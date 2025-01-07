https://ukraina.ru/20250107/1060137197.html
"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"
"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник" - 07.01.2025 Украина.ру
"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"
Пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Тем не менее, цели на территории Украины для него есть: порт в Одессе, аэродром в Староконстантинове, газовые подземные хранилища во Львовской области. Об этом рассказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
2025-01-07T15:29
2025-01-07T15:29
2025-01-07T15:29
новости
украина
одесса
львовская область
южмаш
"орешник"
ракеты
россия
сво
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"Для ядерных ракет есть цели класса "Город". "Орешник" все-таки поменьше. Но, похоже, на примере Украины мы увидим, можно ли с помощью залпа из пяти таких ракет стереть с лица земли какой-то оборонный завод, порт или авиабазу", - уточнил эксперт.Пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Спутниковые снимки "Южмаша" об этом не говорят. Завод и так был покоцанным из-за попадания "Искандеров" или Х-101, и похоже, что каждая "обычная" ракета наносит больше видимого из космоса урона, чем болванка от "Орешника". Так что надо дождаться более достоверной информации, а также повторного применения, и только потом делать выводы, констатировал Полетаев.С достаточной уверенностью пока можно говорить о том, что "Орешник" действительно невозможно перехватить в силу его скорости и других характеристик, добавил он.Более того, для его применения на Украине нам поводы не нужны. В неядерном оснащении мы можем бить им везде, вопрос в наличии и готовности самих ракет, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
украина
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, львовская область, южмаш, "орешник", ракеты, россия, сво
Новости, Украина, Одесса, Львовская область, Южмаш, "Орешник", ракеты, Россия, СВО
"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"
Пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Тем не менее, цели на территории Украины для него есть: порт в Одессе, аэродром в Староконстантинове, газовые подземные хранилища во Львовской области. Об этом рассказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
"Для ядерных ракет есть цели класса "Город". "Орешник" все-таки поменьше. Но, похоже, на примере Украины мы увидим, можно ли с помощью залпа из пяти таких ракет стереть с лица земли какой-то оборонный завод, порт или авиабазу", - уточнил эксперт.
Пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Спутниковые снимки "Южмаша
" об этом не говорят. Завод и так был покоцанным из-за попадания "Искандеров" или Х-101, и похоже, что каждая "обычная" ракета наносит больше видимого из космоса урона, чем болванка от "Орешника". Так что надо дождаться более достоверной информации, а также повторного применения, и только потом делать выводы, констатировал Полетаев.
С достаточной уверенностью пока можно говорить о том, что "Орешник" действительно невозможно перехватить в силу его скорости и других характеристик, добавил он.
Более того, для его применения на Украине нам поводы не нужны. В неядерном оснащении мы можем бить им везде, вопрос в наличии и готовности самих ракет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.