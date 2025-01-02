Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ - 02.01.2025 Украина.ру
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Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ
Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ - 02.01.2025 Украина.ру
Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ
Российские военные в ДНР взяли в плен поляка и британца, которые в качестве наемников служили в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
2025-01-02T11:19
2025-01-02T11:19
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По словам гражданина Польши, ВСУ набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы.Поданный Его величества рассказал о военных преступлениях против мирного населения, в которых участвовали бойцы ВСУ.Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли утром 31 декабря удары по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным.Также о ситуации в зоне СВО Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.
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новости, польша, киев, харьков, вооруженные силы украины
Новости, Польша, Киев, Харьков, Вооруженные силы Украины

Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ

11:19 02.01.2025
 
Фото: РБК-Украина, ВСУ
Фото: РБК-Украина, ВСУ
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Российские военные в ДНР взяли в плен поляка и британца, которые в качестве наемников служили в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам гражданина Польши, ВСУ набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за нехватки живой силы.
Поданный Его величества рассказал о военных преступлениях против мирного населения, в которых участвовали бойцы ВСУ.
"Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек. Я помню, как один из командиров сказал: "Убей их". Где-то на другой позиции. Я не знаю, где точно, но я практически уверен, что там женщину и подростка убили", - поведал он.
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли утром 31 декабря удары по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным.
Также о ситуации в зоне СВО Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.
 
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