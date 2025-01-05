https://ukraina.ru/20250105/1059942407.html

"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР

"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР - 05.01.2025 Украина.ру

"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР

Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как после участия в боевых действиях перешел на работу в парламент республики

2025-01-05T05:45

2025-01-05T05:45

2025-01-05T05:45

новости

донецкая народная республика

россия

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059803223_172:49:738:368_1920x0_80_0_0_6a8416cf31d0172a4f7d42bdfe4f7d25.jpg

Десять лет назад Кузьмин был обычным шахтером, в 2014 году ушел в ополчение, командовал Шахтерской дивизией. С началом СВО продолжил воевать за освобождение родного края от украинской армии. Ныне - спикер Народного Совета ДНР. По словам спикера, после 10 лет защиты республики с оружием в руках, пришло время проявить себя на политическом поприще. "Эту должность мне предложила наша партия "Единая Россия". Я вырос на лозунге "Партия сказала "надо" - я ответил: "есть". Кандидатура была поддержана депутатами, действующими от имени своих избирателей", - заявил он.Кузьмин отметил, что вместе с обязанностями пришла и огромная ответственность перед людьми. "Мы теперь часть России и должны создать условия для развития гражданского общества, реализации его инициатив, возрождения экономики региона. Нам предстоит решить еще огромное количество вопросов", - отметил собеседник издания. Но мы все вместе справимся и оправдаем доверие, выразил он уверенность. Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.

донецкая народная республика

россия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, донецк