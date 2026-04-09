Украинские дроны будут сбивать "Посохом"
15:00 09.04.2026 (обновлено: 15:01 09.04.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект "Посох") увеличена, комплекс способен поражать FPV-дроны на дистанции 1,5 км. Об этом 9 апреля рассказали российским информационным агентствам в компании-разработчике
"Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м", - рассказали в организации.
Ранее в компании сообщали, что комплекс был интегрирован с радиолокационной системой для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.
