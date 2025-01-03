Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США
© из личного архиваСергей Полетаев интервью
© из личного архива
На данный момент пик вовлечения Запада в украинский конфликт прошел. Будет ли новый пик — зависит от Трампа. Если его слова не будут расходиться с делом, можно будет аккуратно выдыхать, считает сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Сергей, все эти три года СВО я безоговорочно верил вашей идее, что Россия не будет устраивать шоу с ответами Западу по Украине до тех пор, пока инициатива на фронте будет на нашей стороне. Однако затем начались удары ATACAMSов по "старым территориям", после которых ответ все же последовал в виде испытания "Орешника". И вы потом в телеграм-канале написали, что "Орешник" - это "не последнее китайское предупреждение, а всего лишь напоминание Западу, чтобы он не переходил определенную черту". Поясните, пожалуйста, свою позицию по всем этим военно-политическим играм.
- С момента испытания "Орешника" прошло больше месяца. Что произошло за это время? Во-первых, больше мы такие показательные ответы не устраивали. Во-вторых, мы не видим эскалацию.
- Постоянные обстрелы Рыльска и Льгова из "Хаймарсов" - это разве не эскалация?
- Это не эскалация, потому что масштабы конфликта не поменялись, а вовлечение Запада в конфликт даже снизилось с 2022-2023 годов. Что же происходит?
2 ноября 2023, 21:10Сергей Полетаев: кто онИнформационный аналитик, публицист
Противник пытается прогнуть наши красные линии в надежде, что они порвутся. Ведь главная надежда для Киева – втянуть Запад в прямую войну, чего Запад не хочет. За три года СВО у них было для этого масса поводов, но во всяком случае, при Байдене американцы уклонялись от прямого участия в войне с нами. Почему? Потому что работает наше ядерное сдерживание.
По отношению к Западу "Орешник" - это оружие сдерживания, а прилет по "Южмашу" — это аналог ядерных испытаний, демонстрация нового инструмента сдерживания. Американцы в свое время даже приглашали на свои ядерные испытания иностранных военных атташе.
Внимательно послушайте, что говорит Путин об "Орешнике".
"Его можно использовать в ядерном и в неядерном отношении". С ядерным оснащением все понятно. Это очередная стратегическая ракета средней дальности, направленная на Европу. Но поскольку она высокоточная, ее можно использовать в неядерном оснащении. Путин же сказал, что "несколько ракет, направленных по одной цели, дадут эффект как от тактического ядерного оружия". Возможно, мы это увидим на Украине. И я продолжаю настаивать, что чем бы и куда бы мы ни били по Украине (кроме применения ядерного оружия и ударов по АЭС), эскалацией это не будет. Потому что фактически мы и так используем всю доступную нам номенклатуру обычных вооружений.
- Что конкретно вы будете считать эскалацией со стороны США?
- Пойдем от меньшего к большему.
Первое. Если США кратно увеличат на Украину поставки оружия, в том числе, баллистических и крылатых ракет. Не пипеточно, как сейчас (по пять-десять штук раз в полгода), а например, несколько сотен или тысячу за раз. Если ракет европейского производства столько просто нет, то в арсенале Пентагона — очень даже есть, и в Киеве любят страдать на публику, что им эти ракеты не дают.
Второе. Если США кратно увеличат поставки ВСУ авиации для применения ракет и планирующих бомб. Ведь уже есть информация, что Украина устраивает единичные партизанские вылеты F-16. Похоже, что они дислоцируются в Румынии, перелетают на аэродромы подскока, а оттуда летят на задание. Если таких самолетов будут сотни, а с них будут пускаться сотни ракет, это существенно повлияет на фронт и на наш тыл.
Третье. Они могут начать воевать сами, в первую очередь, авиацией. В частности, европейские силы НАТО под своим флагом могут заходить на Украину авиацией, взлетая из Румынии. Так же, как это делали советские пилоты в Корее. Там это не афишировалось, но все знали, что мы взлетали из Китая. И Запад может пойти на этот шаг в расчете, что мы Румынию в ответ атаковать не будем.
И, наконец, четвертое: массированные залпы крылатыми ракетами морского базирования с собственных кораблей, например, в Средиземном море.
Почему ничего из этого до сих пор не происходит? Надо понимать, что мы, Россия, практически воюем в полную конвенциональную силу и вариантов неядерного ответа у нас не так много. У США и Украины остается тоже не так много способов эскалации конфликта, не спровоцировав нас на ядерный ответ. Ядерного ответа они не хотят, и ищут, как бы еще немного нарастить усилия, сохраняя конфликт в нынешних рамках. Разрешения на единичные удары дальними ракетами по нашей старой территории как раз из этой области: на ход конфликта они не влияют, поэтому, видимо, в Вашингтоне уверены, что и эскалировать в ответ Путин не будет.
В военном отношении для США это слабая позиция, потому что переломить ход конфликта в свою пользу таким образом они не могут. Эта узкая дорожка между ядерной войной и поражением все равно ведет их к поражению.
