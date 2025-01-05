"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР - 05.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250105/1059942407.html
"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР
"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР - 05.01.2025 Украина.ру
"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР
Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как после участия в боевых действиях перешел на работу в парламент республики
2025-01-05T05:45
2025-01-05T05:45
новости
донецкая народная республика
россия
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059803223_172:49:738:368_1920x0_80_0_0_6a8416cf31d0172a4f7d42bdfe4f7d25.jpg
Десять лет назад Кузьмин был обычным шахтером, в 2014 году ушел в ополчение, командовал Шахтерской дивизией. С началом СВО продолжил воевать за освобождение родного края от украинской армии. Ныне - спикер Народного Совета ДНР. По словам спикера, после 10 лет защиты республики с оружием в руках, пришло время проявить себя на политическом поприще. "Эту должность мне предложила наша партия "Единая Россия". Я вырос на лозунге "Партия сказала "надо" - я ответил: "есть". Кандидатура была поддержана депутатами, действующими от имени своих избирателей", - заявил он.Кузьмин отметил, что вместе с обязанностями пришла и огромная ответственность перед людьми. "Мы теперь часть России и должны создать условия для развития гражданского общества, реализации его инициатив, возрождения экономики региона. Нам предстоит решить еще огромное количество вопросов", - отметил собеседник издания. Но мы все вместе справимся и оправдаем доверие, выразил он уверенность. Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.
донецкая народная республика
россия
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059803223_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_c9f0e481aadd91765f664fdca2f04fb4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, донецк
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк

"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР

05:45 05.01.2025
 
© из личного архива Константин Кузьмин интервью
 Константин Кузьмин интервью
© из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как после участия в боевых действиях перешел на работу в парламент республики
Десять лет назад Кузьмин был обычным шахтером, в 2014 году ушел в ополчение, командовал Шахтерской дивизией. С началом СВО продолжил воевать за освобождение родного края от украинской армии. Ныне - спикер Народного Совета ДНР.
По словам спикера, после 10 лет защиты республики с оружием в руках, пришло время проявить себя на политическом поприще.
"Эту должность мне предложила наша партия "Единая Россия". Я вырос на лозунге "Партия сказала "надо" - я ответил: "есть". Кандидатура была поддержана депутатами, действующими от имени своих избирателей", - заявил он.
Кузьмин отметил, что вместе с обязанностями пришла и огромная ответственность перед людьми.
"Мы теперь часть России и должны создать условия для развития гражданского общества, реализации его инициатив, возрождения экономики региона. Нам предстоит решить еще огромное количество вопросов", - отметил собеседник издания.
Но мы все вместе справимся и оправдаем доверие, выразил он уверенность.
Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Россия на пороге нового мира
07:22Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец?
07:15Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
07:00Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США
06:50Новый год в партизанском архипелаге: как его отмечали белорусские народные мстители
06:40"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России
06:27Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология
06:20Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области
06:06"Очень рискованная операция": Рожин о боях за Херсон
05:48Украина как "Квартал 95" и Зеленский в роли поставщика волшебной лжи
05:45"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР
05:40"Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России
05:20Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих
05:00Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины
04:04Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник
18:33У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
18:07Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры
17:33Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
17:05Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя
16:11Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
Лента новостейМолния