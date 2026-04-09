Зеленский жалуется, что окружение Трампа доверяет Путину

Владимир Зеленский заявил, что представители окружения президента США Дональда Трампа слишком доверяют Владимиру Путину и потому не понимают, чего добивается Россия. Об этом 9 апреля написал украинский Телеграм-канал "Политика Страны"

2026-04-09T14:40

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По словам украинского президента, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "провели слишком много времени" с Путиным, из-за чего, как он считает, команда Трампа не смогла по-настоящему понять позицию Москвы.Зеленский также заявил, что американцы, по его мнению, отчасти считают Донбасс территорией, которая не имеет для Украины большого значения. При этом он утверждает, что Россия не остановится на Донбассе и якобы попытается продвинуться дальше - в сторону Днепра и Харькова.Кроме того, Зеленский сообщил, что пытался убедить команду Трампа в том, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, в Вашингтоне ему не поверили.Ранее Дональд Трамп заявлял, что Зеленский — "последний", чья помощь нужна ему по вопросу Ирана.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

