Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:29 09.04.2026 (обновлено: 05:31 09.04.2026)
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Геленджика, Волгограда и Краснодара. Сводку на 5:00 мск 9 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 8 апреля и в ночь на 9 апреля объявлялась в Ростовской области, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Запорожской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской областях, в Адыгее, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Крыму, в Астраханской, Херсонской, Ульяновской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Курской, Липецкой, Орловской, Брянской, Воронежской областях, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Мордовии.
Большей части регионов также угрожали реактивные беспилотники.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 9 апреля были введены в аэропортах Геленджика, Волгограда и Краснодара.
