Армии НАТО. Цена войны - 03.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Аналитика
https://ukraina.ru/20250103/1046780465.html
Армии НАТО. Цена войны
Армии НАТО. Цена войны - 03.01.2025 Украина.ру
Армии НАТО. Цена войны
Война — это продолжение политики иными средствами. Под "иными средствами" подразумевается продукция военно-промышленного комплекса, который опирается на общую экономическую базу стран — участников конфликта. Данная глава посвящена сравнительному анализу ВПК и военных бюджетов стран-участниц НАТО и России
2025-01-03T08:08
2025-01-03T08:10
нато
ес
сша
россия
эксклюзив
аналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046769285_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_4c04ac5207997d14692216836eebfc89.jpg
США, Китай и Россия, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), выделяют на ВПК 56% от общемировых затрат по этой статье расходов. В 2022 г. военный бюджет США составлял 877 млрд долларов — это 39% от мировых военных расходов и в три раза больше аналогичных расходов Китая, занимающего второе место в рейтинге. Россия, по открытым на сегодняшний день данным, тратит всего 86,4 млрд — в 10 раз меньше одних только Соединенных Штатов, не говоря о совокупных бюджетах всего НАТО.2% войныНа саммите НАТО 2014 г. в Уэльсе в связи с событиями в Крыму и в Донбассе страны альянса решили в течение 10 лет довести свои военные бюджеты как минимум до 2% ВВП. Такое требование выдвинули Соединенные Штаты, и оно было принято. Также под давлением США были отвергнуты инициативы получения приоритета в военных заказах европейскими оборонными компаниям, и все обязались тратить более 20% своих военных бюджетов на закупку американской военной техники и вооружений.Однако несмотря на то, что суммарный военный бюджет НАТО к 2021 г. превысил 1 трлн евро, задачу валлийского саммита выполнила меньшая часть стран альянса. На аргументы о том, что такие военные расходы могут быть чрезмерными из-за экономического ущерба, причинённого пандемией коронавируса, генсек НАТО Й. Столтенберг заявил, что все же ожидает выполнения договоренностей 2014 г. и требует от всех активного участия в военных операциях. Даже для присоединившейся к НАТО лишь в 2020 г. Северной Македонии не было сделано никаких поблажек — довести военный бюджет до 2% ВВП безоговорочно. Кроме того, Столтенберг потребовал от европейских стран, в которых размещены контингенты НАТО, хотя бы частично оплачивать «услугу». «Сейчас страны, которые участвуют в размещении боевых групп НАТО в странах Прибалтики и в Польше, покрывают практически все расходы самостоятельно. Мое предложение в рамках концепции "НАТО-2030", и было бы честно, если бы страны, направившие войска, не несли все расходы сами, а получали что-то взамен. То есть страны НАТО должны вместе покрывать свои расходы. Это причина, по которой я предлагаю увеличить финансирование деятельности по сдерживанию и обороне, такой как служба боевых групп, из бюджета НАТО», — заявил он.Иначе говоря, Соединенные Штаты захотели, чтобы пребывание их войск в Восточной Европе оплачивали сами страны Восточной Европы. Для начала хотя бы частично.Восточноевропейская угрозаПо оценкам SIPRI Европейские военные расходы в 2022 г. увеличились на 13% и достигли 480 млрд долл. Это самый высокий рост за последние 30 лет. Военные расходы государств Центральной и Западной Европы составили 345 млрд долларов. В реальном выражении расходы этих государств впервые превысили показатели конца холодной войны, и выросли на 30% относительно 2013 года. Среди стран ЕС самые значительные изменения в военном бюджете у Финляндии (36%), Литвы (27%), Швеции (12%) и Польши (11%).Однако по результатам 2022 г. только семь из тридцати стран НАТО увеличили оборонные бюджеты до оговоренного в Уэльсе уровня: Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Самая экономически успешная страна Евросоюза Германия довела военный бюджет лишь до 1,49%. На последних местах, как обычно, оказались Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).Причем если повышенный милитаризм Польши и стран Балтии можно связать с антироссийской политикой, то дела Греции касаются исключительно ее неразрешенного территориального конфликта с другим членом НАТО — Турцией. Причем в конце лета 2022 г. дело чуть не дошло до прямого военного столкновения, когда во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были «захвачены на радар» ЗРК С-300 ВВС Греции на острове Крит. Президент Турции Эрдоган даже сказал, что Греция заплатит «тяжелую цену», если «пойдет дальше». Ситуацию, естественно, замяли, поскольку западные интеллектуалы недвусмысленно объяснили: даже небольшое столкновении Греции и Турции может привести к развалу НАТО, а для США такая ситуация недопустима.Вывод, который можно сделать из этой ситуации, заключается в том, что Западная Европа (кроме Великобритании) готова всячески помогать Украине, но желательно не за счет своего благополучия, в Южной Европе свои проблемы, которые превалируют над украинским вопросом, а вот Восточная Европа — тот самый регион, который может быть использован Соединенными Штатами для непосредственного столкновения с Россией в случае поражения Украины.Эту мысль подтверждают результаты выполнения валлийских договоренностей в 2023 г. По данным Мюнхенского института экономических исследований (Ifo), первое место по военным расходам в отношении собственного ВВП заняла Польша, увеличившая свои военные расходы с 2021 г. на 152%. Всего же количество членов НАТО, увеличивших военные бюджеты до 2% ВВП, выросло до 11 стран. Это только треть участников альянса, но число растет. Итак, Польша в текущем году истратит на оборону 4,3% ВВП. На втором месте — США с 3,3%, на третьем — Греция с 3,1%. 2% и более истратят граничащие с Россией Эстония, Литва, Латвия и Финляндия, а также Румыния, Венгрия, Великобритания и Словакия. Швеция — кандидат на вступление в НАТО — потратит на оборону 1,4% от ВВП. На последнем месте прогнозируемо находится Люксембург (0,7%). Интереснее же всего поступила Германия. В относительных величинах ее затраты увеличились до 1,6%, но в абсолютных — это на 17 млрд евро меньше целевого показателя в 2%, самое большое отставание среди всех стран НАТО.Украинский кулак НАТОСамой милитаризированной страной стала Украина. Не имея для этого собственных ресурсов, в 2022 г. она нарастила военные расходы на 640%, что, по данных SIPRI, стало наибольшим годовым увеличением в отдельной стране, начиная с 1949 г. Военные расходы Украины составили 34% ВВП страны (против 3,2% в 2021 году) и достигли 44 млрд долл. Это половина от предполагаемых российских расходов на оборону.Тройка топ-доноров, оказавших самую большую финансовую военную помощь: США — 19,9 млрд долларов, Великобритания — 2,5 млрд долларов, Германия — 2,0 млрд долларов. Вклад в военный бюджет Украины внесли более 20 стран, но не все их них опубликовали данные о точных суммах. Тем не менее предполагается, что в 2022 году Украине на военные нужды перечислили не менее 30 млрд долларов.В 44 млрд долларов военного бюджета Украины не включена стоимость переданной ей военной техники, которая без сомнений составляет огромные суммы.19,9 млрд долларов от США — самый большой объем военной помощи, предоставленной за год любой страной одному бенефициару со времен холодной войны. При этом он составил всего 2,3% от общих военных расходов США, т. е. для американской экономики такое увеличение нагрузки не чрезмерно. Не чрезмерно это и в плане внутренней стабильности. Так, социологические опросы, проведенные Центром Pew Research в 2022 г., показали беспрецедентную поддержку НАТО в опрашиваемых фокус-группах из числа граждан ЕС и США. Результаты опроса среди жителей 11 стран — участниц НАТО выявили позитивное отношение к альянсу у 65% респондентов против 26%, высказавших свое неодобрение его политикой. В таких странах, как Нидерланды, Великобритания и Германия, в поддержку НАТО высказалось 7 из 10 опрошенных, а в Польше таковых оказалось почти 9 из 10, или 89%. Мало того, результаты исследования настроений общественности в странах НАТО, проведенного Управлением общественной дипломатии альянса накануне саммита в Мадриде (2022), показали, что жители ЕС и США готовы к определенным ограничениям, без которых трудно представить процесс милитаризации, — новые налоги или растущие расходы на оборону. К примеру, 38% опрошенных выступили в поддержку оборонных расходов на имеющемся уровне, а 40% и вовсе высказались за их увеличение.Между тем военные расходы России выросли, по оценкам экспертов, на 9,2% и достигли 86,4 млрд долл. Это эквивалентно 4,1% ВВП России в 2022 году по сравнению с 3,7% ВВП в 2021 году. Однако SIPRI признала, что данные могут быть неточными в силу малого количества официальной информации от российских властей. Эксперты SIPRI указывают, что разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 г. может говорить о том, что СВО «обошлась России гораздо дороже, чем она ожидала».ВПК. Рынок против госмонополииГлавный тренд в ВПК/ОПК последних десятилетий — укрупнение компаний — производителей вооружений. Однако это укрупнение в США/ЕС и России сильно отличалось.В США и ЕС происходила корпоратизация: через сделки слияния и поглощения количество экономических субъектов в ВПК США сократилось с 51 компании в начале 1990-х до 5 крупных корпораций в наши дни. Аналогичные процессы протекали в ЕС, но там они были трансграничными: Airbus объединил авиакосмические предприятия стран — членов объединения, немецкий производитель бронетехники Krauss-Maffei Wegmann (выпускает танки «Леопард») объединился с французской компанией Nexter (производит танки «Леклерк»), а немецкий Rheinmetall поглотил британскую BAE Systems.В России же — несмотря на то что ключевым производителем вооружений является корпорация «Ростех» — объединение разрозненных предприятий ОПК происходило не на рыночных основах (через слияния и поглощения), а в административном порядке со 100%-м сохранением государственного контроля над предприятиями ОПК.Поэтому, несмотря на формально единую организационно-правовую форму корпораций, сущность «Ростеха» и его иностранных конкурентов отличается. Rheinmetall, Boeing и другие корпорации ВПК недружественных стран являются классическими рыночным корпорациями, где функции собственника и управления разделены. «Ростех», 100% акций которого владеет Росимущество, является скорее квазиминистерством, а не рыночной корпорацией. Впрочем, стоит отметить, что не все производители вооружений в странах ЕС являются публичными компаниями: в Польше оружие производит государственная холдинговая компания Polish Armaments Group, а в Чехии — частная, но не публичная, Czechoslovak Group.Как следствие, подходы к управлению ВПК недружественных стран и ОПК России разнятся.Во-первых, российский ОПК примерно с июня-июля 2022 г. переведен в мобилизационный режим работы, так как «Ростех» подконтролен властям. Корпорации же ВПК недружественных стран управляются менеджерами, которые подотчётны акционерам. Как следствие — ВПК стран ЕС в мобилизационный режим работы не переведен даже спустя год после начала СВО.Во-вторых, менеджеры «Ростеха» лишь де-юре являются работникам госкорпорации, де-факто они куда ближе к чиновникам, чем их коллеги из Boeing. Поэтому скорость исполнения поручений от власти в ОПК РФ куда выше, чем в ЕС или США.Во-вторых, «Ростеху» как госкорпорации, в отличие от условного Lockheed Martin, не нужно оглядываться на акционеров — акционером «Ростеха» является государство. Поэтому образ мышления у менеджеров отечественного ОПК отличается от образа мысли их корпоративных конкурентов. Для последних важен рост котировок акций (от них зависит будущее менеджеров, их оклады и бонусы), что вынуждает регулярно публиковать отчёты, избегать любых действий, которые могут подорвать веру акционеров в компанию, а также ставит в качестве приоритета вопросы финансового благополучия компаний, а не их долгосрочных планов развития. Как следствие — сокращение издержек путём закрытия невостребованных производств, консервация производственных линий. Для российских управленцев от ОПК приоритетом является исполнение государственной программы вооружений, а также иных распоряжений правительства.С другой стороны, большой проблемой российского ОПК остаются банкротства и коррупция. Так осенью 2022 г. к премьер-министру Михаилу Мишустину и главному военному прокурору Валерию Петрову обратился депутат Госдумы Сергей Миронов с предложением остановить банкротство 15 предприятий ОПК, из которых 12 к тому времени уже были признаны банкротами, в отношении одного в марте 2022 г. ввели наблюдение, а одно самостоятельно перешло в стадию ликвидации в июле 2022 г.В мае этого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что корпорации массово допускают коррупцию при выполнении гособоронзаказов:Кто быстрее?В качестве важнейшего отличия в работе западного и российского оборонных комплексов стоит отметить разное отношение властей к угрозам безопасности.ЕС свою оборону делегировал США и блоку НАТО, сократив расходы на армию и ВПК до минимальных значений: как мы уже писали, из 30 стран НАТО лишь треть тратит на армию и ВПК больше 2%. В России на оборонные расходы направляется около 2,5% ВВП, а с учётом секретных статей расходов федерального бюджета (от 15% до 30% в зависимости от года) и того больше.При этом Россия к модернизации ВС полноценно приступила с 2009 г., когда начались работы над государственной программой вооружения (ГПВ) до 2020 г., принятие до этого времени не исполнялись ввиду недофинансирования. В странах НАТО подобных комплексных программ нет в силу иным механизмов управления армиями стран — членов объединения.Как следствие, ВПК ЕС сидел на голодном пайке, сократив производственные мощности, и приспособился работать по принципу just-in-time production, то есть производства с нулевым уровнем запасов. Поэтому мобилизационные резервы ВПК США и ЕС серьёзно ограничены. Резко нарастить объёмы производства вооружений и боеприпасов ВПК стран G7 просто неспособен, в том числе по организационным причинам.Управление российским ОПК (как и американским) централизовано, тогда как европейским — децентрализовано. ОПК РФ и ВПК США являются национальными промышленными комплексами, а ВПК ЕС — транснациональным. Управлять предприятиями в одной стране куда проще, чем предприятиями, разбросанными по разным странам, особенно если при этом ещё и приходится налаживать взаимодействие между национальными правительствами и Еврокомиссией. В частности, корпорации в ЕС и США требуют подписания многолетних контрактов на производство вооружений, без чего они отказываются приступать к расширению производства, тогда как бюрократия подписывать такие контракты не спешит. Поэтому при масштабировании производства ЕС столкнётся с массой бюрократических проблем, которые в США и России уже давно решили.Кроме того, в России есть ещё специфические институты, созданные для решения проблем с реализацией ГПВ, например военно-промышленная комиссия (включая созданный недавно президиум).Таким образом, у ОПК России есть определённое временное преимущество перед ВПК стран — союзников Украины при наращивании объёмов производства вооружений и боеприпасов, а ОПК РФ, в отличие от ВПК стран G7, быстрее перешёл в мобилизационный режим.ВЫВОДЫ:Первая часть доклада здесь. Продолжение следует.
https://ukraina.ru/20230601/1046757335.html
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046769285_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_23b16237f2aa879b5f7d299590b00ea3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, ес, сша, россия, эксклюзив
НАТО, ЕС, США, Россия, Эксклюзив, Аналитика
Армии НАТО. Цена войны

Сравнительный анализ ВПК и военных бюджетов стран-участниц НАТО и России

08:08 03.01.2025 (обновлено: 08:10 03.01.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Иван Лизан авторы
Иван
Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Павел Волков авторы
Павел
Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Война — это продолжение политики иными средствами. Под "иными средствами" подразумевается продукция военно-промышленного комплекса, который опирается на общую экономическую базу стран — участников конфликта. Данная глава посвящена сравнительному анализу ВПК и военных бюджетов стран-участниц НАТО и России

«Мы должны вместе продолжать больше и более эффективно инвестировать в НАТО. Только работая вместе в рамках сильной НАТО, Северная Америка и Европа могут обеспечить безопасность миллиарда наших граждан в более опасном мире».

Й. Столтенберг
бывший Генсек НАТО
США, Китай и Россия, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), выделяют на ВПК 56% от общемировых затрат по этой статье расходов. В 2022 г. военный бюджет США составлял 877 млрд долларов — это 39% от мировых военных расходов и в три раза больше аналогичных расходов Китая, занимающего второе место в рейтинге. Россия, по открытым на сегодняшний день данным, тратит всего 86,4 млрд — в 10 раз меньше одних только Соединенных Штатов, не говоря о совокупных бюджетах всего НАТО.
1 июня 2023, 06:42Аналитика
Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТОНАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры. Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячую
2% войны
На саммите НАТО 2014 г. в Уэльсе в связи с событиями в Крыму и в Донбассе страны альянса решили в течение 10 лет довести свои военные бюджеты как минимум до 2% ВВП. Такое требование выдвинули Соединенные Штаты, и оно было принято. Также под давлением США были отвергнуты инициативы получения приоритета в военных заказах европейскими оборонными компаниям, и все обязались тратить более 20% своих военных бюджетов на закупку американской военной техники и вооружений.
Однако несмотря на то, что суммарный военный бюджет НАТО к 2021 г. превысил 1 трлн евро, задачу валлийского саммита выполнила меньшая часть стран альянса. На аргументы о том, что такие военные расходы могут быть чрезмерными из-за экономического ущерба, причинённого пандемией коронавируса, генсек НАТО Й. Столтенберг заявил, что все же ожидает выполнения договоренностей 2014 г. и требует от всех активного участия в военных операциях. Даже для присоединившейся к НАТО лишь в 2020 г. Северной Македонии не было сделано никаких поблажек — довести военный бюджет до 2% ВВП безоговорочно. Кроме того, Столтенберг потребовал от европейских стран, в которых размещены контингенты НАТО, хотя бы частично оплачивать «услугу».
«Сейчас страны, которые участвуют в размещении боевых групп НАТО в странах Прибалтики и в Польше, покрывают практически все расходы самостоятельно. Мое предложение в рамках концепции "НАТО-2030", и было бы честно, если бы страны, направившие войска, не несли все расходы сами, а получали что-то взамен. То есть страны НАТО должны вместе покрывать свои расходы. Это причина, по которой я предлагаю увеличить финансирование деятельности по сдерживанию и обороне, такой как служба боевых групп, из бюджета НАТО», — заявил он.
Иначе говоря, Соединенные Штаты захотели, чтобы пребывание их войск в Восточной Европе оплачивали сами страны Восточной Европы. Для начала хотя бы частично.
Восточноевропейская угроза
По оценкам SIPRI Европейские военные расходы в 2022 г. увеличились на 13% и достигли 480 млрд долл. Это самый высокий рост за последние 30 лет. Военные расходы государств Центральной и Западной Европы составили 345 млрд долларов. В реальном выражении расходы этих государств впервые превысили показатели конца холодной войны, и выросли на 30% относительно 2013 года. Среди стран ЕС самые значительные изменения в военном бюджете у Финляндии (36%), Литвы (27%), Швеции (12%) и Польши (11%).
Однако по результатам 2022 г. только семь из тридцати стран НАТО увеличили оборонные бюджеты до оговоренного в Уэльсе уровня: Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Самая экономически успешная страна Евросоюза Германия довела военный бюджет лишь до 1,49%. На последних местах, как обычно, оказались Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).
Причем если повышенный милитаризм Польши и стран Балтии можно связать с антироссийской политикой, то дела Греции касаются исключительно ее неразрешенного территориального конфликта с другим членом НАТО — Турцией. Причем в конце лета 2022 г. дело чуть не дошло до прямого военного столкновения, когда во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были «захвачены на радар» ЗРК С-300 ВВС Греции на острове Крит. Президент Турции Эрдоган даже сказал, что Греция заплатит «тяжелую цену», если «пойдет дальше». Ситуацию, естественно, замяли, поскольку западные интеллектуалы недвусмысленно объяснили: даже небольшое столкновении Греции и Турции может привести к развалу НАТО, а для США такая ситуация недопустима.
Вывод, который можно сделать из этой ситуации, заключается в том, что Западная Европа (кроме Великобритании) готова всячески помогать Украине, но желательно не за счет своего благополучия, в Южной Европе свои проблемы, которые превалируют над украинским вопросом, а вот Восточная Европа — тот самый регион, который может быть использован Соединенными Штатами для непосредственного столкновения с Россией в случае поражения Украины.
Эту мысль подтверждают результаты выполнения валлийских договоренностей в 2023 г. По данным Мюнхенского института экономических исследований (Ifo), первое место по военным расходам в отношении собственного ВВП заняла Польша, увеличившая свои военные расходы с 2021 г. на 152%. Всего же количество членов НАТО, увеличивших военные бюджеты до 2% ВВП, выросло до 11 стран. Это только треть участников альянса, но число растет. Итак, Польша в текущем году истратит на оборону 4,3% ВВП. На втором месте — США с 3,3%, на третьем — Греция с 3,1%. 2% и более истратят граничащие с Россией Эстония, Литва, Латвия и Финляндия, а также Румыния, Венгрия, Великобритания и Словакия. Швеция — кандидат на вступление в НАТО — потратит на оборону 1,4% от ВВП. На последнем месте прогнозируемо находится Люксембург (0,7%). Интереснее же всего поступила Германия. В относительных величинах ее затраты увеличились до 1,6%, но в абсолютных — это на 17 млрд евро меньше целевого показателя в 2%, самое большое отставание среди всех стран НАТО.
© Ирина Горбунова, Валерия ЕмельяноваОборонные расходы в мире в 2022 году
Оборонные расходы в мире в 2022 году
© Ирина Горбунова, Валерия Емельянова
Оборонные расходы в мире в 2022 году
Украинский кулак НАТО
Самой милитаризированной страной стала Украина. Не имея для этого собственных ресурсов, в 2022 г. она нарастила военные расходы на 640%, что, по данных SIPRI, стало наибольшим годовым увеличением в отдельной стране, начиная с 1949 г. Военные расходы Украины составили 34% ВВП страны (против 3,2% в 2021 году) и достигли 44 млрд долл. Это половина от предполагаемых российских расходов на оборону.
Тройка топ-доноров, оказавших самую большую финансовую военную помощь: США — 19,9 млрд долларов, Великобритания — 2,5 млрд долларов, Германия — 2,0 млрд долларов. Вклад в военный бюджет Украины внесли более 20 стран, но не все их них опубликовали данные о точных суммах. Тем не менее предполагается, что в 2022 году Украине на военные нужды перечислили не менее 30 млрд долларов.
В 44 млрд долларов военного бюджета Украины не включена стоимость переданной ей военной техники, которая без сомнений составляет огромные суммы.
19,9 млрд долларов от США — самый большой объем военной помощи, предоставленной за год любой страной одному бенефициару со времен холодной войны. При этом он составил всего 2,3% от общих военных расходов США, т. е. для американской экономики такое увеличение нагрузки не чрезмерно. Не чрезмерно это и в плане внутренней стабильности. Так, социологические опросы, проведенные Центром Pew Research в 2022 г., показали беспрецедентную поддержку НАТО в опрашиваемых фокус-группах из числа граждан ЕС и США. Результаты опроса среди жителей 11 стран — участниц НАТО выявили позитивное отношение к альянсу у 65% респондентов против 26%, высказавших свое неодобрение его политикой. В таких странах, как Нидерланды, Великобритания и Германия, в поддержку НАТО высказалось 7 из 10 опрошенных, а в Польше таковых оказалось почти 9 из 10, или 89%. Мало того, результаты исследования настроений общественности в странах НАТО, проведенного Управлением общественной дипломатии альянса накануне саммита в Мадриде (2022), показали, что жители ЕС и США готовы к определенным ограничениям, без которых трудно представить процесс милитаризации, — новые налоги или растущие расходы на оборону. К примеру, 38% опрошенных выступили в поддержку оборонных расходов на имеющемся уровне, а 40% и вовсе высказались за их увеличение.
Между тем военные расходы России выросли, по оценкам экспертов, на 9,2% и достигли 86,4 млрд долл. Это эквивалентно 4,1% ВВП России в 2022 году по сравнению с 3,7% ВВП в 2021 году. Однако SIPRI признала, что данные могут быть неточными в силу малого количества официальной информации от российских властей. Эксперты SIPRI указывают, что разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 г. может говорить о том, что СВО «обошлась России гораздо дороже, чем она ожидала».
ВПК. Рынок против госмонополии
Главный тренд в ВПК/ОПК последних десятилетий — укрупнение компаний — производителей вооружений. Однако это укрупнение в США/ЕС и России сильно отличалось.
В США и ЕС происходила корпоратизация: через сделки слияния и поглощения количество экономических субъектов в ВПК США сократилось с 51 компании в начале 1990-х до 5 крупных корпораций в наши дни. Аналогичные процессы протекали в ЕС, но там они были трансграничными: Airbus объединил авиакосмические предприятия стран — членов объединения, немецкий производитель бронетехники Krauss-Maffei Wegmann (выпускает танки «Леопард») объединился с французской компанией Nexter (производит танки «Леклерк»), а немецкий Rheinmetall поглотил британскую BAE Systems.
В России же — несмотря на то что ключевым производителем вооружений является корпорация «Ростех» — объединение разрозненных предприятий ОПК происходило не на рыночных основах (через слияния и поглощения), а в административном порядке со 100%-м сохранением государственного контроля над предприятиями ОПК.
Поэтому, несмотря на формально единую организационно-правовую форму корпораций, сущность «Ростеха» и его иностранных конкурентов отличается. Rheinmetall, Boeing и другие корпорации ВПК недружественных стран являются классическими рыночным корпорациями, где функции собственника и управления разделены. «Ростех», 100% акций которого владеет Росимущество, является скорее квазиминистерством, а не рыночной корпорацией. Впрочем, стоит отметить, что не все производители вооружений в странах ЕС являются публичными компаниями: в Польше оружие производит государственная холдинговая компания Polish Armaments Group, а в Чехии — частная, но не публичная, Czechoslovak Group.
Как следствие, подходы к управлению ВПК недружественных стран и ОПК России разнятся.
Во-первых, российский ОПК примерно с июня-июля 2022 г. переведен в мобилизационный режим работы, так как «Ростех» подконтролен властям. Корпорации же ВПК недружественных стран управляются менеджерами, которые подотчётны акционерам. Как следствие — ВПК стран ЕС в мобилизационный режим работы не переведен даже спустя год после начала СВО.
Во-вторых, менеджеры «Ростеха» лишь де-юре являются работникам госкорпорации, де-факто они куда ближе к чиновникам, чем их коллеги из Boeing. Поэтому скорость исполнения поручений от власти в ОПК РФ куда выше, чем в ЕС или США.
Во-вторых, «Ростеху» как госкорпорации, в отличие от условного Lockheed Martin, не нужно оглядываться на акционеров — акционером «Ростеха» является государство. Поэтому образ мышления у менеджеров отечественного ОПК отличается от образа мысли их корпоративных конкурентов. Для последних важен рост котировок акций (от них зависит будущее менеджеров, их оклады и бонусы), что вынуждает регулярно публиковать отчёты, избегать любых действий, которые могут подорвать веру акционеров в компанию, а также ставит в качестве приоритета вопросы финансового благополучия компаний, а не их долгосрочных планов развития. Как следствие — сокращение издержек путём закрытия невостребованных производств, консервация производственных линий. Для российских управленцев от ОПК приоритетом является исполнение государственной программы вооружений, а также иных распоряжений правительства.
© РИА Новости24 октября 2022. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
24 октября 2022. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения ОАО НПК Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости
24 октября 2022. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
С другой стороны, большой проблемой российского ОПК остаются банкротства и коррупция. Так осенью 2022 г. к премьер-министру Михаилу Мишустину и главному военному прокурору Валерию Петрову обратился депутат Госдумы Сергей Миронов с предложением остановить банкротство 15 предприятий ОПК, из которых 12 к тому времени уже были признаны банкротами, в отношении одного в марте 2022 г. ввели наблюдение, а одно самостоятельно перешло в стадию ликвидации в июле 2022 г.
В мае этого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что корпорации массово допускают коррупцию при выполнении гособоронзаказов:

«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда».

Кто быстрее?
В качестве важнейшего отличия в работе западного и российского оборонных комплексов стоит отметить разное отношение властей к угрозам безопасности.
ЕС свою оборону делегировал США и блоку НАТО, сократив расходы на армию и ВПК до минимальных значений: как мы уже писали, из 30 стран НАТО лишь треть тратит на армию и ВПК больше 2%. В России на оборонные расходы направляется около 2,5% ВВП, а с учётом секретных статей расходов федерального бюджета (от 15% до 30% в зависимости от года) и того больше.
