"Нам прикольно убивать". Нацист Евгений Карась хочет возглавить Минкульт Украины

Готовы к потрясениям? Новым министром культуры Украины может стать калиброванный нацист и "шестерка" СБУ Евгений Карась. Cейчас это назначение обсуждается со всеми фракциями парламента - депутаты должны дать "зеленый свет" главе нацистской организации "С-14", и помочь в его трансформации в деятеля культуры.

2026-04-09T14:49

А почему бы и нет? Стал же убийца-правосек Сергей Стерненко* советником министра обороны, так что мешает бывшему майданному коменданту киевской мэрии занять кресло главы Минкульта? Вот сегодня нардепов и убеждают в логичности такой рокировки: кого деньгами, кого угрозами. И вполне вероятно, что накануне майских праздников нынешнюю "министерку" Татьяну Бережную из Ивана-Франковска сменит опытный "культуртрегер" со свастикой и дипломом философа.Интересно, что сам радикал пока никак не реагирует на слухи о своем окультуривании. Но он дал интервью одному из карманных журналистов Банковой, Сергею Иванову, где мастерски сделал политический ануслинг Зеленскому. По словам Карася, "если вдруг Зеленский уйдет с поста президента, то это будет настоящая беда и Украина больше не сможет воевать". В общем, приручаемый нацист дал понять, что он на стороне власти и готов ее представлять в правительстве, а также "защищать" культуру, церковь и СМИ от всего русского. В случае, если информация о назначении Карася в Минкульт окажется правдой, то гуманитарной сфере Украины не позавидуешь.Если раньше Карась избивал и унижал нелояльных к власти журналистов, подстрекал уничтожать храмы УПЦ, поддерживал полное вытеснение русского языка из общественного пространства как активист, то сейчас он сможет это делать вполне официально - как министр. Более того, он получит шикарную возможность воспитывать молодежь в духе нацистских практик и продвигать русофобию и нацизм в стране не за гранты, а за бюджетные деньги. А тут, между прочим, речь идет о миллиардах. Недавно действующая министр культуры Татьяна Бережная объявила, что правительство готово тратить на создание украиноязычного контента - игровые и документальные фильмы, музыку, анимацию, театр, выставки, аудиовизуальные шоу – аж 4 миллиарда гривен.Сами масштабы выделяемых средств показывают, что культурная политика в условиях войны для Киева чуть ли не важнее поддержки ВСУ. По крайней мере, она точно рассматривается Киевом не только как гуманитарная сфера, а как важный элемент создания антироссийской повестки. То есть речь идет о создании и продвижении контента, который будет противопоставляться российским фильмам, песням, книгам и даже мультикам. Ведь по данным социологов, русскоязычный контент потребляют 71% украинских пользователей интернета. Что касается подростков, то в возрасте 14-17 лет просматривают российский контент 59% пользователей. В частности, российский мультфильм "Маша и Медведь" в прошлом году на Украине посмотрели 8 миллионов раз. Но если раньше с Машами и Медведями боролись только министры- соросята и унылые невлиятельные языковые омбудсмены, то теперь их место займет безжалостный радикал, который будет насаждать украинскую идентичность, что называется, огнем и мечом. Достаточно бегло изучить биографию будущий министра культуры, чтобы понять - церемониться с библиотекарями, артистами или блогерами он не будет."Мы успешно выполняем задачи Запада, потому что мы единственные, кто готов их исполнять, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать", - заявлял в одном из недавних интервью возможный министр культуры. Видимо, этими же установками он будет руководствоваться попадя в правительство - отстреливать "неправильных" священников или писателей. Про памятники советской эпохи или храмы УПЦ и говорить не хочется…Евгений Карась на Украине считается "витриной" сельского национализма, отпетым русофобом и борцом за чистоту нации. Его организация "С-14" не скрывает своих отношений с СБУ. Формально он считается военнослужащим ВСУ, но воюют только в телестудиях, причем как украинских, так и европейских. Что, впрочем, неудивительно: одна из учрежденных радикалом организаций - "Общество будущего" - не только продолжает ту же деятельность, что и пресловутая "С14", но и курируется военными экспертами из Великобритании (Глен Грант) и американскими политтехнологами (Джейсон Смарт). Даже "Википедия" пишет о нем: "Евгений Карась принимает участие в полномасштабной войне, комментируя ход наступления РФ".На фоне большинства нацистов Карась имеет довольно узкую специализацию. Он отвечает за распространение неонацистской идеологии, воюет с любым инакомыслием и преследует СМИ, чья позиция хоть немного отличается от бандеровской. Восхождение Карася началось в 2010 году, когда он стал лидером общественного объединения "С14" - праворадикальной организации, открыто декларирующей идеи фашизма. В тот период она формировалась как молодёжное крыло националистической партии "Свобода", которое курировала СБУ.Кстати, для справки, 14 - это зашифрованный символ нацистов, понятный всем ультраправым в мире. Число 14 соответствует количеству слов (по английскому оригиналу) во фразе "Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей", которая принадлежит американскому расисту Дэвиду Лэйну, лидеру террористической организации неонацистов. В сочетании с буквой С цифры также образуют слово "Сич".Попав в националистическую тусовку, Карась со своим дипломом философского факультета Киевского госуниверситета пошёл работать помощником народного депутата-свободовца Андрея Ильенко, который активно собирал под себя различных отморозков из числа футбольных фанатов, скинов и галичанских "ариев". Многие из них позже и составили костяк "С14".