Моя последняя встреча с Луческу

Мирча Луческу был до мозга костей футбольным человеком. Сейчас, когда он покинул наш бренный мир, об этом будет сказано достаточно. А что поделать, если это чистая правда?

2026-04-09T13:19

Мистер, как мы звали его в футбольном клубе "Шахтёр", когда я трудился там начальником пресс-службы, не мыслил себя вне игры, вне ее бешенного напряжения и нервотрепки, вне анализа будущих соперников и скрупулёзного разбора уже отыгранных матчей.Было в этом что-то от одержимости, но только в самом лучшем понимании этого слова. Когда человек в 80 лет, имея всё для безбедной, комфортной и эпикурейской даже жизни, который всего достиг и всем всё давным-давно доказал, ежедневно изводит себя сладкой пыткой большого футбола – это понятно не каждому. Примеряя себя к его возможностям, многие, да чего там греха таить, и я тоже, подумывали, что на его месте уже давно кайфовали бы на тропических островах, бродили по выдающимся мировым музеям, читали или писали прекрасные книги, наведывались в театры на гениальные спектакли и отводили душу в общении с семьей и близкими друзьями.Мирча Михайлович (приятно похвалиться, что это я ввел в оборот его отчество, хотя, правильнее было бы говорить Михаевич, но прижилась наша исконная версия) был иным, персоной необычной даже для вычурного мира футбола.Небесной команде нужен тренерМне посчастливилось 10 лет работать бок о бок и изо дня в день с этим великим человеком. С ним было невероятно интересно. И он мне доверял. Иногда и поучал слегка, ненавязчиво, деликатно. Вполне имел на это право, надо заметить, я ведь ровесник его сына Развана. Так вот, Мистер говорил:"Руслан, стоит только немножко успокоиться, и очень быстро обнаружишь себя на диване перед телевизором с банкой пива в руках".Этот образ был неприемлемым, просто-таки чудовищным для Мирчи. И многое объяснял в его стиле жизни. Он хотел всю свою красивую и яркую жизнь провести в футболе, отдать себя игре до последней капельки. Почти так и вышло. Луческу отошел ко Господу прямо из эпицентра футбольных страстей, работая со сборной Румынии, ставя очередной свой рекорд, на этот раз, как самый возрастной тренер планеты.Когда его не стало, буквально все, сколько-нибудь относящиеся к футболу люди, ощутили гигантский масштаб нашей общей потери.Сейчас уже можно раскрывать некоторые тайны или, во всяком случае, деликатные моменты, которые при жизни человека педалировать как-то неловко, что ли. Для Мирчи идеальным, если такое слов применимо для подобного явления, вариантом ухода в мир иной был финал Валерия Лобановского. Тот умер прямо во время футбольного матча. Не буквально так, но очень близко к этому, завершилась и биография Луческу.Господь любил его и баловал. Подтверждением тому является вся жизнь выдающегося игрока и тренера. Здесь и разменивать не стоит, и так все ясно. А его уход на полном скаку, из пучины футбольной жизни, с короткой лишь остановкой в госпитале, и сразу на небеса – тоже знак высшего расположения. Я-то полагаю, что Всевышний просто подобрал для Мистера достойную небесную команду и призвал его на тренерский мостик.Главный террорист ДонбассаЗа 10 лет совместной работы, прекрасной, шикарной даже кочевой жизни по странам и континентам, по турнирам и стадионам, я привык к стилю Луческу, с удовольствием принял его философию, с таким лидером скучать было абсолютно некогда. Управляемый, только Мистеру подчиненный хаос (это если со стороны смотреть) командной жизни, давал результаты, конвертировался в трофеи, звонкую славу, пусть и мирскую, но все равно лакомую. Даже хорошо зная Мирчу, совсем не всегда можно было просчитать, что он предпримет в следующую секунду. На поле – это само собой, но и вне его, так сказать, в быту, тоже.Скажем, выхожу как-то на сборах освежиться утром в Персидском заливе, встречаю у кромки воды Луческу. Он, как будто мы все время об это говорим, выдает: "Руслан, а вот Екатерина II в случае с Потемкиным… Думаю, там вот как история развивалась…" И предлагает свою версию, не оставляя мне никаких шансов не углубиться в глубину заинтересовавшего его исторического периода. Таких случаев в той, прошлой нашей, довоенной еще жизни было множество. А потом пришла война.В мае 2014 года над Донецком носились самолеты ВВС Украины, разнося вдребезги наш дивный новый аэропорт и всякие иллюзии, что мир может остаться прежним."Шахтер" на автобусе уехал в Запорожье, чтобы оттуда улететь на сборы в Европу и уже не вернуться в Донецк. Я тоже был в том автобусе. Проезжали блокпосты, сначала ДНР, потом "Правого сектора"*. Из последнего в автобус вошло усатое мурло в тапках на грязных пятках и поинтересовалось, нет ли террористов. Мирча сказал: "Я – главный террорист!" И мы поехали дальше.Позже я с радостью покинул Украину, довольно громко грюкнув дверью напоследок и обнародовав свои мысли по поводу ее безрадостной судьбы. Мирча на какое-то время еще задержался, он иностранец, ему было проще перенести метаморфозы тамошнего свихнувшегося общества. К тому же, были у него вызовы, и футбольные, и околофутбольные, на которые он не мог не отреагировать.Тайна венского лоббиДля меня важно, что наша связь с моим отъездом в Россию не прервалась. А так, надо заметить, получилось далеко не со всеми клубными работниками и футболистами, с которыми мы столько лет провели вместе.