Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну" - 03.01.2025 Украина.ру
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Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну"
Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну" - 03.01.2025 Украина.ру
Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну"
Польский политический аналитик считает, что в ситуации растущей социальной и расовой напряженности в Европе победа России представляет смертельную опасность для западных элит и их ослабевающего правления.
2025-01-03T08:20
2025-01-03T08:20
польша
россия
украина
конрад рэнкас
дональд трамп
башар асад
украина.ру
нато
интервью
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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, по оценке большинства аналитиков, главным событием 2024 года стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Согласны ли вы с этим?– Я предпочёл бы отложить признание победы Дональда Трампа на выборах переломным событием до подведения итогов его второго срока. Ведь пока даже в сфере деклараций не появилось ничего, что выходило бы за рамки стандартной смены администраций в рамках существующей системы.Конечно, выборы, то есть проявление социальных настроений в пока ещё ведущей стране мира, являются важным событием. Но действительно ли они окажут столь существенное влияние на важнейшие современные трансформационные тенденции в мире? Я имею в виду, например, прогрессирующую дедолларизацию, потерю контроля над инфляцией с использованием монетарных механизмов в долларе и связанных с ним фунтах и ​​евро, а также перспективу глобальной войны за ресурсы, необходимые для продолжения энергетического перехода, обусловленного климатом, и дальнейшего прогресса четвертой индустриальной революции.Именно в контексте этих ускоряющихся процессов следует рассматривать нынешние геополитические события, такие как постепенное освобождение Африки, дальнейшая напряженность в Южной Америке и Юго-Восточной Азии и, конечно же, конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Стоит отметить также упадок либеральной представительной демократии в зоне американского доминирования, пока очевидный на её окраинах типа Румынии, Молдавии и в некоторой степени Грузии, но ожидаемый и в так называемых демократических странах Запада.Поэтому можно предположить, что нас ждут большие перемены в облике мира, симптомы которых мы уже можем видеть, хотя ещё не все и не всегда осознают их значение. Именно это и происходит с "новой нормальностью": она должна раскрыться перед нами либо очень быстро, чтобы мы не заметили самого изменения, либо очень медленно, чтобы переход было ещё легче проигнорировать.– В нашей части света вот уже третий год главной проблемой остаётся вооружённый конфликт России и Украины. Стал ли минувший год периодом перелома в нём, или это пока впереди?– Несмотря на временные трудности, стратегическая инициатива в этой войне остается за российской стороной, но говорить о прорыве пока сложно. Характер конфликта не оставляет места для впечатляющих успехов, а используемые боевые технологии уже давно заставили нас отказаться от мечтаний о лёгком повторении Курской битвы.Конечно, известны примеры молниеносных кампаний, ведь 2024 год начался с формальной ликвидации Нагорного Карабаха в результате азербайджанского наступления, проведенного предыдущей осенью, и, наверное, всех впечатлила скорость заката правления сирийского президента Башара Асада в конце года.Однако по сравнению с войной на Украине это были ограниченные военные операции, имеющие в основном макрорегиональное геополитическое значение. В случае с Украиной мы имеем дело с конфликтом, который заведомо локализован, но на самом деле является глобальным. Этим объясняет затяжной характер боевых действий и важность, придаваемая их продолжению на Западе, особенно в Западной Европе.Надо помнить, что украинская война по-прежнему является вторым – после "климатической идеологии" – оправданием цивилизационных, технологических и экономических изменений в европейской части НАТО, а потому её продолжение любой ценой остается первоочередной целью местных господствующих классов.Крах киевского режима и его неизбежный результат – денацификация и демилитаризация Украины – будут не только означать банкротство западной политики безопасности, но также поставят под сомнение сами основы европейской энергетической политики, а, следовательно, и промышленной политики. Поэтому в ситуации растущей социальной и расовой напряженности в Европе победа России представляет смертельную опасность для западных элит и их ослабевающего правления.– Из всех соседей Украины Польша остаётся самой вовлечённой в упомянутый конфликт. Каковы последствия этого для польского государства и общества?– Парадоксально, но стоит подчеркнуть позитивные последствия – в виде растущего осознания катастрофических последствий участия официальной Польши в этом конфликте. Лучше поздно, чем никогда – так можно резюмировать всё более громкую и масштабную критику понесенных поляками затрат, особенно связанных с содержанием привилегированных масс украинских переселенцев в Польшу. Их массовое присутствие уже не так нагло скрывается и подвергается сомнению, как это было в первые два года конфликта.Сегодня мало кто отрицает, что в этническом составе Польши произошло существенное изменение. Ведь кроме примерно 3,5 миллиона украинских переселенцев, мы приняли ещё и массы кавказцев, выходцев из Азии и даже Ближнего Востока, которые использовали каналы переброски через Украину, сознательно не контролируемые польской стороной.То есть в массовом масштабе была повторена операция, четверть века назад запустившая в Польшу (а через Польшу и в Европу) чеченскую мафию, первые центры которой в Третьей Польской республике (так часто называют Польшу после 1989 года – прим.) были созданы очень похожим образом – на основе политического решения и приглашения, адресованного потерпевшим поражение от России исламским группировкам.За последние десятилетия поляки забыли, что такое организованная преступность. Сейчас, с притоком новых переселенцев, мы, к сожалению, начинаем молниеносно обо всём этом вспоминать. Хорошая новость состоит в том, что эту проблему ещё не поздно решить, пока наша политическая система еще не полностью закрыта, какие-то выборы ещё проходят, а цензура не стопроцентная.– Европейские избиратели и политики в 2024-м всё чаще выступали против попыток коллективного Запада нанести стратегическое поражение России – я имею в виду результаты выборов во Франции, Австрии и Румынии, а также действия Виктора Орбана и Роберта Фицо. Почему это не стало мейнстримом, несмотря на падение экономики и уровня жизни в Европе?– Чего хотят избиратели европейских стран, и что они получат после очередных выборов, – это, как говорится, две большие разницы. Ярким примером является Великобритания, где июльская победа Лейбористской партии была связана с массовой поддержкой (подтвержденной опросами общественного мнения) ренационализации общественного транспорта, почты и особенно компаний, поставляющих электроэнергию и воду. Британцы выступали против приватизации системы здравоохранения, требовали возврата к принципам государства всеобщего благосостояния и политики занятости, а также высказали категорическое непринятие стратегии жёсткой экономии.Тем временем Лейбористская партия начала своё правление с отмены субсидий пенсионерам на оплату отопления, сохранения лимита социальных пособий только для двух детей и введения эвтаназии по желанию. За это проголосовали избиратели сэра Кира Стармера? Нет, но именно это они и получили, как и избиратели в Польше, единственная радость которых – быть ограбленными и обманутыми нынешней "улыбающейся коалицией", а не правительством "Права и Справедливости".Конечно, всё это приводит к росту разочарования, проявляющегося на Западе либо в снижении явки избирателей, либо в голосовании за популистские формирования, обычно инфильтрированные и контролируемые системой (такие как "Партия реформ" в Британии или ранее "Братья Италии"). Но и этом плане тоже не следует питать иллюзий, поскольку вскоре мы, вероятно, увидим справедливость старой поговорки о том, что если бы выборы могли изменить ситуацию в так называемой либеральной демократии, их бы запретили.– Каковы ваши прогнозы на 2025 год в треугольнике Польша-Россия-Украина?– Если Россия хочет проиграть войну, а в конечном итоге оказаться в ситуации прямой угрозы не только своему международному положению, но и безопасности собственных граждан, – то ей следует согласиться на предлагаемые сейчас американцами прекращение огня и условия перемирия. Но если Россия хочет оставаться на пути развития, ей следует стремиться не столько к быстрому, сколько к стратегическому разрешению ситуации в Украине, – чтобы иметь развязанные руки в условиях перспективы дальнейших конфликтов в различных частях земного шара, в том числе вдоль своих южных границ.Это ни в коем случае не противоречит стремлению к умиротворению и успокоению международной обстановки, что позволит вернуться к ожидаемым российским обществом благоприятным внутренним социально-экономическим изменениям. Но никто не намерен давать русским такой подарок, как время для внутреннего укрепления. В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну". Без победы на Украине вы не сможете защитить себя на других потенциальных фронтах, вот в чём вся суть.А вот для Польши оптимальная стратегия в отношении украинского конфликта остается неизменной и сводится к тому, чтобы держаться от него как можно дальше. К сожалению, решения по этому поводу принимаются за пределами Польши, хотя их реализация уже не выходит за рамки польского влияния. Несмотря на растущие расходы, наша страна ещё год не была втянута в непосредственную войну. Однако удастся ли повторить этот условный успех в 2025 году – это настоящий вызов для всех поляков.О том, чем заняты сейчас в Западной Европе политики и чиновники - в интервью Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку"
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, россия, украина, конрад рэнкас, дональд трамп, башар асад, украина.ру, нато, интервью
Польша, Россия, Украина, Конрад Рэнкас, Дональд Трамп, Башар Асад, Украина.ру, НАТО, Интервью

Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну"

08:20 03.01.2025
 
© Конрад РенкасКонрад Ренкас интервью
Конрад Ренкас интервью
© Конрад Ренкас
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Польский политический аналитик считает, что в ситуации растущей социальной и расовой напряженности в Европе победа России представляет смертельную опасность для западных элит и их ослабевающего правления.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
– Господин Рэнкас, по оценке большинства аналитиков, главным событием 2024 года стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Согласны ли вы с этим?
