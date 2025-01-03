https://ukraina.ru/20250103/1060100171.html
Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине
Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине - 03.01.2025 Украина.ру
Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине
Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно Украина.ру, 03.01.2025
2025-01-03T12:44
2025-01-03T12:44
2025-01-03T12:44
новости
украина
киев
одесса
игорь иваненко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/03/1060100053_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fcf13ae23cd5758a96d43fc8777e4c4.jpg
Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно разобрал свою статью "Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией", а также дополнил этот материал новыми комментариями и параллелями с сегодняшним днём. 00:33 - Актуальность темы; 02:04 - Применимость подходов управления императрицы Елизаветы сегодня; 04:50 - Новослободский полк и Украина; 10:41 - Сценарий освобождения Кировоградской области; 11:30 - Дополнение к материалу статьи.
украина
киев
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/03/1060100053_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9fb9e2139967ba1d2840126e5ddb71c3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, одесса, игорь иваненко, украина.ру, видео
Новости, Украина, Киев, Одесса, Игорь Иваненко, Украина.ру
Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья Игорь Иваненко в программе "Курсив Авторский" на канале Украина.ру подробно разобрал свою статью "Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией", а также дополнил этот материал новыми комментариями и параллелями с сегодняшним днём.
00:33 - Актуальность темы;
02:04 - Применимость подходов управления императрицы Елизаветы сегодня;
04:50 - Новослободский полк и Украина;
10:41 - Сценарий освобождения Кировоградской области;
11:30 - Дополнение к материалу статьи.