Чиновника из Литвы отправили в ссылку на Украину
Замминистра здравоохранения Литвы Арномедас Гальдикас был направлен на Украину после резонансного интервью. Об этом 9 апреля сообщил Sputnik Литва
Решение озвучила глава ведомства Мария Якубаускене.
Поводом стал эпизод в разговоре с журналистом, когда чиновник уклонился от ответа на вопрос о статусе Крыма, а затем заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров. После этого он изменил позицию, однако это не остановило критику.
В министерстве приняли дисциплинарные меры. Чиновнику объявлено предупреждение, установлен испытательный срок, а также предписано пройти дополнительные курсы по коммуникации.
По словам министра, он будет направлен на Украину, однако сроки поездки и формат работы не уточняются. Арномедас Гальдикас занял пост заместителя министра в марте 2026 года. Ранее он получил медицинское образование и работал в лечебных учреждениях Клайпеды.
