На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской" - 03.01.2025 Украина.ру
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На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской"
На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской" - 03.01.2025 Украина.ру
На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской"
Украинские следователи возбудили уголовное дело по факту дезертирства сотен военнослужащих ВСУ из частично подготовленной Францией бригады "Анна Киевская". Об этом журналистам AFP сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян
2025-01-03T09:39
2025-01-03T09:39
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владимир зеленский
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Сотни военнослужащих дезертировали из 155-й механизированной бригады ВСУ, получившей название "Анна Киевская". Бригаду сформировали в 2024 году для подготовки украинского контрнаступления, уточняют западные СМИ. "Расследование продолжается. Пока рано говорить о каких-либо предварительных результатах", - заявила Сапьян.В "Анне Киевской" должны были проходить службу 4500 военнослужащих. Половина из них прошла обучение во Франции. В канун Нового года украинские СМИ сообщили о дезертирстве 1,7 тысяч военнослужащих ВСУ перед отправкой на фронт. Кроме этого, местные власти зафиксировали более 900 случаев самовольного оставления части до обучения во Франции.Подробнее об этом - в материале Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?
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новости, франция, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской"

09:39 03.01.2025
 
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады "Анна Киевская" на востоке Франции
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады Анна Киевская на востоке Франции
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Украинские следователи возбудили уголовное дело по факту дезертирства сотен военнослужащих ВСУ из частично подготовленной Францией бригады "Анна Киевская". Об этом журналистам AFP сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян
Сотни военнослужащих дезертировали из 155-й механизированной бригады ВСУ, получившей название "Анна Киевская". Бригаду сформировали в 2024 году для подготовки украинского контрнаступления, уточняют западные СМИ.
"Расследование продолжается. Пока рано говорить о каких-либо предварительных результатах", - заявила Сапьян.
В "Анне Киевской" должны были проходить службу 4500 военнослужащих. Половина из них прошла обучение во Франции.
В канун Нового года украинские СМИ сообщили о дезертирстве 1,7 тысяч военнослужащих ВСУ перед отправкой на фронт. Кроме этого, местные власти зафиксировали более 900 случаев самовольного оставления части до обучения во Франции.
Подробнее об этом - в материале Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?
 
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