И еще. Есть медийная война, а есть реальная. На реальный ход войны гораздо больше влияют прилеты украинских беспилотников в силу их массовости, высокой дальности и широкой, ничем не ограниченной географии ударов.
- И "Орешник" мы показали, чтобы США не поставили на Украину столько ракет и самолетов, которые могли бы повлиять на ход реальной войны?
- Дело в том, что у нас сейчас гигантский разрыв между ядерными и неядерными средствами поражения. Образно говоря, у нас есть два вида бомб: в одной три тонны тротила, во второй — 30 килотонн, а между ними ничего нет. Бомбы в три тонны мы уже используем, а бомбу в 30 килотонн и выше мы бросать не будем. Появляется огромный зазор, в котором и происходят все эти провокации, сдвиги красных линий и так далее. Помимо уже задействованных средств, нам по сути просто нечем ответить на те же удары по Рыльску, не начиная ядерную войну. И "Орешник" - это попытка хоть как-то этот зазор залатать.
Запад же постоянно пытается поставить нас на растяжку, разговаривая с нами интонацией гопника: "И че ты сделаешь, то? Ты будешь по мне ядерную ракету запускать? Нет, не будешь. Поэтому я буду делать то, что я хочу".
А теперь мы пытаемся спокойно объяснить Западу: "Ребята, если вы продолжите заниматься тем, чем вы занимаетесь, по авиабазе в Констанце или по складам в Жешуве прилетят наши ракеты. Ваши объекты будут уничтожены, и это не будет ядерной войной. И что вы нам в ответ сделаете?".
- Насчет того, что они нам в ответ сделают. После применения "Орешника" я сначала пришел в восторг, а потом задумался: а вдруг США таким же "Орешником" по нам ударят.
- Естественно. Эта военно-стратегическая игра тесно связана с политикой.
Раньше нам было понятно, где начинается ядерная война. А если между ними появляется такое оружие как "Орешник", то ядерная граница начинает размываться. Потому что эта ракета может быть как в ядерном, так и в неядерном оснащении.
Почему Москва так резко отреагировала на ATACMS и Storm Shadow? Потому что, в отличие от украинских беспилотников, они могут быть в ядерном оснащении. Когда эта ракета летит по нам, формально мы не знаем, ядерная она или неядерная. А если мы не знаем, мы имеем право трактовать это так, что она ядерная.
- Это прописано в нашей новой доктрине.
- Это прописано. А как это воплотить на практике? Все мы же знаем, что конкретно сейчас она неядерная. И они знают, что мы знаем, и пользуются этим.
- И все-таки, можем ли мы и США доиграться до обменов ударами неядерными "Орешниками", которые могут привести к ущербу, сопоставимому с последствиями ядерной войны?
- Все может быть. Пока обе стороны не хотят ядерной войны. И это дает надежду, что ядерной войны не будет. Но, повторюсь: если "Орешник" полетит по Жешуву или по Констанце, откуда Запад будет знать, что он неядерный?
По идее, сейчас стороны сообщают друг другу обо всех этих пусках по соответствующим каналам. О полете "Орешника" на Днепропетровск мы им тоже сообщили. А если мы сообщим о пуске заранее, военный эффект от атаки уже не будет столь эффективным.
- Мы можем не называть конкретную цель для "Орешника".
- Да. Мы можем назвать десять целей, чтобы они бегали в панике. Но мы же не знаем, как на это отреагирует противник. Вопросов пока больше, чем ответов. Моргнут или попрут буром? Это и есть сценарий кризиса, который за часы может разгореться до ядерного, когда боевой расчет уже ключи поворачивает.
- Вообще все разговоры про ядерное сдерживание напоминают шутку: "Я хочу жить вечно. Пока получается".
- Наши предки все это уже проходили в 1960-е и в 1980-е годы. Если сейчас дойдет до "пяти минут до запуска ракет", это будет аналог Карибского кризиса. Если в ответ на наши "Орешники" американцы в Европе будут разворачивать свои БРСД, это будет аналог ракетного кризиса в Европе 1980-х годов. Возможно, что сейчас мы увидим что-то среднее.
Проблема в том, что опыт ядерного сдерживания времен холодной войны сейчас во многом утрачен, и нам приходится проходить этот путь заново. Качество западной аналитики сейчас ниже всякого плинтуса. Они считают Россию умирающим реликтом и думают, что Путин им ничего не сделает. Но даже несмотря на это, пока что мы избежали мировой войны, хотя для нее есть все предпосылки.
Что такое мировая война? Это конфликт за миропорядок, в котором участвуют ведущие державы мира. К такому конфликту между Россией и Западом все шло довольно давно, и как мы видим, большинство стран сейчас так или иначе выбрали сторону условного НАТО или условного БРИКС. Это уже прообраз двух глобальных коалиций, классического расклада для мировых войн. Я убежден, что большой войны всех со всеми пока удается избежать только благодаря ядерному фактору.
- Станет ли еще до конца украинского конфликта понятно, что мы до точно не доиграемся до ядерной войны?
- Хочется верить, что самый опасный этап уже позади. Во всяком случае, на данный момент пик вовлечения Запада в украинский конфликт прошел. Будет ли новый пик — зависит от Трампа. Если его слова не будут расходиться с делом, можно будет аккуратно выдыхать. Однако что произойдет, когда Трамп убедится, что у него не получится закончить войну так, как он хочет? Киевский режим надеется, что Трамп включит мачо и даст им все оружие НАТО, а там уже и до непосредственного участия Запада рукой подать.
- Стоит ли так привязываться к личности Трампа? Есть мнение, что Украина важна для США как раз на случай ядерной войны с Россией в качестве буферной зоны, где можно разместить ПРО.
- Во-первых, баллистические ракеты через Украину могут полететь только на Европу, а не на Америку.
Во-вторых, фактор ядерного сдерживания будет работать даже в том случае, если вероятность перехвата средствами ПРО составит 99%. Потому что даже одна прорвавшаяся ракета наделает таких разрушений, что этого все попытаются избежать.
Во всяком случае, раньше было именно так. В 1950 году, в начале войны в Корее, у СССР было всего пять ядерных бомб, а у США — триста. И даже такой ничтожный советский арсенал работал как фактор сдерживания. Генерал Макартур бегал и кричал: "Давайте стеклить! Дайте мне десять бомб, и я все порешаю за полчаса". Но нет. Америка приняла решение не выводить конфликт за пределы Кореи и за рамки обычных вооружений, несмотря на то, что Корейская война тоже была этапом глобального противостояния за миропорядок между советским и западным блоками.
Таким образом, ядерный фактор приводит к тому, что войны, в том числе и мировые, приобретают другой характер. Это уже было в годы холодной войны, это происходит сейчас на Украине. Повторюсь: главная проблема не в самой поддержке Западом Украины, а в том, что культура взаимодействия между ядерными державами за последние 30 лет во многом утеряна .
- К тому же, США в годы холодной войны не обстреливали нашу территорию.
- Не обстреливали. Зато американские разведчики над нами летали, пока мы их не научились сбивать. Сейчас американские самолеты наше воздушное пространство не нарушают. Один раз их БПЛА попробовал сунуться в Крым, как его сразу уронили. Больше они не суются. Кстати, нашу территорию формально обстреливают не США, а Украина. И дело даже не в этом, а в том, что у них достаточно ракет для различных провокаций, но недостаточно для того, чтобы заметно повлиять на ход СВО. Еще раз, это самый существенный момент: для США (по крайней мере, при Байдене) важно держать конфликт на Украине на подкритическом уровне. За неимением лучшего, нас это тоже устраивает, так как при таких масштабах конфликта и западного в него вовлечения мы побеждаем, пускай и медленнее, чем хотелось бы.
- Закончим беседу самым попсовым вопросом. Есть ли на Украине конкретные цели для "Орешника"?
- Я не люблю это поклонение вундервафлям, потому что мы не видели полноценного применения "Орешника".
Конечно, цели для него есть: порт в Одессе, аэродром в Староконстантинове, газовые подземные хранилища во Львовской области. Цели именно такого класса. Не знаю, можно ли им снести мосты через Днепр (смеется). Для ядерных ракет есть цели класса "Город". "Орешник" все-таки поменьше. Но, похоже, на примере Украины мы увидим, можно ли с помощью залпа из пяти таких ракет стереть с лица земли какой-то оборонный завод, порт или авиабазу.
Повторюсь, пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Спутниковые снимки "Южмаша" об этом не говорят. Завод и так был покоцанным из-за попадания "Искандеров" или Х-101, и похоже, что каждая "обычная" ракета наносит больше видимого из космоса урона, чем болванка от "Орешника". Так что надо дождаться более достоверной информации, а также повторного применения, и только потом делать выводы.
С достаточной уверенностью пока можно говорить о том, что "Орешник" действительно невозможно перехватить в силу его скорости и других характеристик.
- Что может послужить поводом для его боевого применения на территории Украины?
- Для его применения на Украине нам поводы не нужны. В неядерном оснащении мы можем бить им везде, вопрос, думаю, в наличии и готовности самих ракет.
Да, пока мы по политическим причинам не бьем по украинским АЭС и распределительным подстанциям на 750кВт между ними. Но из-за общей деградации энергосети атомные станции вынуждены снижать мощность и работать не в полную силу. Этот постепенный процесс может привести к остановке АЭС и без ударов по ним. Как видите, красные линии можно гнуть в разные стороны.
Таким образом, для Украины неядерный "Орешник" — это оружие, применение которого может стать будничным, для Европы оно при этом будет оставаться оружием сдерживания.
24 декабря 2024, 06:27Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-УэзерЕсли на Украине мы столкнемся с контрактными армиями НАТО, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Такие примеры есть: когда мы в свое время развернули "Искандеры" под Калининградом – это явно был политический акт сдерживания, при этом по Украине эти "Искандеры" прилетают каждый день. Вот что-то такое может быть и с "Орешником", и с другим оружием, о котором мы еще не знаем.
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