацию на Украине ради предотвращения расширения НАТО и ее доминирования в российской сфере интересов, Россия де-факто подтвердила политическую многополярность, пишет сербская газета "Политика". По мнению ее авторов, характер украинского конфликта продолжает отражать своего рода глобальное распределение власти с элементами глобального конфликта между сильными державами.Именно поэтому доминирующие США перешли в наступление во внешней политике, желая сохранить свою позицию (война пошлин, Панамский канал, Гренландия, возвращение к доктрине Монро, ужесточение санкционной политики, "захват" Кубы), и проецируют свою силу, например, в Венесуэле и Иране, отмечает сербское издание.Этому американскому подходу сопротивление оказывают на геополитическом, дипломатическом, а чуть менее заметно на экономическом и военном уровне главные конкуренты США – Россия, Китай, отчасти Индия, а также региональные державы, как Турция, Бразилия, "ядерный" Пакистан, Саудовская Аравия, подчеркивают авторы публикации. По-своему из-за стратегического значения трансатлантических связей к ним присоединяется и ЕС, добавляют они.Таким образом, если оценивать масштабы текущего конфликта на геополитическом, геоэкономическом, идеолого-политическом уровне, то тезис о мировой войне находит подтверждения, говорится в статье. Только геополитическая борьба за мировые позиции и сферы влияния ведется на различных уровнях и с помощью разных инструментов. В Венесуэле, Иране, в Персидском заливе, возможно, на Кубе и Гренландии в будущем, речь идет о применении грубой силы с четкими целями, пишет "Политика".В сфере экономики США развязали пошлинную войну против всех ради полного контроля над энергоносителями в мире, без которого невозможно сохранить доминирование. Санкционная политика против России в области энергоносителей, контроль над Ираном и Заливом с их энергетическим потенциалом — все это ясно подтверждает цели и намерения Соединенных Штатов, стремящихся доминировать в экономической сфере.Идеологическая борьба тем временем разворачивается в плоскости оспаривания доминирующего либерально-демократического мирового порядка, основанного на правилах, продолжают авторы публикации."Недостает только прямого столкновения ведущих держав на поле боя с применением ядерного оружия, чтобы признать мировую войну. Сдерживающие факторы держав достаточно сильны, поэтому желание двигаться в этом направлении все еще подавляют рациональные соображения, но продолжающаяся подготовка (гонка вооружений, доминирование военно-промышленного комплекса, амбициозные военные цели и проблема их достижения и т. д.), к сожалению, наводит на мысль, что этот компонент не исключен и в краткосрочной, и среднесрочной перспективе", - пишет издание.Уже имеющиеся последствия конфликта на Украине, войны в Иране и Персидском заливе показывают, что эскалация по разным направлениям с глобальными последствиями еще впереди, констатирует "Политика".Зеленского "уберет" ЦРУПервый из очагов этого разворачивающегося на всех полях мирового конфликта в скором времени все-таки будет погашен, полагает итальянское издание L’AntiDiplomatico.По мнению колумниста издания, терпение Белого дома в отношении Владимира Зеленского иссякло, и Вашингтон может в ближайшее время устранить украинского лидера от власти, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.Главный сценарий, который автор публикации рассматривает, – это операция ЦРУ под предлогом защиты Зеленского от государственного переворота. По его мнению, только таким образом получится заставить главу киевского режима пойти на уступки и прекратить боевые действия."После того как главу киевского режима вывезут за границу, возможно, в один из секретных центров ЦРУ в Эстонии или Польше, его могут заставить согласиться на назначение временного лидера, готового, в отличие от самого Зеленского, выполнить то, что запланировано Вашингтоном, то есть подписать мирное соглашение с Россией. Все это, конечно, будет представлено как забота "о безопасности" Зеленского", - допускает колумнист итальянского издания.Он не исключает и второй вариант, но называет его менее вероятным. Это задержание Зеленского российскими спецслужбами "при полном согласии американцев, которые сделают вид, что они ни при чем", пишет автор.Конечная цель в обоих случаях — подписание мира, необходимого Трампу, который "остро нуждается в этом, поскольку не может выбраться из трясины, в которой он увяз в результате американо-израильской агрессии против Ирана", отмечается в статье.Внутриполитические причины также подталкивают Трампа к миру: выборы приближаются, война на Ближнем Востоке крайне непопулярна (две трети американцев требуют немедленного прекращения огня), а демократы уже называют иранскую авантюру "новой войной во Вьетнаме". При этом киевский режим, по оценке автора, не проявляет искреннего желания идти на соглашение. Зеленский делает риторические жесты, например, заявляет о готовности к пасхальному перемирию, но его действия говорят об обратном, подчеркивает колумнист L’AntiDiplomatico.Со своей стороны добавим, что это не первый раз, когда иностранная пресса совершенно справедливо отмечает, что США уже невыгодно поддерживать во главе Украины такого лидера, как Зеленский. Тем не менее Зеленский проявляет необыкновенную живучесть – ни угроза выборов, ни ЦРУ пока не были в состоянии сдвинуть его с места.Самолет раздораПока под свое покровительство Зеленского берет Турция. Местные СМИ и оппозиционные политики обвинили в этом турецкие власти после визита лидера правящего на Украине режима в Сирию. Дело в том, что туда он полетел на турецком самолете.Прибытие Зеленского в Сирию на борту, предоставленном Турцией, и кадры с изображением главы турецкой дипломатии Хакана Фидана в ходе этого визита стали предметом споров, пишет газета Cumhuriyet. Пока источники в МИД Турции заявляют, что между государствами может быть такого рода взаимопомощь и что программа прошла в соответствии с правилами протокола, оппозиция в Турции критикует Фидана из-за истории вокруг самолета, напоминает издание.По данным газеты, турецкую общественность возмутило не только то, что Зеленский для визита в Сирию воспользовался не своим личным лайнером, а самолетом, предоставленным Турцией. Многие недовольны тем, что на борту лайнера находился также министр иностранных дел Турции.Глава турецкой дипломатии также присутствовал на двусторонней встрече Зеленского с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, которая состоялась под украинскими и сирийскими флагами, в то время как турецкого флага в зале не было, пишет издание, ссылаясь на данные эксперта по международным отношениям Ознур Кючукер Сирене, которая считается близкой к властям."Это значит взять Зеленского под свое покровительство. И это весьма тревожно. В чем смысл такой щедрости? Кроме того, необходимо задуматься над тем, как русские восприняли это. Наши отношения и так охладели в последнее время из-за вопроса о применении конвенции Монтрё. Россия своими заявлениями дала нам понять: "Мы следим за вами“. И ситуация с самолетом, скорее всего, русским тоже не понравилась", - прокомментировал совместный визит в Сирию глава комиссии по международным отношениям Хорошей партии Турции Ахмет Эрозан.Фотография из турецкой прессы, на которой Фидан запечатлен вместе с Зеленским в ходе визита в Сирию, вызвала также реакцию российских читателей. Пока украинцы атакуют дронами "Турецкий поток", турки возят их по миру на своем самолете, пишут они в комментариях к статье.Как вести переговоры с Украиной на легальной основе в материале Никиты Волковича Призраки закона. С кем России договариваться об окончании СВО на Украине

украина

россия

турция

Татьяна Стоянович

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, турция, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, цру, нато