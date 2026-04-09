США пообещали Ирану послабления и партнерство
США готовы предложить Ирану ослабление санкций, экономическое партнерство и другие шаги, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры и откажется от любой деятельности, связанной с созданием ядерного оружия. Об этом 9 апреля сообщает издание РБК
2026-04-09T14:50
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон будет добиваться, чтобы Иран передал ядерное топливо в рамках переговорного процесса. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа хочет понять, от чего именно Тегеран готов отказаться ради сделки.При этом он добавил, что сейчас, по его оценке, у Вашингтона есть серьезные рычаги давления на Иран. На этом фоне вице-президент США дал понять, что дальнейшие уступки будут напрямую зависеть от поведения Тегерана за столом переговоров.Ранее РБК также сообщал, что в рамках действующего двухнедельного перемирия Иран согласился открыть Ормузский пролив, а переговоры по условиям будущей сделки продолжаются.
США пообещали Ирану послабления и партнерство

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон будет добиваться, чтобы Иран передал ядерное топливо в рамках переговорного процесса. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа хочет понять, от чего именно Тегеран готов отказаться ради сделки.
"Президент говорил об ослаблении санкций, экономическом партнерстве и подобных вещах. Этого не произойдет, если иранцы не возьмут на себя твердое обязательство прекратить любые действия, хоть как-то связанные с разработкой ядерного оружия", — заявил Вэнс.
При этом он добавил, что сейчас, по его оценке, у Вашингтона есть серьезные рычаги давления на Иран. На этом фоне вице-президент США дал понять, что дальнейшие уступки будут напрямую зависеть от поведения Тегерана за столом переговоров.
Ранее РБК также сообщал, что в рамках действующего двухнедельного перемирия Иран согласился открыть Ормузский пролив, а переговоры по условиям будущей сделки продолжаются.
О других событиях — в ежедневном обзоре Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля.