До Евромайдана организация отмечалась только в мелких стычках с полицией и выполняла заказы строительных магнатов, отстаивая их права в нелегальных застройках столицы. За организацию беспорядков на одной из строительных площадок на Карася даже завели уголовное дело и в 2013-м объявили в розыск. Несколько месяцев радикал скрывался, и появился на публике уже во время госпереворота: вожака неонацистов назначили комендантом КГГА. Группа Карася обустроилась в стенах захваченной ими Киевской горадминистрации, там они сторожили склады с питанием и лекарствами. А когда на Майдане началась стрельба, "карасики" драпанули в посольство Канады и там переждали горячую фазу путча.Ну, а после победы майдана Карась и часть его банды отправилась в АТО - уничтожать "даунбасят", грабить и насиловать тех, кто отказался признавать идеалы "революции гидности". "Карасевцы" отлично вписались в состав карательных батальонов "Киев-2" и "Гарпун", которые курировал советник министра МВД Украины Антон Геращенко. Тот самый, кто основал сайт "Миротворец". По собственным признаниям Карася и членов его организации, на Донбассе они стояли на блокпостах и кошмарили местное население: искали среди них "сепаров", удерживали в подвалах, убивали, меняли на атошников. А как только руководство МВД попыталось навести порядок в среде новоиспеченных махновцев, Карась немедленно вернулся в Киев и занялся профессиональным террором.Именно с его именем связывают убийство в 2015-м году пророссийского писателя и бывшего редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузины. И хотя участие Карася в убийстве доказать не удалось, полиция арестовала его близких соратников - Андрея Медведько и Дениса Полищука. На суде они рассказывали, что расстреляли Бузину из личной неприязни к его взглядам, но в Киеве ходили упорные слухи о том, что "подряд на убийство" у СБУ брал Евгений Карась. После "бандеровского аттента" Бузины, в 2017 году отморозки Карася отметились нападением на главреда "Страны.UA" Игоря Гужву, сам Карась угрожал ликвидацией редактору издания "Киевский Телеграф" Владимиру Скачко, в сентябре 2018 года в Житомире на адвоката Андрея Гожего напали "карасята", а журналисту Василию Муравицкому залили зеленкой глаза. Также банда "С-14" устроила погром в офисе редакции "Союза православных журналистов", пикетировала телеканал "Наш", избила оппозиционного общественного деятеля и журналиста Руслана Коцабу из-за его призывов нормализовать отношения с Россией, напала на дом телеведущей проекта "Чрезвычайные новости" Виктории Сенник. Неонацисты Карася не раз были зачинщиками провокаций в День Победы: зиговали в лицо ветеранам, срывали пилотки с детей, вырывали и топтали цветы, которые киевляне приносили к памятникам погибших в борьбе с фашистами, избивали участников "Бессмертного полка".В 2018 году вместе с партией "Национальный корпус" "С14" была признана "националистической группой ненависти" Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США. А в январе 2019-го Карась был заочно арестован Басманным судом Москвы за нападение на российское посольство в Киеве.Однако, все эти символические наказания для радикала стали своеобразными "орденами" в войне с Россией, и только подняли его авторитет в среде нацистов. Причины подобного поведения и, самое главное, отсутствия юридических последствий для карасёвцев стали известны в марте 2019 года, когда публично было объявлено о сотрудничестве между профашистской организацией Карася и СБУ. Наконец-то стало понятно, что "С14" выполняла грязную работу для спецслужбы: нападения на силовиков, пророссийских активистов, организация и осуществление политических убийств. То есть то, что сама СБУ не могла выполнить по юридическим причинам. Вполне вероятно, что и сейчас спецслужбы лепят из Карася министра культуры для аналогичной работы: террора, репрессий, этноцида. Только уже не в подполье, а открыто - на государственной должности.И если такое назначение все-таки состоится, то оно будет свидетельствовать о том, что нацисты и праворадикалы становятся последним оплотом Зеленского. Логика такой стратегии в том, что власть стремится опереться на организованные и мотивированные общественные группы, которые способны активно защищать действующую политическую систему. В условиях войны и внутреннего противостояния неонацисты становятся важным фактором политической устойчивости. Но и для самих нациков поддержка власти необходима: Караси и иже с ним отлично понимают, что смена режима в стране может привести к пересмотру роли многих участников событий последних лет. И в результате этого пересмотра неонацистов и русофобов типа Карася, Стерненко, или Филимонова будут сажать или развешивать на фонарных столбах. Так что тут интересы украинских фашистов полностью совпадают с интересами шайки юмористов Зеленского. Это убойный залп по наивным аргументам некоторых обывателей из серии: "на Украине не может быть никаких нацистов, там президент - еврей". Может, и еще как может. Прямо на глазах патриотов сегодня формируется спайка наци и "миндичей", основанная на взаимной политической необходимости. Правда, в долгосрочной перспективе такие союзы нестабильны и в конце-концов, советник МО Сергей Стерненко, или министр культуры Евгений Карась станут громоотводом и "боксерской грушей" для украинцев - пока команда Зеленского будет собирать чемоданы и покидать страну. Догадывается ли о своей участи тот же глава "С-14"? Диплом философа должен подсказать этой "рыбе", что его культурный проект может стать ловушкой, а само назначение ( если оно состоится) - показателем агонии киевского режима.

Елена Кирюшкина

