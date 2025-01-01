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Ищенко назвал главное достоинство Путина, которое многие принимают за недостаток
Ищенко назвал главное достоинство Путина, которое многие принимают за недостаток - 01.01.2025 Украина.ру
Ищенко назвал главное достоинство Путина, которое многие принимают за недостаток
Одно из основных достоинств Путина, которое многие считают недостатком, но благодаря которому он выиграл все принципиальные битвы своего президентства, заключается в том, что он никогда не торопится. Об этом в своей статье для издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2025-01-01T08:08
2025-01-01T08:08
2025-01-01T08:08
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россия
ростислав ищенко
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Российский президент умеет ждать благоприятного момента и подспудно подготавливать почву для эффективных действий, когда этот момент наступит, отметил эксперт. "Это редкое для политика достоинство. Обычно политики стремятся подстегнуть ход истории. Иногда стремление опередить историю приводит к катастрофе, чаще успех достигается, но гораздо более дорогой ценой, чем был возможен при естественном развитии событий. Просто люди, эмоционально бросаясь утирать "слезинку ребёнка", не думают о том, что их действия вызовут гибель десятков тысяч, а затем, аврально спасая десятки тысяч, они могут исковеркать судьбу миллионов", - пишет Ищенко.Умение ждать, вопреки желанию броситься на помощь, то есть не быть бесчувственным сухарём, но сдерживать себя несмотря на переполняющие эмоции – очень ценный и очень редкий для политика дар, добавил политолог.Гораздо чаще встречаются либо циничные бесчувственные "айсберги", либо клокочущие огненной лавой, переполненные эмоциями "вулканы". Сбалансированное "среднее арифметическое" появляется не в каждой стране и не в каждом веке, подчеркнул автор.Мнение Ростислава Ищенко о Владимире Путине - в его статье для издания Украина.ру Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростислав ищенко, владимир путин
Ищенко назвал главное достоинство Путина, которое многие принимают за недостаток
Одно из основных достоинств Путина, которое многие считают недостатком, но благодаря которому он выиграл все принципиальные битвы своего президентства, заключается в том, что он никогда не торопится. Об этом в своей статье для издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Российский президент умеет ждать благоприятного момента и подспудно подготавливать почву для эффективных действий, когда этот момент наступит, отметил эксперт.
"Это редкое для политика достоинство. Обычно политики стремятся подстегнуть ход истории. Иногда стремление опередить историю приводит к катастрофе, чаще успех достигается, но гораздо более дорогой ценой, чем был возможен при естественном развитии событий. Просто люди, эмоционально бросаясь утирать "слезинку ребёнка", не думают о том, что их действия вызовут гибель десятков тысяч, а затем, аврально спасая десятки тысяч, они могут исковеркать судьбу миллионов", - пишет Ищенко.
Умение ждать, вопреки желанию броситься на помощь, то есть не быть бесчувственным сухарём, но сдерживать себя несмотря на переполняющие эмоции – очень ценный и очень редкий для политика дар, добавил политолог.
Гораздо чаще встречаются либо циничные бесчувственные "айсберги", либо клокочущие огненной лавой, переполненные эмоциями "вулканы". Сбалансированное "среднее арифметическое" появляется не в каждой стране и не в каждом веке, подчеркнул автор.
Мнение Ростислава Ищенко о Владимире Путине - в его статье для издания Украина.ру Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина.