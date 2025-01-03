https://ukraina.ru/20250103/1060099265.html

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ - 03.01.2025 Украина.ру

Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа обучал военнослужащих ВСУ в ФРГ

37-летний Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе, обучал украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на заявление шерифа Лас-Вегаса Кевина МакМэхилла

2025-01-03T10:16

2025-01-03T10:16

2025-01-03T10:16

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Мэттью Ливельсбергер - бывший сержант американского спецназа, в американской армии с 2006 года. Проходил службу в подразделении "Зеленые береты", выполнял задачи в Афганистане, Грузии, Демократической Республике Конго, Таджикистане.В 2016 году Ливельсбергер был командирован на Украину. На страничке Ливельсбергера в соцсетях обнаружили его фотографии в майке с проукраинским лозунгом. 1 января у отеля Дональда Трампа Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель погиб, семеро прохожих получили легкие ранения.Дело о теракте расследуют в ФБР. Следователи нашли в автомобиле военный билет и тело Ливельсбергера. Его также опознали по татуировкам, но окончательно это будет подтверждено по результатам ДНК-экспертизы. Cybertruck был буквально набит фейерверками, топливом и газовыми баллончиками. У водителя с собой были два огнестрельных оружия, из одного он якобы застрелился перед подрывом. "Тело было сожжено до неузнаваемости", - заявил Кевин МакМэхилл.

https://ukraina.ru/20250103/1060099010.html

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новости, германия, афганистан, грузия, дональд трамп, вооруженные силы украины