https://ukraina.ru/20250103/1060013988.html

"Большая лгунья": эксперт развенчал миф о кинофобии Ангелы Меркель

"Большая лгунья": эксперт развенчал миф о кинофобии Ангелы Меркель - 03.01.2025 Украина.ру

"Большая лгунья": эксперт развенчал миф о кинофобии Ангелы Меркель

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель солгала, что боится собак и что на переговорах с Владимиром Путиным она испугалась его лабрадора Кони. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2025-01-03T08:00

2025-01-03T08:00

2025-01-03T08:00

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меркель

владимир путин

собака

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Боязнь собак - не такое уж редкое психическое расстройство, в науке ее называют кинофобией. По статистике, этим недугом страдает каждый пятидесятый человек на планете. В их число угодила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По крайне мере, так все полагали до недавнего времени. Считается, что основная причина такой фобии - нападение собаки в прошлом или же пережитый стресс, связанный с этим животным. Вот и будущего канцлера в 1995 году укусил пес, после чего политик стала остерегаться этих представителей братьев наших меньших. В 2007 году, уже будучи во главе Германии, Меркель приехала в Россию на переговоры с Путиным. В разгар беседы лидеров двух стран в помещение вошла любимая собака российского президента - лабрадор Кони, канцлер заметно напряглась. Этот эпизод стал основой конспирологической теории, согласно которой Путин будто бы специально натравил свою собаку на Меркель, чтобы испугать ее. Спустя годы этот миф развеял сам Путин. Журналисты спросили его про этот случай, на что президент России ответил, что ничего не знал о фобии Меркель, он лишь хотел сделать своей собеседнице приятно и что потом он извинился за этот инцидент. "В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: "Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?" И у него была для меня такая большая игрушечная собака", - вспоминала потом Меркель в ходе интервью телеканалу Phoenix.Она пошутили, что "смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки". Меркель отметила, что "такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так".Как отметил в интервью Украина.ру Тимофей Борисов, интернет помнит все. "В 2015 году она была на переговорах в Италии, где с премьер-министром Ренци обсуждали вопросы нелегальной миграции. На автоконюшне "Феррари", где происходила встреча, она подошла к полицейской собаке из оцепления и пожала ей лапу. Это попало в объективы фотоаппаратов. Я выложил эту фотографию в своем телеграм-канале", - рассказал он. Есть фоторепортаж газеты "Меркур", как Меркель общалась со спаниелем президента Польши Бронислава Коморовского на побережье Балтийского моря, добавил эксперт. Так что Меркель - "большая лгунья", резюмировал собеседник издания. От себя добавим, что один из путей преодоления страха перед собаками - это так называемая экспозиционная терапия, то есть встреча с объектом фобии. Возможно, российский президент и его лабрадор Кони всего лишь хотели помочь немецкому канцлеру избавиться от этой психической проблемы. О раскладах в Германии перед парламентскими выборами - в материале издания Украина.ру Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию.

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новости, германия, россия, меркель, владимир путин, собака