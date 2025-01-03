https://ukraina.ru/20250103/1060100435.html
"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ
"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ - 03.01.2025 Украина.ру
"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ
Владимир Зеленский рассказал журналистам, как заставил безнадежного больного ходить
2025-01-03T13:14
2025-01-03T13:14
2025-01-03T13:14
новости
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/03/1060100317_26:0:1637:906_1920x0_80_0_0_6630f38513ce2b3292cc84780a776f10.png.webp
Владимир Зеленский рассказал журналистам душещипательную историю о том, как после его визита безнадежный раненый военнослужащий ВСУ начал ходить. Бойца где только не лечили - медицина оказалась бессильной и в США, и даже там, где стены лечат. "Я считаю, что все же не от меня зависел этот результат", - сказал Зеленский. - "Но момент приятный. Значит, хлопец - я с ним фоткался... Да... И он, значит, не ходил. Он был там [в США] в больнице, и здесь ему помогали..."- Если мне дадут сейчас микрофон, - оговорился Зеленский.- Я сейчас сам найду, - сказал журналист и начал перебирать в своем телефоне фотографии Зеленского.- Мне сейчас дадут телефон просто, - не сдавался Зеленский. В кадр влезла рука в толстовке цвета хаки с черным блестящим предметом. Зеленский выхватил его и сделал вид, что ему якобы пришло сообщение прямо перед интервью. Он полез в смартфон, чтобы что-то показать, но журналисты это что-то в эфир так и не выпустили. "И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить. Пусть чаще приезжает", - пошутил Зеленский и сам посмеялся.
https://ukraina.ru/20250101/1060087406.html
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/03/1060100317_227:0:1435:906_1920x0_80_0_0_7410e567a146887e1f665bd5c0c79809.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ
Владимир Зеленский рассказал журналистам, как заставил безнадежного больного ходить
Владимир Зеленский рассказал журналистам душещипательную историю о том, как после его визита безнадежный раненый военнослужащий ВСУ начал ходить. Бойца где только не лечили - медицина оказалась бессильной и в США, и даже там, где стены лечат.
"Я считаю, что все же не от меня зависел этот результат", - сказал Зеленский. - "Но момент приятный. Значит, хлопец - я с ним фоткался... Да... И он, значит, не ходил. Он был там [в США] в больнице, и здесь ему помогали..."
- Если мне дадут сейчас микрофон, - оговорился Зеленский.
- Я сейчас сам найду, - сказал журналист и начал перебирать в своем телефоне фотографии Зеленского.
- Мне сейчас дадут телефон просто, - не сдавался Зеленский.
В кадр влезла рука в толстовке цвета хаки с черным блестящим предметом. Зеленский выхватил его и сделал вид, что ему якобы пришло сообщение прямо перед интервью. Он полез в смартфон, чтобы что-то показать, но журналисты это что-то в эфир так и не выпустили.
"И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить. Пусть чаще приезжает", - пошутил Зеленский и сам посмеялся.