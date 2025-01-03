Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО - 03.01.2025 Украина.ру
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Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО
Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО - 03.01.2025 Украина.ру
Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО
С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд
2025-01-03T11:33
2025-01-03T11:33
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Украинские власти потратили более $115 млрд внешнего финансирования с февраля 2022 года. В среднем в месяц на Украину переводили по $3,4 млрд, что якобы позволило украинским чиновникам сэкономить $47,5 млрд для обеспечения экономической стабильности на 2025 год. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд:Одна треть всех предоставленных средств - гранты, в основном, из США. В 2022 году в Киев безвозмездно перевели $14,2 млрд, в 2023 - $11,6 млрд, в 2024 - $12,6 млрд. Более половины средств - деньги налогоплательщиков из ЕС и США. По данным Гетманцева, Украина получила от:
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Новости, Украина, США, Россия, ЕС, МВФ, Всемирный банк

Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО

11:33 03.01.2025
 
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
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С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд
Украинские власти потратили более $115 млрд внешнего финансирования с февраля 2022 года. В среднем в месяц на Украину переводили по $3,4 млрд, что якобы позволило украинским чиновникам сэкономить $47,5 млрд для обеспечения экономической стабильности на 2025 год. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд:
  • 2022 год – $31,1 млрд;
  • 2023 год – $42,4 млрд;
  • 2024 год – $41,7 млрд.
Одна треть всех предоставленных средств - гранты, в основном, из США. В 2022 году в Киев безвозмездно перевели $14,2 млрд, в 2023 - $11,6 млрд, в 2024 - $12,6 млрд.
Более половины средств - деньги налогоплательщиков из ЕС и США. По данным Гетманцева, Украина получила от:
  • ЕС – $44,79 млрд
  • США – 31,24
  • Международного валютного фонда (МВФ) – 12,45
  • Японии – 8,53
  • Канады – 5,41
  • Всемирного банка – 5,29
  • Великобритании – 3,03
  • Германии – 1,69
  • Других стран – 2,77.
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