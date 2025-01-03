Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине - 03.01.2025 Украина.ру
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Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине
Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине - 03.01.2025 Украина.ру
Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине
Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно Украина.ру, 03.01.2025
2025-01-03T12:44
2025-01-03T12:44
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Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно разобрал свою статью "Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией", а также дополнил этот материал новыми комментариями и параллелями с сегодняшним днём. 00:33 - Актуальность темы; 02:04 - Применимость подходов управления императрицы Елизаветы сегодня; 04:50 - Новослободский полк и Украина; 10:41 - Сценарий освобождения Кировоградской области; 11:30 - Дополнение к материалу статьи.
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новости, украина, киев, одесса, игорь иваненко, украина.ру, видео
Новости, Украина, Киев, Одесса, Игорь Иваненко, Украина.ру

Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине

12:44 03.01.2025
 
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Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно разобрал свою статью "Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией", а также дополнил этот материал новыми комментариями и параллелями с сегодняшним днём.
00:33 - Актуальность темы;
02:04 - Применимость подходов управления императрицы Елизаветы сегодня;
04:50 - Новослободский полк и Украина;
10:41 - Сценарий освобождения Кировоградской области;
11:30 - Дополнение к материалу статьи.
 
НовостиУкраинаКиевОдессаИгорь ИваненкоУкраина.ру
 
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