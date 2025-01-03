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Более 20 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО ночью

Более 20 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО ночью - 03.01.2025 Украина.ру

Более 20 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО ночью

Более 20 украинских беспилотников уничтожили в ночь на 3 января российские средства ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2025-01-03T09:17

2025-01-03T09:17

2025-01-03T09:26

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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении. 10 беспилотников сбили над Брянской областью, по 4 беспилотника - над Орловской и Ростовской областями, по одному - над Волгоградской и Липецкой областями РФ. "В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники. Однако все их попытки тщетны - с такой сильной армией и надежным тылом Победа точно будет за нами!", - прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В Ростовской области украинские беспилотники сбили в Каменском и Устье-Донецком районах, граничащих с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.В Белгородской области от удара украинского дрона пострадал житель села Ясные Зори. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжелом состоянии доставили в больницу в Белгород. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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новости, россия, брянская область, ростовская область, бпла