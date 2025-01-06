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"Всё это уже было в 30-х годах XX века". Украинские и российские эксперты о том, к чему готовят Европу

"Всё это уже было в 30-х годах XX века". Украинские и российские эксперты о том, к чему готовят Европу - 06.01.2025 Украина.ру

"Всё это уже было в 30-х годах XX века". Украинские и российские эксперты о том, к чему готовят Европу

На Украине думают о войне и (или) мире. Одни эксперты надеются на скорые мирные переговоры, другие же размышляют о цене, которую ещё не заплатила Россия "за эту войну" и потому ратуют за продолжение кровопролития.

2025-01-06T05:30

2025-01-06T05:30

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Так, украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков возлагает надежды на новоизбранного президента США Дональда Трампа, который будто бы "готов решительно положить конец конфликту".По мнению эксперта, высказанному в эфире ютуб-канала Politeka, "политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнётся 20 января".Стариков полагает, что США при Трампе начнут оказывать серьёзное политическое и финансовое давление на Киев, ограничивая помощь, без которой боевые действия не могут продолжаться.Но все разговоры о скором начале мирного процесса являются иллюзией, считает советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк. По его мнению, "никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну".В свою очередь, Стариков в связи с этим заявлением советника задал вопрос — а разве Украина не платит свою цену? По его словам, "это из той серии, что пока толстый сохнет, худой сдохнет"."Вот и дождёмся мы, что Россия заплатила, а на Украине никого не осталось", - предостерёг эксперт.Впрочем, высокую цену могут заплатить не только Россия и Украина, непомерно высокую цену могут заплатить все. Похоже, западники, ратующие за войну этого не понимают или рассчитывают на то, что лично их это не коснётся. Опасное заблуждение.Попытки остановить сползание к пропасти будут предприняты, но, конечно, Дональду Трампу не удастся решить украинский вопрос в 24 часа, считает киевский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире ютуб-канала "ПолiтБюро" отметил, что противоречия между сторонами (Россией и Западом — Ред.) слишком глубоки.По мнению эксперта, стороны попытаются создать новые правила мирового общежития, но вряд ли это получится - "скорее, либо не будет вообще никаких правил, либо каждый будет жить по своим правилам".В любом случае, отметил Золотарёв, судьба Украины (киевского режима — Ред.) будет решаться в процессе этого дележа "только в пакете"."Сначала Соединённые Штаты и Россия, возможно, придут к какому-то компромиссу, а потом уже дойдёт очередь оформить похабный мир и для Украины, поскольку на другое мы не наработали", - сказал политтехнолог, не пояснив, какой именно мир можно будет считать "похабным" для киевского режима.Но вполне может так статься, что впереди всех нас ждёт вовсе не мир. Пока все рассуждают о возможных нюансах гипотетических мирных договорённостей, Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) почему-то счёл необходимым изучить степень готовности стран НАТО к войне с Россией. Аналитики центра считают, что наиболее вероятным направлением столкновения с Россией станет Балтика. Но и не только. Судя по всему, коллективный Запад готовится к серьёзной войне."Несмотря на то, что такие исследования, как правило, направлены на продавливание лоббистских усилий в интересах военно-промышленных и финансовых корпораций, очевидна системная работа НАТО по перестройке структуры, штатной численности и вооружения, планов реагирования и управления, нацеленная на прямой конфликт с Россией", - констатирует изучивший документ телеграм-канал "Два майора".Также отмечается, что "расчёт Альянса именно на классический сценарий войны указывает на твёрдую уверенность лидеров стран Запада в неприменении Россией ядерного оружия"."Пугалки с учениями не работают" - делают вывод авторы канала.Продолжается и обостряется война на информационном фронте. Достаточно вспомнить историю с блокированием в ЕС телеграм-каналов ряда российских СМИ. Создатель мессенджера Павел Дуров в связи с этим отметил, что в то же время все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России. И добавил: "Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейские пользователи?".В связи с блокировкой телеграм-каналов российских СМИ в странах Евросоюза глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в ближайшее время обратится в Роскомнадзор с просьбой содействовать блокировке вещания украинских пропагандистских каналов в Telegram.Однако все прекрасно понимают, что предлагаемую блокировку украинских телеграм-каналов явно нельзя будет счесть зеркальным ответом, ведь киевский режим далеко не равен ЕС, а какая-нибудь "Украинская правда" вовсе не равна NYT или The Economist.Напомним, ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, были закрыты ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.- Напомним, что с 2018 года на Украине запрещен к распространению и наш сайт Украина.ру, что не вызвало в "свободолюбивой" Европе никаких эмоций.В ноябре прошлого года сам мессенджер Telegram ограничил доступ к каналу RT на Украине якобы за "нарушение местного законодательства".Все это может быть признаками подготовки к чему-то куда более серьёзному. Как подчкркнул российский социальный технолог и военный волонтер Руслан Алёхин, "мы уже видим, что свобода слова в сознании европейских правителей - это хвалить их действия и распространять по заветам известных предков чудовищную ложь про правителей и граждан тех стран, которые не приемлют навязываемых псевдодемократических европейских ценностей".Он добавил, что такое уже было в Европе в 30-х годах XX века и предположил, что "скоро у европейцев останется укротелемарафон и далее - с деформированным сознанием - в окопы".Что ж, вполне реальная перспектива. По словам эксперта, европейцы пока в это не могут поверить, но ведь есть опыт Украины, где до 2014 года казалось, что всё это (проявления радикал-национализма и пр.) — просто детские и подростковые игры, мол - перерастут... Но эти игры "оказались не играми и их не "переросли", а из них выросло реальное поколение бандеровцев и фашистов, сотни тысяч из которого уже удобряют землю".Что касается украинцев, то они, вопреки интенсивной и очень грамотно проводимой "промывке мозгов", в большинстве своём понимают, что эту войну надо останавливать, что Украина её проиграла. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту* сказал покинувший страну бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко. По его словам, Украина проиграла ещё тогда, когда "полностью отдалась под Запад".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Украинский взгляд: опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР, самое гуманное государство земли"

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, дональд трамп, андрей золотарев, ес, telegram, нато, эксклюзив