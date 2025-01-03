На Украине возбудили уголовное дело о самороспуске "Анны Киевской"
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады "Анна Киевская" на востоке Франции
Украинские следователи возбудили уголовное дело по факту дезертирства сотен военнослужащих ВСУ из частично подготовленной Францией бригады "Анна Киевская". Об этом журналистам AFP сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян
Сотни военнослужащих дезертировали из 155-й механизированной бригады ВСУ, получившей название "Анна Киевская". Бригаду сформировали в 2024 году для подготовки украинского контрнаступления, уточняют западные СМИ.
"Расследование продолжается. Пока рано говорить о каких-либо предварительных результатах", - заявила Сапьян.
В "Анне Киевской" должны были проходить службу 4500 военнослужащих. Половина из них прошла обучение во Франции.
В канун Нового года украинские СМИ сообщили о дезертирстве 1,7 тысяч военнослужащих ВСУ перед отправкой на фронт. Кроме этого, местные власти зафиксировали более 900 случаев самовольного оставления части до обучения во Франции.
Подробнее об этом - в материале Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?