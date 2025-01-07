https://ukraina.ru/20250107/1060137589.html

Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте

Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте - 07.01.2025 Украина.ру

Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте

Скрипачка, пианистка, общественный деятель и учредитель благотворительного фонда "Отечественное искусство" Мария Андреева в студии Украина.ру рассказала о своих поездках в зону СВО, о фронте военном и культурном, поделилась своими новогодними традициями, а также выступила специально для наших зрителей с небольшим концертным номером

2025-01-07T16:04

2025-01-07T16:04

2025-01-07T16:04

видео

донбасс

украина

сво

музыка

культура

патриотизм

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В общем, наслаждайтесь и вдохновляйтесь, дорогие друзья! 00:26 – Донбасс, концерты и патриотизм03:15 – О поездках в зону СВО05:30 – О впечатления от Донбасса06:50 – О культурном фронте11:19 – О проектах для детей14:47 – Таланты земли русской17:04 – О новогодних традициях20:31 – Выступление для зрителей Украина.ру.

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