https://ukraina.ru/20250103/1060099401.html
Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ
Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ - 03.01.2025 Украина.ру
Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву мерами за отказ от транзита российского газа. В частности, он пообещал сократить помощь украинским беженцам. Об этом Фицо сообщил в соцсетях
2025-01-03T11:13
2025-01-03T11:13
2025-01-03T11:13
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словакия
украина
киев
роберт фицо
владимир зеленский
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Во вторник, 7 января, словацкая делегация примет участие в переговорах в Брюсселе. На повестке дня - рассмотрение жалобы представителей Украины на готовность Словакии принять ответные меры за отказ от продолжения транзита российского газа. "Когда делегация Словакии вернется из Брюсселя, я соберу коалиционный совет, а затем правительство, и мы обсудим, какие меры предпринять, чтобы адекватно ответить на саботаж Зеленского.За свою партию Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии", - заявил Фицо. Словакия также может прекратить поставки электричества на Украину. 1 января 2025 года украинская сторона прекратила транспортировку российского газа. В "Газпроме" заявили о невозможности ни технически, ни юридически поставлять газ через Украину в связи с истечением срока действия договора, подписанного 30 декабря 2019 года.
https://ukraina.ru/20250102/1060093302.html
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новости, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский
Новости, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
Фицо сократит помощь украинским беженцам за отказ Киева от транзита газа из РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву мерами за отказ от транзита российского газа. В частности, он пообещал сократить помощь украинским беженцам. Об этом Фицо сообщил в соцсетях
Во вторник, 7 января, словацкая делегация примет участие в переговорах в Брюсселе. На повестке дня - рассмотрение жалобы представителей Украины на готовность Словакии принять ответные меры за отказ от продолжения транзита российского газа.
"Когда делегация Словакии вернется из Брюсселя, я соберу коалиционный совет, а затем правительство, и мы обсудим, какие меры предпринять, чтобы адекватно ответить на саботаж Зеленского.
За свою партию Smer-SD сообщаю, что мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии", - заявил Фицо.
Словакия также может прекратить поставки электричества на Украину.
1 января 2025 года украинская сторона прекратила транспортировку российского газа. В "Газпроме" заявили о невозможности ни технически, ни юридически поставлять газ через Украину в связи с истечением срока действия договора, подписанного 30 декабря 2019 года.