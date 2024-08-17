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"Армия-2024": "Панцирь" настроили на дроны, трубы - на добычу электричества

"Армия-2024": "Панцирь" настроили на дроны, трубы - на добычу электричества - 17.08.2024 Украина.ру

"Армия-2024": "Панцирь" настроили на дроны, трубы - на добычу электричества

"Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показали новейшие разработки, полезные как для военных, так и для гражданских. На площадке форума "Армия-2024" выставили стационарный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", турбокомпрессоры, мобильную электростанцию, ПТРК "Корнет-ЭМ", медицинское оборудование и многое другое

2024-08-17T07:19

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"Панцирь" настроили на дроныЭкспертное сообщество заинтересовал обновленный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Комплекс установили на стационарную раму, сняли 30-мм пушки, оснастили пусковыми установками для новейших мини - зенитных управляемых ракет (ЗУР). Инженеры избавились от шасси, значительно уменьшили вес модуля, но оставили возможность использовать два типа ракет в различном сочетании - до 12 обычных или до 48 мини ЗУР ближнего перехвата, рассказал Украине.ру представитель Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова (Тула).Новый "Панцирь" разработан для охраны военно-гражданских объектов. Масса позволяет устанавливать комплекс на крыше зданий. Более того, глобальным преимуществом является то, что модуль управляется оператором на удалении, с одного пульта. Соответственно, и вся работа по обнаружению и сопровождению, боевая работа. Экипаж также находится вдалеке, то есть он защищен."Панцирь-СМД-Е" оснащен радиолокационной станцией, выполненной по аналогии с системой контроля воздушного пространства (СКВП), которую выпускает Центральное конструкторское бюро аппаратостроения. Часть адаптировали, переработали и изменили программное обеспечение под боевой модуль.СКВП представили общественности на Военно-морском салоне в Кронштадте "Флот-2024". Подробнее об этой системе можно прочитать в материале Алексея Туманова Салон "Флот-2024" подтвердил: народ и армия едины. Оружейники создали систему борьбы с БПЛА Новый "Панцирь" - не мобильный, да и ездить ему не надо. Предназначен для охраны именно внутри территории, и работает по принципу "установил и забыл".Вместо одной ракеты на "Панцирь" устанавливается пакет из четырёх мини-ЗУРов. Зона поражения такими ракетами по дальности составляет семь километров, по высоте - пять километров. Мини-ЗУРы специально разработали против дешевых и маленьких боеприпасов, ударных небольших беспилотников, по которым использовать "большие" ракеты просто нецелесообразно. Цель обнаруживают на дальности 80 километров, затем ее можно опознать и вести до входа в зону поражения.Еще одно ракета от КБП - X-UAV класса воздух-поверхность, предназначенная для поражения легкобронированных целей с беспилотников. X-UAV могут носить БПЛА класса "Орион", весят 42 кг с контейнером (30 без). Высота пуска - 4 км, дальность - от 4 до 8 км. Масса боевой части составляет 6 кг. Ракета применяется по принципу "Краснополя" - цель подсвечивают с борта беспилотника, туда ракета и планирует по лазерному лучу.Для поражения среднебронированных наземных целей - ракеты 9М134, предназначенные для пуска с противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-ЭМ". Система управления ракетами - лазерно-лучевая. Масса 7 кг, дальность полета свыше 3 км. Такая "малышка" способна пробить броню до 250 мм без учета динамической защиты."По многочисленным просьбам нужна была легкая ракета, которой можно поражать широкий спектр целей - любые средние, слабобронированные цели на поле боя. Комплекс может вместо одной ракеты нести четыре, стрелять с любых направляющих - как с боевой машины, так и с выносной пусковой установки", - рассказал Украине.ру представитель КБП.На фото ниже - "Краснополь":Китайской зависимостью не страдаютСпециальное конструкторское бюро "Турбина" (Челябинск) было образовано на базе филиала КБ Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) 54 года назад. Изначально предприятие производило комплектующие для дизельных двигателей, после было перепрофилировано на разработку малогабаритных газотурбинных агрегатов для бронетехники. В основном - малогабаритные вспомогательные силовые установки для спецтехники. Второе направление - турбокомпрессоры для мощных дизельных двигателей.На форуме "Армия-2024" инженеры СКБ "Турбина" представили ряд турбокомпрессоров для двигателей от 1000 кВт до 4000 кВт."Наши турбокомпрессоры отличаются характеристиками, такими как максимальная мощность, КПД турбокомпрессора. И на сегодня то, что нами создано, находится на высшем уровне мирового рейтинга. Если сравнивать с аналогами, которые производятся за рубежом, то этот турбокомпрессор ничем не уступает, а по некоторым характеристикам и превосходит мировые аналоги. На сегодня предприятие успешно завершило испытания турбокомпрессоров и уже производит их для специальных машин", - рассказал Украине.ру представитель КБ.Конструкторское бюро занимается импортозамещением. Инженеры разрабатывают аналоги импортных турбокомпрессоров, которые затем поставляют российским производителям дизельных двигателей. Многопрофильные дизели могут найти применение в энергостанциях, крупных самосвалах, на карьерных разработках. Турбокомпрессоры, даже внешне одинаковые по размерам, обладают разными характеристиками: один повышает давление в пять раз, другой - в два с половиной, но при этом расход воздуха у одного больше, у другого меньше. Суть турбокомпрессор заключается в подборе характеристик под характеристики топливной аппаратуры, механической части двигателя. Инженеры называют этот процесс совместным м конструктивно-творческим."