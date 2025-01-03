Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ - 03.01.2025 Украина.ру
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Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ
Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ - 03.01.2025 Украина.ру
Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ
37-летний Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, обучал украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на заявление шерифа Лас-Вегаса Кевина МакМэхилла
2025-01-03T10:16
2025-01-03T10:16
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грузия
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Мэттью Ливельсбергер - бывший сержант американского спецназа, в американской армии с 2006 года. Проходил службу в подразделении "Зеленые береты", выполнял задачи в Афганистане, Грузии, Демократической Республике Конго, Таджикистане.В 2016 году Ливельсбергер был командирован на Украину. На страничке Ливельсбергера в соцсетях обнаружили его фотографии в майке с проукраинским лозунгом. 1 января у отеля Дональда Трампа Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель погиб, семеро прохожих получили легкие ранения.Дело о теракте расследуют в ФБР. Следователи нашли в автомобиле военный билет и тело Ливельсбергера. Его также опознали по татуировкам, но окончательно это будет подтверждено по результатам ДНК-экспертизы. Cybertruck был буквально набит фейерверками, топливом и газовыми баллончиками. У водителя с собой были два огнестрельных оружия, из одного он якобы застрелился перед подрывом. "Тело было сожжено до неузнаваемости", - заявил Кевин МакМэхилл.
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новости, германия, афганистан, грузия, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Германия, Афганистан, Грузия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ

10:16 03.01.2025
 
© скриншотСпецслужбы изучают подорванный 1 января 2025 года Tesla Cybertruck
Спецслужбы изучают подорванный 1 января 2025 года Tesla Cybertruck
© скриншот
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37-летний Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, обучал украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на заявление шерифа Лас-Вегаса Кевина МакМэхилла
Мэттью Ливельсбергер - бывший сержант американского спецназа, в американской армии с 2006 года. Проходил службу в подразделении "Зеленые береты", выполнял задачи в Афганистане, Грузии, Демократической Республике Конго, Таджикистане.
В 2016 году Ливельсбергер был командирован на Украину. На страничке Ливельсбергера в соцсетях обнаружили его фотографии в майке с проукраинским лозунгом.
1 января у отеля Дональда Трампа Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель погиб, семеро прохожих получили легкие ранения.
Дело о теракте расследуют в ФБР. Следователи нашли в автомобиле военный билет и тело Ливельсбергера. Его также опознали по татуировкам, но окончательно это будет подтверждено по результатам ДНК-экспертизы.
Cybertruck был буквально набит фейерверками, топливом и газовыми баллончиками. У водителя с собой были два огнестрельных оружия, из одного он якобы застрелился перед подрывом.
"Тело было сожжено до неузнаваемости", - заявил Кевин МакМэхилл.
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады Анна Киевская на востоке Франции
09:39
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