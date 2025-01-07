Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте - 07.01.2025 Украина.ру
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Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте
Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте - 07.01.2025 Украина.ру
Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте
Скрипачка, пианистка, общественный деятель и учредитель благотворительного фонда "Отечественное искусство" Мария Андреева в студии Украина.ру рассказала о своих поездках в зону СВО, о фронте военном и культурном, поделилась своими новогодними традициями, а также выступила специально для наших зрителей с небольшим концертным номером
2025-01-07T16:04
2025-01-07T16:04
видео
донбасс
украина
сво
музыка
культура
патриотизм
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В общем, наслаждайтесь и вдохновляйтесь, дорогие друзья! 00:26 – Донбасс, концерты и патриотизм03:15 – О поездках в зону СВО05:30 – О впечатления от Донбасса06:50 – О культурном фронте11:19 – О проектах для детей14:47 – Таланты земли русской17:04 – О новогодних традициях20:31 – Выступление для зрителей Украина.ру.
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видео, донбасс, украина, сво, музыка, культура, патриотизм, видео
Видео, Донбасс, Украина, СВО, музыка, культура, патриотизм

Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте

16:04 07.01.2025
 
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Скрипачка, пианистка, общественный деятель и учредитель благотворительного фонда "Отечественное искусство" Мария Андреева в студии Украина.ру рассказала о своих поездках в зону СВО, о фронте военном и культурном, поделилась своими новогодними традициями, а также выступила специально для наших зрителей с небольшим концертным номером
В общем, наслаждайтесь и вдохновляйтесь, дорогие друзья!
00:26 – Донбасс, концерты и патриотизм
03:15 – О поездках в зону СВО
05:30 – О впечатления от Донбасса
06:50 – О культурном фронте
11:19 – О проектах для детей
14:47 – Таланты земли русской
17:04 – О новогодних традициях
20:31 – Выступление для зрителей Украина.ру.
 
ВидеоДонбассУкраинаСВОмузыкакультурапатриотизм
 
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