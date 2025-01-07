Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США - 07.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250107/1060137753.html
Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США - 07.01.2025 Украина.ру
Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
России в рамках политических игр с Западом не нужны поводы для применения "Орешника" по территории Украины. В неядерном оснащении мы можем бить им везде. Все зависит от наличия и готовности самих ракет. Об этом рассказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
2025-01-07T16:32
2025-01-07T16:32
новости
украина
россия
сша
ракеты
"орешник"
запад
аэс
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045861776_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_68f9f69e857d30c6e426446ae025b46d.jpg
Эксперт отметил, что Россия по политическим причинам пока не бьет по украинским АЭС и распределительным подстанциям на 750кВт между ними, но из-за общей деградации энергосети Украины атомные станции вынуждены снижать мощность и работать не в полную силу."Этот постепенный процесс может привести к остановке АЭС и без ударов по ним. Как видите, красные линии можно гнуть в разные стороны", - констатировал Полетаев.Таким образом, для Украины неядерный "Орешник" — это оружие, применение которого может стать будничным, для Европы оно при этом будет оставаться оружием сдерживания, добавил он.Такие примеры есть: когда мы в свое время развернули "Искандеры" под Калининградом – это явно был политический акт сдерживания, при этом по Украине эти "Искандеры" прилетают каждый день. Нечто такое может быть и с "Орешником", и с другим оружием, о котором мы еще не знаем, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
украина
россия
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045861776_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_47a8605186da39c316eaa8d2423cc8e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, ракеты, "орешник", запад, аэс, энергетика
Новости, Украина, Россия, США, ракеты, "Орешник", Запад, АЭС, энергетика

Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США

16:32 07.01.2025
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
России в рамках политических игр с Западом не нужны поводы для применения "Орешника" по территории Украины. В неядерном оснащении мы можем бить им везде. Все зависит от наличия и готовности самих ракет. Об этом рассказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что Россия по политическим причинам пока не бьет по украинским АЭС и распределительным подстанциям на 750кВт между ними, но из-за общей деградации энергосети Украины атомные станции вынуждены снижать мощность и работать не в полную силу.
"Этот постепенный процесс может привести к остановке АЭС и без ударов по ним. Как видите, красные линии можно гнуть в разные стороны", - констатировал Полетаев.
Таким образом, для Украины неядерный "Орешник" — это оружие, применение которого может стать будничным, для Европы оно при этом будет оставаться оружием сдерживания, добавил он.
Такие примеры есть: когда мы в свое время развернули "Искандеры" под Калининградом – это явно был политический акт сдерживания, при этом по Украине эти "Искандеры" прилетают каждый день. Нечто такое может быть и с "Орешником", и с другим оружием, о котором мы еще не знаем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАракеты"Орешник"ЗападАЭСэнергетика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
16:04Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней
16:04Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте
15:44Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово
15:29"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"
14:54Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация
12:41"Вы уже уничтожили Украину". Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию
12:07Перелом уже произошел. The Washington Post объяснил, почему Украина не переживет еще один год войны
11:47Молдавия выложила последний козырь в схватке с Приднестровьем. Эксперт о том, чем закончится энергокризис
11:23"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев
11:01ОПГизация всей страны: как киевская власть "реформировала" госслужбу
10:40В США объяснили, как Зеленский попытался подготовиться к "Рамштайну" и осложнить жизнь Трампу
08:00Юлианский календарь против румынской оккупации Бессарабии
07:20"Без елки, но с надеждой": как Донецк встречает 2025 год
07:10Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков
07:00Виталий Волков: Талибы* ищут дружбы с Москвой, а Запад в Сирии создал новую боевую единицу против России
06:50Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие агрокультурные брожения вокруг новогодних дат
06:40На Западе думают, что если Россия и Украина обменяются ядерными ударами, то война закончится — эксперт
06:20Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского
06:00"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней"
Лента новостейМолния