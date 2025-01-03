Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ - 03.01.2025 Украина.ру
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Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ
Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ - 03.01.2025 Украина.ру
Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву мерами за отказ от транзита российского газа. В частности, он пообещал сократить помощь украинским беженцам. Об этом Фицо сообщил в соцсетях
2025-01-03T11:13
2025-01-03T11:13
новости
словакия
украина
киев
роберт фицо
владимир зеленский
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Во вторник, 7 января, словацкая делегация примет участие в переговорах в Брюсселе. На повестке дня - рассмотрение жалобы представителей Украины на готовность Словакии принять ответные меры за отказ от продолжения транзита российского газа. "Когда делегация Словакии вернется из Брюсселя, я соберу коалиционный совет, а затем правительство, и мы обсудим, какие меры предпринять, чтобы адекватно ответить на саботаж Зеленского.За свою партию Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии", - заявил Фицо. Словакия также может прекратить поставки электричества на Украину. 1 января 2025 года украинская сторона прекратила транспортировку российского газа. В "Газпроме" заявили о невозможности ни технически, ни юридически поставлять газ через Украину в связи с истечением срока действия договора, подписанного 30 декабря 2019 года.
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новости, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский
Новости, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский

Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ

11:13 03.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву мерами за отказ от транзита российского газа. В частности, он пообещал сократить помощь украинским беженцам. Об этом Фицо сообщил в соцсетях
Во вторник, 7 января, словацкая делегация примет участие в переговорах в Брюсселе. На повестке дня - рассмотрение жалобы представителей Украины на готовность Словакии принять ответные меры за отказ от продолжения транзита российского газа.
"Когда делегация Словакии вернется из Брюсселя, я соберу коалиционный совет, а затем правительство, и мы обсудим, какие меры предпринять, чтобы адекватно ответить на саботаж Зеленского.
За свою партию Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии", - заявил Фицо.
Словакия также может прекратить поставки электричества на Украину.
1 января 2025 года украинская сторона прекратила транспортировку российского газа. В "Газпроме" заявили о невозможности ни технически, ни юридически поставлять газ через Украину в связи с истечением срока действия договора, подписанного 30 декабря 2019 года.
Газпром - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Вчера, 14:14
МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через УкраинуПрекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Об этом говорится в официально заявлении МИД РФ.
 
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