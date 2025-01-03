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Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине

Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине - 03.01.2025 Украина.ру

Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине

Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно Украина.ру, 03.01.2025

2025-01-03T12:44

2025-01-03T12:44

2025-01-03T12:44

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Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно разобрал свою статью "Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией", а также дополнил этот материал новыми комментариями и параллелями с сегодняшним днём. 00:33 - Актуальность темы; 02:04 - Применимость подходов управления императрицы Елизаветы сегодня; 04:50 - Новослободский полк и Украина; 10:41 - Сценарий освобождения Кировоградской области; 11:30 - Дополнение к материалу статьи.

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