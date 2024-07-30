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Младшая сестра "Герани". На что способен рой "Гербер"?

Младшая сестра "Герани". На что способен рой "Гербер"? - 30.07.2024 Украина.ру

Младшая сестра "Герани". На что способен рой "Гербер"?

Киев дважды атаковали новые российские беспилотников под названием "Гербера". Видеозапись с описанием модели распространили в соцсетях. Как утверждается, дрон разработан и произведен в неком ОКБ им. Н.Ф. Гастелло - вероятно, объединении энтузиастов при поддержке государства.

2024-07-30T15:37

2024-07-30T15:37

2024-07-30T15:37

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Авторы видео назвали "Герберу" младшей сестрой БПЛА "Герань". В кадре продемонстрирована возможность организовывать "рой" из этих беспилотников, видеозапись поражения учебной цели, видео с камеры, установленной на аппарате.Что такое рой?Рой - это такая тактика применения БПЛА, когда несколько аппаратов объединены в группу для выполнения общей задачи, ей может управлять один оператор или искусственный интеллект. Разработкой этой тактики занимались практически все заинтересованные в развитии военно-промышленного комплекса страны мира еще до начала специальной военной операции на Украине. Украинский конфликт по сути стал огромным полигоном для ее испытаний в бою.Например, американские инженеры преследовали цель разработать более дешевое средство для противодействия противнику в воздухе, объединить его в группу с самолетами, формировать беспилотники в единую информационную сеть. Одна из перспективных разработок - запуск БПЛА с борта самолета, при котором "рой" доставляют в район выполнения задачи авиацией.В качестве основных американских разработок можно назвать Gremlins (запуск и возвращение на борт пилотируемого самолета), Perdix (микродрон, запуск с самолета, для создания помех), Vanguard (управляемые авиабомбы с возможностью объединения в рой), Cicada (микродроны-планеры с модулями GPS).В России на выставке "Интерполитех-2019" в 2019 году разработчики представили боевой авиационный комплекс "Стая-93" - рой из до сотни беспилотников для поражения бронетехники и комплексов ПВО противника. Один из весомых плюсов: средства радиоэлектронной борьбы не могут вывести из строя всю группу. Если ведущий дрон будет поражен, его функции передаются ведомому аппарату.Таким образом "Рой" используют для прорыва систем ПВО противника, поиска и уничтожения наземных целей. На беспилотники при этом возлагают задачи обнаружения комплексов ПВО, их идентификацию, отслеживание перемещения, нейтрализацию противника (РЭБ, огневая и электромагнитная), создание помех. Варианты "Герберы"Из опубликованного видео следует, что "Герберу" можно применять в целях радиоэлектронной разведки, в качестве ложной цели и дрона-камикадзе. На видео демонстрируется управление одиночным дроном по телевизионному каналу.Внешне "Гербера" похожа на уменьшенную копию "Герани" - винт вместо хвоста (а вариация исполнения так и называется - "бесхвостка") говорит о том, что на ней, возможно, установлен двухтактный двигатель. Нос - боезаряд.Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил Reuters, что на "Гербере" может быть установлена украинская сим-карта в качестве приманки для ПВО. Украинские эксперты издания Defense Express, изучившие обломки, пришли к выводу о возможности использования "Герберы" в разведке: дрон может фиксировать радиолокационные системы, передавать информацию в режиме онлайн через украинскую мобильную сеть. Также они заявили о возможно низкой стоимости дронов, что позволяет применять их в качестве ложных целей. Фюзеляж, по словам Defense Express, выполнен из пенопласта.20 июля украинские СМИ сообщили об атаке Киева неизвестным ранее дроном. По их сообщениям, аппарат летел на сверхнизкой высоте - 20-30 метров. Среди обломков якобы обнаружили антенны 3G и 4G. Военные ведомства в сводках записали БПЛА как "дрон неустановленного типа".Подробно о видах беспилотников читайте в материале Алексея Туманова "Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотниках"

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

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