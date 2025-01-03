"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ - 03.01.2025 Украина.ру
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"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ
"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ - 03.01.2025 Украина.ру
"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ
Владимир Зеленский рассказал журналистам, как заставил безнадежного больного ходить
2025-01-03T13:14
2025-01-03T13:14
новости
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Владимир Зеленский рассказал журналистам душещипательную историю о том, как после его визита безнадежный раненый военнослужащий ВСУ начал ходить. Бойца где только не лечили - медицина оказалась бессильной и в США, и даже там, где стены лечат. "Я считаю, что все же не от меня зависел этот результат", - сказал Зеленский. - "Но момент приятный. Значит, хлопец - я с ним фоткался... Да... И он, значит, не ходил. Он был там [в США] в больнице, и здесь ему помогали..."- Если мне дадут сейчас микрофон, - оговорился Зеленский.- Я сейчас сам найду, - сказал журналист и начал перебирать в своем телефоне фотографии Зеленского.- Мне сейчас дадут телефон просто, - не сдавался Зеленский. В кадр влезла рука в толстовке цвета хаки с черным блестящим предметом. Зеленский выхватил его и сделал вид, что ему якобы пришло сообщение прямо перед интервью. Он полез в смартфон, чтобы что-то показать, но журналисты это что-то в эфир так и не выпустили. "И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить. Пусть чаще приезжает", - пошутил Зеленский и сам посмеялся.
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новости, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ

13:14 03.01.2025
 
© скриншотЗеленский рассказал, как заставил безнадежного больного ходить
Зеленский рассказал, как заставил безнадежного больного ходить
© скриншот
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Владимир Зеленский рассказал журналистам, как заставил безнадежного больного ходить
Владимир Зеленский рассказал журналистам душещипательную историю о том, как после его визита безнадежный раненый военнослужащий ВСУ начал ходить. Бойца где только не лечили - медицина оказалась бессильной и в США, и даже там, где стены лечат.
"Я считаю, что все же не от меня зависел этот результат", - сказал Зеленский. - "Но момент приятный. Значит, хлопец - я с ним фоткался... Да... И он, значит, не ходил. Он был там [в США] в больнице, и здесь ему помогали..."
- Если мне дадут сейчас микрофон, - оговорился Зеленский.
- Я сейчас сам найду, - сказал журналист и начал перебирать в своем телефоне фотографии Зеленского.
- Мне сейчас дадут телефон просто, - не сдавался Зеленский.
В кадр влезла рука в толстовке цвета хаки с черным блестящим предметом. Зеленский выхватил его и сделал вид, что ему якобы пришло сообщение прямо перед интервью. Он полез в смартфон, чтобы что-то показать, но журналисты это что-то в эфир так и не выпустили.
"И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить. Пусть чаще приезжает", - пошутил Зеленский и сам посмеялся.
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
1 января, 14:24
"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки ЗеленскогоНе то, чтобы это было сенсацией, но учитывая страсть бывшего президента к съёмкам на фоне зелёной тряпки мы всё же ожидали выступления в традиционной грязной футболке. Но нет – оделся по сезону. Полагаем, можно найти даже локацию на которой могло бы быть снято это обращение (в том, что Зеленский туда вклеен – не сомневаемся)
 
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14:00Украинские пограничники нашли 61 слиток золота в подлокотнике автомобиля на границе с Польшей
13:14"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ
12:44Между Киевом и Одессой: Иваненко об историческом опыте Елизаветы Петровны в России, Польше и Украине
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