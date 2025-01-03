https://ukraina.ru/20250103/1060036383.html

Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США

Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США - 03.01.2025 Украина.ру

Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США

На данный момент пик вовлечения Запада в украинский конфликт прошел. Будет ли новый пик — зависит от Трампа. Если его слова не будут расходиться с делом, можно будет аккуратно выдыхать, считает сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-03T07:10

2025-01-03T07:10

2025-01-03T07:10

интервью

украина

сша

запад

дональд трамп

владимир путин

сергей полетаев

нато

украина.ру

f-16

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей, все эти три года СВО я безоговорочно верил вашей идее, что Россия не будет устраивать шоу с ответами Западу по Украине до тех пор, пока инициатива на фронте будет на нашей стороне. Однако затем начались удары ATACAMSов по "старым территориям", после которых ответ все же последовал в виде испытания "Орешника". И вы потом в телеграм-канале написали, что "Орешник" - это "не последнее китайское предупреждение, а всего лишь напоминание Западу, чтобы он не переходил определенную черту". Поясните, пожалуйста, свою позицию по всем этим военно-политическим играм.- С момента испытания "Орешника" прошло больше месяца. Что произошло за это время? Во-первых, больше мы такие показательные ответы не устраивали. Во-вторых, мы не видим эскалацию.- Постоянные обстрелы Рыльска и Льгова из "Хаймарсов" - это разве не эскалация?- Это не эскалация, потому что масштабы конфликта не поменялись, а вовлечение Запада в конфликт даже снизилось с 2022-2023 годов. Что же происходит?Противник пытается прогнуть наши красные линии в надежде, что они порвутся. Ведь главная надежда для Киева – втянуть Запад в прямую войну, чего Запад не хочет. За три года СВО у них было для этого масса поводов, но во всяком случае, при Байдене американцы уклонялись от прямого участия в войне с нами. Почему? Потому что работает наше ядерное сдерживание.По отношению к Западу "Орешник" - это оружие сдерживания, а прилет по "Южмашу" — это аналог ядерных испытаний, демонстрация нового инструмента сдерживания. Американцы в свое время даже приглашали на свои ядерные испытания иностранных военных атташе.Внимательно послушайте, что говорит Путин об "Орешнике"."Его можно использовать в ядерном и в неядерном отношении". С ядерным оснащением все понятно. Это очередная стратегическая ракета средней дальности, направленная на Европу. Но поскольку она высокоточная, ее можно использовать в неядерном оснащении. Путин же сказал, что "несколько ракет, направленных по одной цели, дадут эффект как от тактического ядерного оружия". Возможно, мы это увидим на Украине. И я продолжаю настаивать, что чем бы и куда бы мы ни били по Украине (кроме применения ядерного оружия и ударов по АЭС), эскалацией это не будет. Потому что фактически мы и так используем всю доступную нам номенклатуру обычных вооружений.- Что конкретно вы будете считать эскалацией со стороны США?- Пойдем от меньшего к большему.Первое. Если США кратно увеличат на Украину поставки оружия, в том числе, баллистических и крылатых ракет. Не пипеточно, как сейчас (по пять-десять штук раз в полгода), а например, несколько сотен или тысячу за раз. Если ракет европейского производства столько просто нет, то в арсенале Пентагона — очень даже есть, и в Киеве любят страдать на публику, что им эти ракеты не дают.Второе. Если США кратно увеличат поставки ВСУ авиации для применения ракет и планирующих бомб. Ведь уже есть информация, что Украина устраивает единичные партизанские вылеты F-16. Похоже, что они дислоцируются в Румынии, перелетают на аэродромы подскока, а оттуда летят на задание. Если таких самолетов будут сотни, а с них будут пускаться сотни ракет, это существенно повлияет на фронт и на наш тыл.Третье. Они могут начать воевать сами, в первую очередь, авиацией. В частности, европейские силы НАТО под своим флагом могут заходить на Украину авиацией, взлетая из Румынии. Так же, как это делали советские пилоты в Корее. Там это не афишировалось, но все знали, что мы взлетали из Китая. И Запад может пойти на этот шаг в расчете, что мы Румынию в ответ атаковать не будем.И, наконец, четвертое: массированные залпы крылатыми ракетами морского базирования с собственных кораблей, например, в Средиземном море.Почему ничего из этого до сих пор не происходит? Надо понимать, что мы, Россия, практически воюем в полную конвенциональную силу и вариантов неядерного ответа у нас не так много. У США и Украины остается тоже не так много способов эскалации конфликта, не спровоцировав нас на ядерный ответ. Ядерного ответа они не хотят, и ищут, как бы еще немного нарастить усилия, сохраняя конфликт в нынешних рамках. Разрешения на единичные удары дальними ракетами по нашей старой территории как раз из этой области: на ход конфликта они не влияют, поэтому, видимо, в Вашингтоне уверены, что и эскалировать в ответ Путин не будет.