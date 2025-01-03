https://ukraina.ru/20250103/1060099529.html
Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО
Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО - 03.01.2025 Украина.ру
Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО
С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд
2025-01-03T11:33
2025-01-03T11:33
2025-01-03T11:33
новости
украина
сша
россия
ес
мвф
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058093727_0:0:608:342_1920x0_80_0_0_6efee9baf8faebb41185cf42e914c8f0.jpg
Украинские власти потратили более $115 млрд внешнего финансирования с февраля 2022 года. В среднем в месяц на Украину переводили по $3,4 млрд, что якобы позволило украинским чиновникам сэкономить $47,5 млрд для обеспечения экономической стабильности на 2025 год. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд:Одна треть всех предоставленных средств - гранты, в основном, из США. В 2022 году в Киев безвозмездно перевели $14,2 млрд, в 2023 - $11,6 млрд, в 2024 - $12,6 млрд. Более половины средств - деньги налогоплательщиков из ЕС и США. По данным Гетманцева, Украина получила от:
https://ukraina.ru/20250103/1060099401.html
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058093727_22:0:562:405_1920x0_80_0_0_38664a03873e7c56befce27f823cd57c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, ес, мвф, всемирный банк
Новости, Украина, США, Россия, ЕС, МВФ, Всемирный банк
Украина потратила $115 млрд чужих денег за время СВО
С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд
Украинские власти потратили более $115 млрд внешнего финансирования с февраля 2022 года. В среднем в месяц на Украину переводили по $3,4 млрд, что якобы позволило украинским чиновникам сэкономить $47,5 млрд для обеспечения экономической стабильности на 2025 год. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
С начала специальной военной операции России Украина получила льготные кредиты и гранты от представителей стран Запада на сумму $115,2 млрд:
—2022 год – $31,1 млрд;
—2023 год – $42,4 млрд;
—2024 год – $41,7 млрд.
Одна треть всех предоставленных средств - гранты, в основном, из США. В 2022 году в Киев безвозмездно перевели $14,2 млрд, в 2023 - $11,6 млрд, в 2024 - $12,6 млрд.
Более половины средств - деньги налогоплательщиков из ЕС и США. По данным Гетманцева, Украина получила от:
—ЕС – $44,79 млрд
—США – 31,24
—Международного валютного фонда (МВФ) – 12,45
—Японии – 8,53
—Канады – 5,41
—Всемирного банка – 5,29
—Великобритании – 3,03
—Германии – 1,69
—Других стран – 2,77.