– Я предпочёл бы отложить признание победы Дональда Трампа на выборах переломным событием до подведения итогов его второго срока. Ведь пока даже в сфере деклараций не появилось ничего, что выходило бы за рамки стандартной смены администраций в рамках существующей системы.
Конечно, выборы, то есть проявление социальных настроений в пока ещё ведущей стране мира, являются важным событием. Но действительно ли они окажут столь существенное влияние на важнейшие современные трансформационные тенденции в мире? Я имею в виду, например, прогрессирующую дедолларизацию, потерю контроля над инфляцией с использованием монетарных механизмов в долларе и связанных с ним фунтах и ​​евро, а также перспективу глобальной войны за ресурсы, необходимые для продолжения энергетического перехода, обусловленного климатом, и дальнейшего прогресса четвертой индустриальной революции.
Именно в контексте этих ускоряющихся процессов следует рассматривать нынешние геополитические события, такие как постепенное освобождение Африки, дальнейшая напряженность в Южной Америке и Юго-Восточной Азии и, конечно же, конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Стоит отметить также упадок либеральной представительной демократии в зоне американского доминирования, пока очевидный на её окраинах типа Румынии, Молдавии и в некоторой степени Грузии, но ожидаемый и в так называемых демократических странах Запада.
Поэтому можно предположить, что нас ждут большие перемены в облике мира, симптомы которых мы уже можем видеть, хотя ещё не все и не всегда осознают их значение. Именно это и происходит с "новой нормальностью": она должна раскрыться перед нами либо очень быстро, чтобы мы не заметили самого изменения, либо очень медленно, чтобы переход было ещё легче проигнорировать.
– В нашей части света вот уже третий год главной проблемой остаётся вооружённый конфликт России и Украины. Стал ли минувший год периодом перелома в нём, или это пока впереди?
– Несмотря на временные трудности, стратегическая инициатива в этой войне остается за российской стороной, но говорить о прорыве пока сложно. Характер конфликта не оставляет места для впечатляющих успехов, а используемые боевые технологии уже давно заставили нас отказаться от мечтаний о лёгком повторении Курской битвы.
Конечно, известны примеры молниеносных кампаний, ведь 2024 год начался с формальной ликвидации Нагорного Карабаха в результате азербайджанского наступления, проведенного предыдущей осенью, и, наверное, всех впечатлила скорость заката правления сирийского президента Башара Асада в конце года.
Однако по сравнению с войной на Украине это были ограниченные военные операции, имеющие в основном макрорегиональное геополитическое значение. В случае с Украиной мы имеем дело с конфликтом, который заведомо локализован, но на самом деле является глобальным. Этим объясняет затяжной характер боевых действий и важность, придаваемая их продолжению на Западе, особенно в Западной Европе.
Надо помнить, что украинская война по-прежнему является вторым – после "климатической идеологии" – оправданием цивилизационных, технологических и экономических изменений в европейской части НАТО, а потому её продолжение любой ценой остается первоочередной целью местных господствующих классов.
Крах киевского режима и его неизбежный результат – денацификация и демилитаризация Украины – будут не только означать банкротство западной политики безопасности, но также поставят под сомнение сами основы европейской энергетической политики, а, следовательно, и промышленной политики. Поэтому в ситуации растущей социальной и расовой напряженности в Европе победа России представляет смертельную опасность для западных элит и их ослабевающего правления.
Конрад Ренкас - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января 2021, 18:23
Конрад Рэнкас: кто онПольский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
– Из всех соседей Украины Польша остаётся самой вовлечённой в упомянутый конфликт. Каковы последствия этого для польского государства и общества?
– Парадоксально, но стоит подчеркнуть позитивные последствия – в виде растущего осознания катастрофических последствий участия официальной Польши в этом конфликте. Лучше поздно, чем никогда – так можно резюмировать всё более громкую и масштабную критику понесенных поляками затрат, особенно связанных с содержанием привилегированных масс украинских переселенцев в Польшу. Их массовое присутствие уже не так нагло скрывается и подвергается сомнению, как это было в первые два года конфликта.
Сегодня мало кто отрицает, что в этническом составе Польши произошло существенное изменение. Ведь кроме примерно 3,5 миллиона украинских переселенцев, мы приняли ещё и массы кавказцев, выходцев из Азии и даже Ближнего Востока, которые использовали каналы переброски через Украину, сознательно не контролируемые польской стороной.
То есть в массовом масштабе была повторена операция, четверть века назад запустившая в Польшу (а через Польшу и в Европу) чеченскую мафию, первые центры которой в Третьей Польской республике (так часто называют Польшу после 1989 года – прим.) были созданы очень похожим образом – на основе политического решения и приглашения, адресованного потерпевшим поражение от России исламским группировкам.
За последние десятилетия поляки забыли, что такое организованная преступность. Сейчас, с притоком новых переселенцев, мы, к сожалению, начинаем молниеносно обо всём этом вспоминать. Хорошая новость состоит в том, что эту проблему ещё не поздно решить, пока наша политическая система еще не полностью закрыта, какие-то выборы ещё проходят, а цензура не стопроцентная.
– Европейские избиратели и политики в 2024-м всё чаще выступали против попыток коллективного Запада нанести стратегическое поражение России – я имею в виду результаты выборов во Франции, Австрии и Румынии, а также действия Виктора Орбана и Роберта Фицо. Почему это не стало мейнстримом, несмотря на падение экономики и уровня жизни в Европе?
– Чего хотят избиратели европейских стран, и что они получат после очередных выборов, – это, как говорится, две большие разницы. Ярким примером является Великобритания, где июльская победа Лейбористской партии была связана с массовой поддержкой (подтвержденной опросами общественного мнения) ренационализации общественного транспорта, почты и особенно компаний, поставляющих электроэнергию и воду. Британцы выступали против приватизации системы здравоохранения, требовали возврата к принципам государства всеобщего благосостояния и политики занятости, а также высказали категорическое непринятие стратегии жёсткой экономии.
Тем временем Лейбористская партия начала своё правление с отмены субсидий пенсионерам на оплату отопления, сохранения лимита социальных пособий только для двух детей и введения эвтаназии по желанию. За это проголосовали избиратели сэра Кира Стармера? Нет, но именно это они и получили, как и избиратели в Польше, единственная радость которых – быть ограбленными и обманутыми нынешней "улыбающейся коалицией", а не правительством "Права и Справедливости".
Конечно, всё это приводит к росту разочарования, проявляющегося на Западе либо в снижении явки избирателей, либо в голосовании за популистские формирования, обычно инфильтрированные и контролируемые системой (такие как "Партия реформ" в Британии или ранее "Братья Италии"). Но и этом плане тоже не следует питать иллюзий, поскольку вскоре мы, вероятно, увидим справедливость старой поговорки о том, что если бы выборы могли изменить ситуацию в так называемой либеральной демократии, их бы запретили.
– Каковы ваши прогнозы на 2025 год в треугольнике Польша-Россия-Украина?
– Если Россия хочет проиграть войну, а в конечном итоге оказаться в ситуации прямой угрозы не только своему международному положению, но и безопасности собственных граждан, – то ей следует согласиться на предлагаемые сейчас американцами прекращение огня и условия перемирия. Но если Россия хочет оставаться на пути развития, ей следует стремиться не столько к быстрому, сколько к стратегическому разрешению ситуации в Украине, – чтобы иметь развязанные руки в условиях перспективы дальнейших конфликтов в различных частях земного шара, в том числе вдоль своих южных границ.
Это ни в коем случае не противоречит стремлению к умиротворению и успокоению международной обстановки, что позволит вернуться к ожидаемым российским обществом благоприятным внутренним социально-экономическим изменениям. Но никто не намерен давать русским такой подарок, как время для внутреннего укрепления. В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну". Без победы на Украине вы не сможете защитить себя на других потенциальных фронтах, вот в чём вся суть.
А вот для Польши оптимальная стратегия в отношении украинского конфликта остается неизменной и сводится к тому, чтобы держаться от него как можно дальше. К сожалению, решения по этому поводу принимаются за пределами Польши, хотя их реализация уже не выходит за рамки польского влияния. Несмотря на растущие расходы, наша страна ещё год не была втянута в непосредственную войну. Однако удастся ли повторить этот условный успех в 2025 году – это настоящий вызов для всех поляков.
О том, чем заняты сейчас в Западной Европе политики и чиновники - в интервью Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку"
 
ПольшаРоссияУкраинаКонрад РэнкасДональд ТрампБашар АсадУкраина.руНАТОИнтервью
 
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Заголовок открываемого материала
08:20Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну"
08:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
08:08Армии НАТО. Цена войны
08:07Битва за Арктику: проблемы правового статуса
08:00"Большая лгунья": эксперт развенчал миф о кинофобии Ангелы Меркель
07:50"Козацьки стравы": что ели казаки у Гоголя
07:40Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте
07:30"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской
07:20Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
07:10Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США
07:05Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией
07:00Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному?
06:50Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий
06:40Мир через призму России: пять главных событий 2024 года
06:30"Клетка и мусора – реальность для каждого украинца". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
06:20Часы 12 бьют. Что станет с Украиной в 2025 году
06:15Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему
06:00Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США
05:55Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра
05:40Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины
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