Сейчас скажу почему осталась добрая, теплая и очень уважительная связь с Луческу. Озвучиваю это впервые, раньше не хотел создавать Мистеру даже малейшие неудобства, которые легко могли возникнуть на Украине.В 2015 году я полетел из Москвы в Вену на еврокубковую игру "Шахтера". Пожалуй, это был последний матч некогда славной донецкой команды, который я видел очно на стадионе. В то время меня еще изрядно терзали фантомные футбольные боли, почти десяток лет ушел, чтобы они унялись.Мое появление в австрийском стане "Шахтера" вызвало противоречивые эмоции у публики. Журналисты украинских СМИ смотрели на меня дико, как на внезапно посыпавшихся с неба рязанских десантников. Клубные работники были вполне приветливы, тогда они еще не перекрасились в бодрых поклонников карательных батальонов Украины, более того, многие как раз тяготели к ДНРовской вольнице.С игроками встретился, будто и не расставались… Или почти не расставались. Вратарь Андрея Пятов, например, радостно разулыбался: "Привет, сепар!" Я ему ответил" "Привет, укроп!" Обнялись, такое тогда еще было возможно, теперь уже нет, конечно. Главное же, я пообщался с Луческу.Мы сидели в лобби-баре отеля, где квартировал "Шахтёр". Я рассказывал, что происходит в Донбассе, как рушится инфраструктура, а самое страшное, гибнут люди. "Думаешь, это надолго?" - спросил Мирча. Я ответил, что, скорее всего, на длинные и неприятные годы. Мистер, понятное дело, был расстроен всем этим: "Как же это все глупо и неправильно. В Донбассе живут русские, значит, надо, чтобы он был в составе России, раз так люди хотят. Зачем война? Все же очевидно. Чехи и словаки смогли же договориться и все решить мирно. Почему здесь так нельзя?"Для меня эти слова были чрезвычайно важны. Мистер и в понимании этого сложного момента оказался на высоте. Как всегда, впрочем, и всегда.Экипировка меняется, уважение остаетсяСледующий раз мы встретились уже в Москве. Луческу принял руководство санкт-петербургским "Зенитом" и прибыл на матч Суперкубка России, который и выиграл. Это оказался единственный трофей Мистера в его непродолжительной российской карьере. Зато игра дала повод нам снова пообщаться.Мы долго сидели в ресторане одного из корпусов гостиницы "Измайлово", ужинали, вспоминали былое, говорил о Донбассе. Удивительно было видеть Мирчу в форме "Зенита", непривычные цвета резали глаз. Мистер сказал, что до сих пор живет довоенным Донецком, и в этом не было ни на йоту фальши.А последняя, как теперь уже оказалось, наша очная встреча на этом свете случилась в 2018 году. Бог мой, вот время-то летит…На этот раз Мистер был уже в красной с полумесяцем экипировке. Он привез в Москву, на товарищескую встречу со сборной России накануне Чемпионата мир сборную Турции, которой в тот момент руководил.Перед игрой опять долго пили чай и разговаривали. На стадионе я с удовольствием побыл рядом с Луческу, снова окунувшись в приятно волнующую футбольную атмосферу.Потом общение продолжалось по телефону. Скажем, в один Новый год первое поздравительное сообщение мне пришло от Луческу. Как бы, этим начался год, и выдался он удачным. Мистер – фартовый был человек, это факт.А как-то в Москву нагрянул мой соратник по прежнему "Шахтёру", бывший главный администратор команды Дамир Зиннатуллин. Понятное дело, встретились, уселись побалаболить, выпить-закусить. О Мирче заговорили, как водится, на кураже решили ему свое застольное фото отправить. Мистер ответил оперативно примерно в таком духе: "Смотрю, у вас все, как в старые-добрые времена: мясо, водка, дружба. Обнимаю".Молитва о тренерской душе29 июля 2025 года я позвонил Мирче поздравить его с 80-летием. Долго и очень приятно разговаривали. Сошлись на том, что время работы в довоенном "Шахтёре" было крутым и великолепным. Для меня-то это само-собой понятно, но и для него, как оказалось, обладателя горы футбольных трофеев разных стран – тоже.Я рад, что успел сказать Мистеру, как люблю и уважаю, как молюсь за него.Теперь тоже молюсь, только за упокой его сложной, мятежной, нестандартной, но красивой и человечной души.10 апреля накануне Пасхи Мирчу Луческу похоронят на одном из кладбищ столицы Румынии, с воинскими почестями. Сожалею, что не смогу проводить его в последний путь. Жаль, очень жаль…Полагаю, впереди установка памятников выдающемуся тренеру в Бухаресте, может быть, в Стамбуле – важных городах его карьеры. Будет ли памятник в Донецке, самой главной, судьбоносной для Мистера точки на футбольной карте мира? По чести сказать, не слишком в этом верю, хотя правильно было бы такой монумент установить. Но сложность переживаемых времен не слишком располагает к этому - давайте ограничусь таким пояснением.Тем больше у меня гордости, что к доброму напоминанию землякам о Мирче Луческу я приложил руку. Давным-давно уже у организатора уникального донецкого Парка кованных фигур кузнеца Виктора Бурдука возникла идея установить на одной из аллей большой такой и красивый Кубок УЕФА, в память о триумфе 2009 года. Я рассказал об этом Мистеру, тот запросто проникся пафосом момента и профинансировал проект из собственного кармана. Так Донецку в дар от его Почетного гражданина Луческу достался редкий, отнюдь не попсовый объект культурного наследия. Таким может похвастаться далеко не каждый город.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

2026

Руслан Мармазов

