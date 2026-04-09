Зеленский жалуется, что окружение Трампа доверяет Путину - 09.04.2026 Украина.ру
Зеленский жалуется, что окружение Трампа доверяет Путину
Владимир Зеленский заявил, что представители окружения президента США Дональда Трампа слишком доверяют Владимиру Путину и потому не понимают, чего добивается Россия. Об этом 9 апреля написал украинский Телеграм-канал "Политика Страны"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077489977_0:18:3070:1745_1920x0_80_0_0_6ce880c81e4aeb1db9605550e2076d38.jpg
14:40 09.04.2026
 
По словам украинского президента, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "провели слишком много времени" с Путиным, из-за чего, как он считает, команда Трампа не смогла по-настоящему понять позицию Москвы.
Зеленский также заявил, что американцы, по его мнению, отчасти считают Донбасс территорией, которая не имеет для Украины большого значения. При этом он утверждает, что Россия не остановится на Донбассе и якобы попытается продвинуться дальше - в сторону Днепра и Харькова.
Кроме того, Зеленский сообщил, что пытался убедить команду Трампа в том, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, в Вашингтоне ему не поверили.
"Я говорил об этом публично. Услышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И очень жаль", — сказал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Зеленский — "последний", чья помощь нужна ему по вопросу Ирана.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
15:24Украина готовит теракты в Норвежском и Баренцевом морях
15:15Чиновника из Литвы отправили в ссылку на Украину
15:00Украинские дроны будут сбивать "Посохом"
14:54ВСУ обстреляли школу и автобус
14:52Борьба хвоста и собаки. Война на Ближнем Востоке развивается по украинскому сценарию
14:50США пообещали Ирану послабления и партнерство
14:49"Нам прикольно убивать". Нацист Евгений Карась хочет возглавить Минкульт Украины
14:41Песков высказался о пасхальном перемирии
14:40Зеленский жалуется, что окружение Трампа доверяет Путину
14:25"Если выживем и останутся конечности — что еще нужно?": украинский нацист о счастье на войне
14:01Отделение "Новой почты" сгорело в Запорожской области. Новости СВО
13:59Сергей Ермаков: США обновляют соглашения с Северной Европой для борьбы с Россией и Китаем
13:25Эксперт раскрыл цели НАТО: "Вовлечь США, сдержать Германию и изолировать Россию"
13:24Песков высказался насчет "российской угрозы"
13:19Моя последняя встреча с Луческу
13:129 апреля 2026 года, утренний эфир
13:01"Хезболлах" снова воюет. "Адмирал Григорович" топит Стармера. Хроника событий на 13.00 9 апреля
12:58Почему НАТО боится войны с Россией? Ермаков про страхи альянса и осторожность США
12:50Успехи ВС РФ на Красноармейском направлении
12:32Мы не собираемся заканчивать свою историю! Что потребуется от России уже завтра — Сергейцев
Лента новостейМолния