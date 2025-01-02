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Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ

Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ - 02.01.2025 Украина.ру

Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ

Российские военные в ДНР взяли в плен поляка и британца, которые в качестве наемников служили в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

2025-01-02T11:19

2025-01-02T11:19

2025-01-02T11:19

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По словам гражданина Польши, ВСУ набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы.Поданный Его величества рассказал о военных преступлениях против мирного населения, в которых участвовали бойцы ВСУ.Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли утром 31 декабря удары по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным.Также о ситуации в зоне СВО Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, киев, харьков, вооруженные силы украины