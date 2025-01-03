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На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской"

На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской" - 03.01.2025 Украина.ру

На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской"

Украинские следователи возбудили уголовное дело по факту дезертирства сотен военнослужащих ВСУ из частично подготовленной Францией бригады "Анна Киевская". Об этом журналистам AFP сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян

2025-01-03T09:39

2025-01-03T09:39

2025-01-03T09:39

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Сотни военнослужащих дезертировали из 155-й механизированной бригады ВСУ, получившей название "Анна Киевская". Бригаду сформировали в 2024 году для подготовки украинского контрнаступления, уточняют западные СМИ. "Расследование продолжается. Пока рано говорить о каких-либо предварительных результатах", - заявила Сапьян.В "Анне Киевской" должны были проходить службу 4500 военнослужащих. Половина из них прошла обучение во Франции. В канун Нового года украинские СМИ сообщили о дезертирстве 1,7 тысяч военнослужащих ВСУ перед отправкой на фронт. Кроме этого, местные власти зафиксировали более 900 случаев самовольного оставления части до обучения во Франции.Подробнее об этом - в материале Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?

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новости, франция, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины