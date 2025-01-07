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"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"

"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник" - 07.01.2025 Украина.ру

"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"

Пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Тем не менее, цели на территории Украины для него есть: порт в Одессе, аэродром в Староконстантинове, газовые подземные хранилища во Львовской области. Об этом рассказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру

2025-01-07T15:29

2025-01-07T15:29

2025-01-07T15:29

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львовская область

южмаш

"орешник"

ракеты

россия

сво

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"Для ядерных ракет есть цели класса "Город". "Орешник" все-таки поменьше. Но, похоже, на примере Украины мы увидим, можно ли с помощью залпа из пяти таких ракет стереть с лица земли какой-то оборонный завод, порт или авиабазу", - уточнил эксперт.Пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Спутниковые снимки "Южмаша" об этом не говорят. Завод и так был покоцанным из-за попадания "Искандеров" или Х-101, и похоже, что каждая "обычная" ракета наносит больше видимого из космоса урона, чем болванка от "Орешника". Так что надо дождаться более достоверной информации, а также повторного применения, и только потом делать выводы, констатировал Полетаев.С достаточной уверенностью пока можно говорить о том, что "Орешник" действительно невозможно перехватить в силу его скорости и других характеристик, добавил он.Более того, для его применения на Украине нам поводы не нужны. В неядерном оснащении мы можем бить им везде, вопрос в наличии и готовности самих ракет, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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львовская область

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новости, украина, одесса, львовская область, южмаш, "орешник", ракеты, россия, сво