В военном отношении для США это слабая позиция, потому что переломить ход конфликта в свою пользу таким образом они не могут. Эта узкая дорожка между ядерной войной и поражением все равно ведет их к поражению.И еще. Есть медийная война, а есть реальная. На реальный ход войны гораздо больше влияют прилеты украинских беспилотников в силу их массовости, высокой дальности и широкой, ничем не ограниченной географии ударов.- И "Орешник" мы показали, чтобы США не поставили на Украину столько ракет и самолетов, которые могли бы повлиять на ход реальной войны?- Дело в том, что у нас сейчас гигантский разрыв между ядерными и неядерными средствами поражения. Образно говоря, у нас есть два вида бомб: в одной три тонны тротила, во второй — 30 килотонн, а между ними ничего нет. Бомбы в три тонны мы уже используем, а бомбу в 30 килотонн и выше мы бросать не будем. Появляется огромный зазор, в котором и происходят все эти провокации, сдвиги красных линий и так далее. Помимо уже задействованных средств, нам по сути просто нечем ответить на те же удары по Рыльску, не начиная ядерную войну. И "Орешник" - это попытка хоть как-то этот зазор залатать.Запад же постоянно пытается поставить нас на растяжку, разговаривая с нами интонацией гопника: "И че ты сделаешь, то? Ты будешь по мне ядерную ракету запускать? Нет, не будешь. Поэтому я буду делать то, что я хочу".А теперь мы пытаемся спокойно объяснить Западу: "Ребята, если вы продолжите заниматься тем, чем вы занимаетесь, по авиабазе в Констанце или по складам в Жешуве прилетят наши ракеты. Ваши объекты будут уничтожены, и это не будет ядерной войной. И что вы нам в ответ сделаете?".- Насчет того, что они нам в ответ сделают. После применения "Орешника" я сначала пришел в восторг, а потом задумался: а вдруг США таким же "Орешником" по нам ударят.- Естественно. Эта военно-стратегическая игра тесно связана с политикой.Раньше нам было понятно, где начинается ядерная война. А если между ними появляется такое оружие как "Орешник", то ядерная граница начинает размываться. Потому что эта ракета может быть как в ядерном, так и в неядерном оснащении.Почему Москва так резко отреагировала на ATACMS и Storm Shadow? Потому что, в отличие от украинских беспилотников, они могут быть в ядерном оснащении. Когда эта ракета летит по нам, формально мы не знаем, ядерная она или неядерная. А если мы не знаем, мы имеем право трактовать это так, что она ядерная.- Это прописано в нашей новой доктрине.- Это прописано. А как это воплотить на практике? Все мы же знаем, что конкретно сейчас она неядерная. И они знают, что мы знаем, и пользуются этим.- И все-таки, можем ли мы и США доиграться до обменов ударами неядерными "Орешниками", которые могут привести к ущербу, сопоставимому с последствиями ядерной войны?- Все может быть. Пока обе стороны не хотят ядерной войны. И это дает надежду, что ядерной войны не будет. Но, повторюсь: если "Орешник" полетит по Жешуву или по Констанце, откуда Запад будет знать, что он неядерный?По идее, сейчас стороны сообщают друг другу обо всех этих пусках по соответствующим каналам. О полете "Орешника" на Днепропетровск мы им тоже сообщили. А если мы сообщим о пуске заранее, военный эффект от атаки уже не будет столь эффективным.- Мы можем не называть конкретную цель для "Орешника".- Да. Мы можем назвать десять целей, чтобы они бегали в панике. Но мы же не знаем, как на это отреагирует противник. Вопросов пока больше, чем ответов. Моргнут или попрут буром? Это и есть сценарий кризиса, который за часы может разгореться до ядерного, когда боевой расчет уже ключи поворачивает.- Вообще все разговоры про ядерное сдерживание напоминают шутку: "Я хочу жить вечно. Пока получается".- Наши предки все это уже проходили в 1960-е и в 1980-е годы. Если сейчас дойдет до "пяти минут до запуска ракет", это будет аналог Карибского кризиса. Если в ответ на наши "Орешники" американцы в Европе будут разворачивать свои БРСД, это будет аналог ракетного кризиса в Европе 1980-х годов. Возможно, что сейчас мы увидим что-то среднее.Проблема в том, что опыт ядерного сдерживания времен холодной войны сейчас во многом утрачен, и нам приходится проходить этот путь заново. Качество западной аналитики сейчас ниже всякого плинтуса. Они считают Россию умирающим реликтом и думают, что Путин им ничего не сделает. Но даже несмотря на это, пока что мы избежали мировой войны, хотя для нее есть все предпосылки.Что такое мировая война? Это конфликт за миропорядок, в котором участвуют ведущие державы мира. К такому конфликту между Россией и Западом все шло довольно давно, и как мы видим, большинство стран сейчас так или иначе выбрали сторону условного НАТО или условного БРИКС. Это уже прообраз двух глобальных коалиций, классического расклада для мировых войн. Я убежден, что большой войны всех со всеми пока удается избежать только благодаря ядерному фактору.- Станет ли еще до конца украинского конфликта понятно, что мы до точно не доиграемся до ядерной войны?