При этом Россия к модернизации ВС полноценно приступила с 2009 г., когда начались работы над государственной программой вооружения (ГПВ) до 2020 г., принятие до этого времени не исполнялись ввиду недофинансирования. В странах НАТО подобных комплексных программ нет в силу иным механизмов управления армиями стран — членов объединения.
Как следствие, ВПК ЕС сидел на голодном пайке, сократив производственные мощности, и приспособился работать по принципу just-in-time production, то есть производства с нулевым уровнем запасов. Поэтому мобилизационные резервы ВПК США и ЕС серьёзно ограничены. Резко нарастить объёмы производства вооружений и боеприпасов ВПК стран G7 просто неспособен, в том числе по организационным причинам.
Управление российским ОПК (как и американским) централизовано, тогда как европейским — децентрализовано. ОПК РФ и ВПК США являются национальными промышленными комплексами, а ВПК ЕС — транснациональным. Управлять предприятиями в одной стране куда проще, чем предприятиями, разбросанными по разным странам, особенно если при этом ещё и приходится налаживать взаимодействие между национальными правительствами и Еврокомиссией.
В частности, корпорации в ЕС и США требуют подписания многолетних контрактов на производство вооружений, без чего они отказываются приступать к расширению производства, тогда как бюрократия подписывать такие контракты не спешит. Поэтому при масштабировании производства ЕС столкнётся с массой бюрократических проблем, которые в США и России уже давно решили.
Кроме того, в России есть ещё специфические институты, созданные для решения проблем с реализацией ГПВ, например военно-промышленная комиссия (включая созданный недавно президиум).
Сравнительная характеристика ОПК РФ и ВПК стран G7
Сравнительная характеристика ОПК РФ и ВПК стран G7
Сравнительная характеристика ОПК РФ и ВПК стран G7
Таким образом, у ОПК России есть определённое временное преимущество перед ВПК стран — союзников Украины при наращивании объёмов производства вооружений и боеприпасов, а ОПК РФ, в отличие от ВПК стран G7, быстрее перешёл в мобилизационный режим.
ВЫВОДЫ:
  • Общие американо-европейские военные расходы превышают 1 трлн долларов. Такого экономического ресурса для ведения войны у России нет даже в перспективе.
  • США, при несопоставимо больших общих доходах, тратит на оборону меньшую долю ВВП, чем Россия. Такие затраты почти не отражаются на внутренней жизни Соединенных Штатов.
  • Учитывая финансовую, материально-техническую и иную помощь со стороны НАТО, военные расходы Украины могут быть сопоставимы с российскими.
  • Российский ОПК переведен в мобилизационный режим работы благодаря непосредственной подконтрольности властям. ВПК европейских стран НАТО в мобилизационный режим работы не переведен даже спустя год после начала СВО.
  • Из-за децентрализации при масштабировании производства ЕС столкнётся с массой бюрократических проблем, которые в США и России уже давно решили. В краткосрочной перспективе это дает России некоторое преимущество.
  • В отличие от стран НАТО, для которых увеличение военных бюджетов из-за ситуации на Украине значительно, но не катастрофично, в отличие от Украины, которая больше не имеет своей экономики и функционирует на средства западных доноров, Россия, имеющая несопоставимо меньший военный бюджет, вынуждена увеличивать расходы за счет развития. В долгосрочной перспективе шансы на победу при отсутствии кардинальных изменений в организации российской экономики и отсутствии прямых иностранных союзников (кроме Белоруссии) видятся минимальными.
Первая часть доклада здесь. Продолжение следует.
 
АналитикаНАТОЕССШАРоссияЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:20Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну"
08:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
08:08Армии НАТО. Цена войны
08:07Битва за Арктику: проблемы правового статуса
08:00"Большая лгунья": эксперт развенчал миф о кинофобии Ангелы Меркель
07:50"Козацьки стравы": что ели казаки у Гоголя
07:40Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте
07:30"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской
07:20Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
07:10Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США
07:05Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией
07:00Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному?
06:50Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий
06:40Мир через призму России: пять главных событий 2024 года
06:30"Клетка и мусора – реальность для каждого украинца". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
06:20Часы 12 бьют. Что станет с Украиной в 2025 году
06:15Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему
06:00Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США
05:55Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра
05:40Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины
Лента новостейМолния