https://ukraina.ru/20250107/1060137753.html
Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США - 07.01.2025 Украина.ру
Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
России в рамках политических игр с Западом не нужны поводы для применения "Орешника" по территории Украины. В неядерном оснащении мы можем бить им везде. Все зависит от наличия и готовности самих ракет. Об этом рассказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
2025-01-07T16:32
2025-01-07T16:32
2025-01-07T16:32
новости
украина
россия
сша
ракеты
"орешник"
запад
аэс
энергетика
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Эксперт отметил, что Россия по политическим причинам пока не бьет по украинским АЭС и распределительным подстанциям на 750кВт между ними, но из-за общей деградации энергосети Украины атомные станции вынуждены снижать мощность и работать не в полную силу."Этот постепенный процесс может привести к остановке АЭС и без ударов по ним. Как видите, красные линии можно гнуть в разные стороны", - констатировал Полетаев.Таким образом, для Украины неядерный "Орешник" — это оружие, применение которого может стать будничным, для Европы оно при этом будет оставаться оружием сдерживания, добавил он.Такие примеры есть: когда мы в свое время развернули "Искандеры" под Калининградом – это явно был политический акт сдерживания, при этом по Украине эти "Искандеры" прилетают каждый день. Нечто такое может быть и с "Орешником", и с другим оружием, о котором мы еще не знаем, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, россия, сша, ракеты, "орешник", запад, аэс, энергетика
Новости, Украина, Россия, США, ракеты, "Орешник", Запад, АЭС, энергетика
Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
России в рамках политических игр с Западом не нужны поводы для применения "Орешника" по территории Украины. В неядерном оснащении мы можем бить им везде. Все зависит от наличия и готовности самих ракет. Об этом рассказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что Россия по политическим причинам пока не бьет по украинским АЭС и распределительным подстанциям на 750кВт между ними, но из-за общей деградации энергосети Украины атомные станции вынуждены снижать мощность и работать не в полную силу.
"Этот постепенный процесс может привести к остановке АЭС и без ударов по ним. Как видите, красные линии можно гнуть в разные стороны", - констатировал Полетаев.
Таким образом, для Украины неядерный "Орешник" — это оружие, применение которого может стать будничным, для Европы оно при этом будет оставаться оружием сдерживания, добавил он.
Такие примеры есть: когда мы в свое время развернули "Искандеры" под Калининградом – это явно был политический акт сдерживания, при этом по Украине эти "Искандеры" прилетают каждый день. Нечто такое может быть и с "Орешником", и с другим оружием, о котором мы еще не знаем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.