- Хочется верить, что самый опасный этап уже позади. Во всяком случае, на данный момент пик вовлечения Запада в украинский конфликт прошел. Будет ли новый пик — зависит от Трампа. Если его слова не будут расходиться с делом, можно будет аккуратно выдыхать. Однако что произойдет, когда Трамп убедится, что у него не получится закончить войну так, как он хочет? Киевский режим надеется, что Трамп включит мачо и даст им все оружие НАТО, а там уже и до непосредственного участия Запада рукой подать.- Стоит ли так привязываться к личности Трампа? Есть мнение, что Украина важна для США как раз на случай ядерной войны с Россией в качестве буферной зоны, где можно разместить ПРО.- Во-первых, баллистические ракеты через Украину могут полететь только на Европу, а не на Америку.Во-вторых, фактор ядерного сдерживания будет работать даже в том случае, если вероятность перехвата средствами ПРО составит 99%. Потому что даже одна прорвавшаяся ракета наделает таких разрушений, что этого все попытаются избежать.Во всяком случае, раньше было именно так. В 1950 году, в начале войны в Корее, у СССР было всего пять ядерных бомб, а у США — триста. И даже такой ничтожный советский арсенал работал как фактор сдерживания. Генерал Макартур бегал и кричал: "Давайте стеклить! Дайте мне десять бомб, и я все порешаю за полчаса". Но нет. Америка приняла решение не выводить конфликт за пределы Кореи и за рамки обычных вооружений, несмотря на то, что Корейская война тоже была этапом глобального противостояния за миропорядок между советским и западным блоками.Таким образом, ядерный фактор приводит к тому, что войны, в том числе и мировые, приобретают другой характер. Это уже было в годы холодной войны, это происходит сейчас на Украине. Повторюсь: главная проблема не в самой поддержке Западом Украины, а в том, что культура взаимодействия между ядерными державами за последние 30 лет во многом утеряна .- К тому же, США в годы холодной войны не обстреливали нашу территорию.- Не обстреливали. Зато американские разведчики над нами летали, пока мы их не научились сбивать. Сейчас американские самолеты наше воздушное пространство не нарушают. Один раз их БПЛА попробовал сунуться в Крым, как его сразу уронили. Больше они не суются. Кстати, нашу территорию формально обстреливают не США, а Украина. И дело даже не в этом, а в том, что у них достаточно ракет для различных провокаций, но недостаточно для того, чтобы заметно повлиять на ход СВО. Еще раз, это самый существенный момент: для США (по крайней мере, при Байдене) важно держать конфликт на Украине на подкритическом уровне. За неимением лучшего, нас это тоже устраивает, так как при таких масштабах конфликта и западного в него вовлечения мы побеждаем, пускай и медленнее, чем хотелось бы.- Закончим беседу самым попсовым вопросом. Есть ли на Украине конкретные цели для "Орешника"?- Я не люблю это поклонение вундервафлям, потому что мы не видели полноценного применения "Орешника".Конечно, цели для него есть: порт в Одессе, аэродром в Староконстантинове, газовые подземные хранилища во Львовской области. Цели именно такого класса. Не знаю, можно ли им снести мосты через Днепр (смеется). Для ядерных ракет есть цели класса "Город". "Орешник" все-таки поменьше. Но, похоже, на примере Украины мы увидим, можно ли с помощью залпа из пяти таких ракет стереть с лица земли какой-то оборонный завод, порт или авиабазу.Повторюсь, пока мы не можем судить о реальной эффективности "Орешника". Спутниковые снимки "Южмаша" об этом не говорят. Завод и так был покоцанным из-за попадания "Искандеров" или Х-101, и похоже, что каждая "обычная" ракета наносит больше видимого из космоса урона, чем болванка от "Орешника". Так что надо дождаться более достоверной информации, а также повторного применения, и только потом делать выводы.С достаточной уверенностью пока можно говорить о том, что "Орешник" действительно невозможно перехватить в силу его скорости и других характеристик.- Что может послужить поводом для его боевого применения на территории Украины?- Для его применения на Украине нам поводы не нужны. В неядерном оснащении мы можем бить им везде, вопрос, думаю, в наличии и готовности самих ракет.Да, пока мы по политическим причинам не бьем по украинским АЭС и распределительным подстанциям на 750кВт между ними. Но из-за общей деградации энергосети атомные станции вынуждены снижать мощность и работать не в полную силу. Этот постепенный процесс может привести к остановке АЭС и без ударов по ним. Как видите, красные линии можно гнуть в разные стороны.Таким образом, для Украины неядерный "Орешник" — это оружие, применение которого может стать будничным, для Европы оно при этом будет оставаться оружием сдерживания.Такие примеры есть: когда мы в свое время развернули "Искандеры" под Калининградом – это явно был политический акт сдерживания, при этом по Украине эти "Искандеры" прилетают каждый день. Вот что-то такое может быть и с "Орешником", и с другим оружием, о котором мы еще не знаем.О других политических аспектах СВО - в интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20241224/1059895007.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, запад, дональд трамп, владимир путин, сергей полетаев , нато, украина.ру, f-16, "орешник", южмаш, ядерное оружие, "искандер", эскалация, пво, ракеты