Чиновника из Литвы отправили в ссылку на Украину

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/chinovnika-iz-litvy-otpravili-v-ssylku-na-ukrainu-1077713647.html
2026-04-09T15:15
новости
украина
литва
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/60/1034206028_0:517:3027:2220_1920x0_80_0_0_293fce49b589fe93df11d9585edc8342.jpg
украина
литва
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/60/1034206028_0:234:3027:2504_1920x0_80_0_0_4814bf8303bd660599f80c629b6d3f6c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, литва, крым
Новости, Украина, Литва, Крым

15:15 09.04.2026
 
© Фото : Lietuvos Respublikos Seimas / Перейти в фотобанкЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : Lietuvos Respublikos Seimas
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Замминистра здравоохранения Литвы Арномедас Гальдикас был направлен на Украину после резонансного интервью. Об этом 9 апреля сообщил Sputnik Литва
Решение озвучила глава ведомства Мария Якубаускене.
Поводом стал эпизод в разговоре с журналистом, когда чиновник уклонился от ответа на вопрос о статусе Крыма, а затем заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров. После этого он изменил позицию, однако это не остановило критику.
В министерстве приняли дисциплинарные меры. Чиновнику объявлено предупреждение, установлен испытательный срок, а также предписано пройти дополнительные курсы по коммуникации.
По словам министра, он будет направлен на Украину, однако сроки поездки и формат работы не уточняются. Арномедас Гальдикас занял пост заместителя министра в марте 2026 года. Ранее он получил медицинское образование и работал в лечебных учреждениях Клайпеды.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
НовостиУкраинаЛитваКрым
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
