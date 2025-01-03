https://ukraina.ru/20250103/1060099529.html

Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО

Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО - 03.01.2025 Украина.ру

Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО

С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд

2025-01-03T11:33

2025-01-03T11:33

2025-01-03T11:33

новости

украина

сша

россия

ес

мвф

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058093727_0:0:608:342_1920x0_80_0_0_6efee9baf8faebb41185cf42e914c8f0.jpg

Украинские власти потратили более $115 млрд внешнего финансирования с февраля 2022 года. В среднем в месяц на Украину переводили по $3,4 млрд, что якобы позволило украинским чиновникам сэкономить $47,5 млрд для обеспечения экономической стабильности на 2025 год. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд:Одна треть всех предоставленных средств - гранты, в основном, из США. В 2022 году в Киев безвозмездно перевели $14,2 млрд, в 2023 - $11,6 млрд, в 2024 - $12,6 млрд. Более половины средств - деньги налогоплательщиков из ЕС и США. По данным Гетманцева, Украина получила от:

https://ukraina.ru/20250103/1060099401.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, ес, мвф, всемирный банк