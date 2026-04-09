https://ukraina.ru/20260409/ssha-poobeschali-iranu-poslableniya-i-partnerstvo-1077711765.html
США пообещали Ирану послабления и партнерство
США пообещали Ирану послабления и партнерство - 09.04.2026 Украина.ру
США пообещали Ирану послабления и партнерство
США готовы предложить Ирану ослабление санкций, экономическое партнерство и другие шаги, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры и откажется от любой деятельности, связанной с созданием ядерного оружия. Об этом 9 апреля сообщает издание РБК
2026-04-09T14:50
2026-04-09T14:50
2026-04-09T14:50
новости
иран
сша
тегеран
джей ди вэнс
дональд трамп
нато
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон будет добиваться, чтобы Иран передал ядерное топливо в рамках переговорного процесса. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа хочет понять, от чего именно Тегеран готов отказаться ради сделки.При этом он добавил, что сейчас, по его оценке, у Вашингтона есть серьезные рычаги давления на Иран. На этом фоне вице-президент США дал понять, что дальнейшие уступки будут напрямую зависеть от поведения Тегерана за столом переговоров.Ранее РБК также сообщал, что в рамках действующего двухнедельного перемирия Иран согласился открыть Ормузский пролив, а переговоры по условиям будущей сделки продолжаются.О других событиях — в ежедневном обзоре Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля.
иран
сша
тегеран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd8a07dc4b007ac5ddf5ad68c0636bd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, тегеран , джей ди вэнс, дональд трамп, нато
Новости, Иран, США, Тегеран , Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, НАТО
США пообещали Ирану послабления и партнерство
США готовы предложить Ирану ослабление санкций, экономическое партнерство и другие шаги, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры и откажется от любой деятельности, связанной с созданием ядерного оружия. Об этом 9 апреля сообщает издание РБК
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон будет добиваться, чтобы Иран передал ядерное топливо в рамках переговорного процесса. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа хочет понять, от чего именно Тегеран готов отказаться ради сделки.
"Президент говорил об ослаблении санкций, экономическом партнерстве и подобных вещах. Этого не произойдет, если иранцы не возьмут на себя твердое обязательство прекратить любые действия, хоть как-то связанные с разработкой ядерного оружия", — заявил Вэнс.
При этом он добавил, что сейчас, по его оценке, у Вашингтона есть серьезные рычаги давления на Иран. На этом фоне вице-президент США дал понять, что дальнейшие уступки будут напрямую зависеть от поведения Тегерана за столом переговоров.
Ранее РБК также сообщал, что в рамках действующего двухнедельного перемирия Иран согласился открыть Ормузский пролив, а переговоры по условиям будущей сделки продолжаются.