Турбина" - предприятие полного цикла. На КБ есть собственное литейное производство. В турбокомпрессорах применяется жаропрочная сталь, так как температура частей может достигать 600-700 градусов по Цельсию. Как заявил Украине.ру представитель предприятия, "Турбина" абсолютно не зависит от внешнего мира, в производстве не используют никаких деталей, произведенных в Европе или Китае.- А как вы относитесь к обратному инжинирингу? - уточняем у представителя "Турбины".- Достаточно положительно. Абсолютно по всем направлениям держать самую высшую мировую планку невозможно. Поэтому есть, чему поучиться и быстрее освоить, а где-то ты не должен упускать свои инновационные разработки. Да, то есть это какой-то баланс.Поэтому мы берем, смотрим, анализируем. И, прежде чем, допустим, вот этот турбокомпрессор создать, мы изучали, разбирали турбокомпрессоры компании ABB. Это немецко-швейцарский холдинг. То есть смотрели на примере, какие конструктивные решения применены. В результате мы остановились на несколько других конструктивных решениях, потому что считаем, они больше подходят под наш тип производства. И наши конструкторы считают, что это более эффективное решение. Поэтому это правильно. Надо этим заниматься. Только должно быть быстро, как бы эффективно и с пониманием того, что ты должен осознавать, что ты в результате ставишь своей целью. Потому что если бестолково просто перерисовать, ты можешь не получить те понимания, ноу-хау, которые заложены в этом продукте. Ты должен до этого дойти, это взять, понять, и тогда у тебя получится продукт, - объяснил представитель.Дармовая энергетикаСотрудники Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ, Москва) разработали автономный модуль электроснабжения контейнерного типа. Проще говоря - контейнер с водопроводной трубой с турбиной и генератором, который производит электроэнергию за счет перетока воды. Модуль является развитием проекта ЦНИИАГа по производству электрогидравлических машин маневрирования затворов на шлюзах. КПД - 85%."Когда разрабатывали данное оборудование, встал вопрос о том, что очень много мимо нас протекает просто дармовой электроэнергии. Нашим институтом был разработан, опробован модуль. Он размещается на перепаде высот. От 2,5 до 4,5 метров должен быть перепад воды - он обеспечивает вращение турбины за счет закона сообщающихся сосудов. А также модуль вырабатывает электричество - до 50 кВт. Что, в принципе, для среднестандартного шлюза, например, каналов имени Москвы или Волгодона, достаточно для обеспечения круглогодичной навигации в случае, если она осуществляется", - рассказал Украине.ру представитель ЦНИИАГа.Принцип действия, как и установка, очень простой: контейнер монтируют прямо на тело плотины или шлюза, идет переток, турбины крутятся, вырабатывается электроэнергия. Модуль можно использовать не только на гидротехнических сооружениях, но и на горных реках. Инженеры говорят, что с помощью этого модуля можно организовать выработку электроэнергии в удаленных районах, где есть проблемы с подвозом дизельного топлива, подведением основной линии электропередач, но есть водный ресурс.Еще одна разработка - аппарат локально контролируемой гипотермии. Аппарат представляет из себя небольшой чемоданчик весом в 7 кг со специальной маской-аппликатором. Он необходим для того, чтобы в ранний послеоперационный период охлаждать ткани человека. Например, после сложной хирургической операции в области стоматологии. Специалисты считают, что в течение 50 минут охлаждения (как правило 15-20 градусов по Цельсия) уменьшаются отечность и болевой синдром, лучше усваиваются обезболивающие препараты.Или для решения более серьезных задач: чтобы уменьшать последствия инсульта."Никто не ведет статистику, например, какое количество людей в метро попало в экстренную ситуацию с инсультом, когда их обнаружили, когда их привезли. На борту бригады, если будет этот аппарат, человека с инсультными проявлениями можно довезти с меньшими последствиями. Там же самое главное, как раз после инсульта, вывод человека на работоспособность после медицинского вмешательства. Его надо довести, купировать и снизить риски, последствия, которые наступают от инсульта. Это одно из направлений гипотермии. Самое главное отличие от элемента Пельтье, то, что позволяет это делать магнитно. В России есть оборудование, которое используется, оно также используется для гипотермии, но оно используется стационарно", - рассказал Украине.ру разработчик.Чемоданчик сконструирован в двух версиях: стационарной (питание от розетки) и полевой (питание от электричества). Особенность приборов заключается в том, что они сделаны на термоэлектрических преобразователях - элементах Пельтье. Это значит, что их можно транспортировать в любом положении.Прибор можно настраивать под рекомендации врачей: время использования, температура, программировать под, например, отключение через определенные дни и так далее.Форум "Армия-2024" прошел с 12 по 14 августа на территории парка "Патриот" в подмосковной КубинкеВ форуме приняли участие делегации 80 стран, представлена продукция 120 иностранных предприятий на стендах Китая, Белоруссии, Индии и Ирана. Всего, вместе с российскими, более 20 тысяч наименований продукции (военной и двойного назначения) в макетах или настоящими действующими образцами. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть в материале Алексея Туманова Форум "Армия-2024": другого союзника у России нет

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, ростех, москва, европа, украина, китай