https://ukraina.ru/20250103/1060100435.html

"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ

"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ - 03.01.2025 Украина.ру

"В чем кайф?" Зеленский рассказал новую шутку про раненого военнослужащего ВСУ

Владимир Зеленский рассказал журналистам, как заставил безнадежного больного ходить

2025-01-03T13:14

2025-01-03T13:14

2025-01-03T13:14

новости

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Владимир Зеленский рассказал журналистам душещипательную историю о том, как после его визита безнадежный раненый военнослужащий ВСУ начал ходить. Бойца где только не лечили - медицина оказалась бессильной и в США, и даже там, где стены лечат. "Я считаю, что все же не от меня зависел этот результат", - сказал Зеленский. - "Но момент приятный. Значит, хлопец - я с ним фоткался... Да... И он, значит, не ходил. Он был там [в США] в больнице, и здесь ему помогали..."- Если мне дадут сейчас микрофон, - оговорился Зеленский.- Я сейчас сам найду, - сказал журналист и начал перебирать в своем телефоне фотографии Зеленского.- Мне сейчас дадут телефон просто, - не сдавался Зеленский. В кадр влезла рука в толстовке цвета хаки с черным блестящим предметом. Зеленский выхватил его и сделал вид, что ему якобы пришло сообщение прямо перед интервью. Он полез в смартфон, чтобы что-то показать, но журналисты это что-то в эфир так и не выпустили. "И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить. Пусть чаще приезжает", - пошутил Зеленский и сам посмеялся.

https://ukraina.ru/20250101/1060087406.html

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новости, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины